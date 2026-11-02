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Konjunkturdaten

Warum der Euro zum Dollar steigt

Warum der Euro zum Dollar steigt

Der Kurs des Euro ist am Montag gestiegen.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1199 gehandelt, nachdem der Kurs am Freitagabend fast einen halben Cent tiefer gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1172 Dollar festgesetzt.

Damit entfernte sich der Euro ein Stück weit vom Jahrestief, das in der vergangenen Woche bei 1,1105 Dollar erreicht worden war, nachdem die EZB den Leitzins trotz erhöhter Inflation nicht verändert hatte. Ähnlich wie bei der US-Notenbank Fed war der Tenor in den Pressekonferenzen nach der Zinsentscheidung von Vorsicht geprägt. Damit seien die "längerfristigen Zinserhöhungsspekulationen gedämpft worden", heißt es in einer Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen.

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Im weiteren Handelsverlauf dürfte sich das Interesse der Anleger zunehmend auf wichtige Konjunkturdaten richten, die auf dem Programm stehen. Am Vormittag werden Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in den Industriebetrieben der Eurozone erwartet. Im Wochenverlauf stehen weitere Stimmungsdaten aus den US-Unternehmen auf dem Programm und das Ergebnis der Zwischenwahlen in den USA, die am Markt ebenfalls beachtet werden.

/jkr/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Winiki / Shutterstock.com, OlgaNik / Shutterstock.com

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