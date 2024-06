Konjunkturdaten

Der Euro hat am Mittwoch etwas nachgeben.

Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0683 US-Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch knapp über der Marke von 1,07 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0714 Dollar festgesetzt.

Schwache Daten zur Konsumstimmung aus Deutschland und Frankreich belasteten den Euro etwas. In Deutschland verschlechterte sich die Konsumstimmung nach Daten des Marktforschers GfK. Die Erholung der vergangenen Monate wurde damit unterbrochen.

Auch in Frankreich trübte sich die Stimmung der Verbraucher etwas ein. Hier könnte auch die an diesem Sonntag anstehende erste Runde der Parlamentswahlen eine Rolle gespielt haben.

Finnlands Notenbankchef Olli Rehn geht unterdessen von weiteren Zinssenkungen der EZB aus. Die Erwartung der Finanzmärkte zweier weiterer Reduzierungen in diesem Jahr bezeichnete er in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg als "angemessen". Die Währungshüter hatten ihre Geldpolitik Anfang Juni erstmals nach der großen Inflationswelle gelockert.

