Warum sich der Euro zum US-Dollar stabilisiert

06.03.26 08:45 Uhr
Euro Dollar Kurs: Stabilisierung erklärt | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag vor wichtigen US-Konjunkturdaten wenig verändert und damit die Stabilisierung der vergangenen beiden Handelstage fortgesetzt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,0001 CNY 0,0007 CNY 0,01%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8684 GBP -0,0012 GBP -0,13%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,0630 HKD -0,0122 HKD -0,13%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
182,8700 JPY -0,0200 JPY -0,01%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1584 USD -0,0024 USD -0,21%
Charts|News

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1608 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Seit der Wochenmitte konnte sich der Euro stabilisieren, nachdem ihn eine Dollar-Stärke in der ersten Wochenhälfte belastet hatte. Der Beginn der Angriffe der USA und Israels gegen den Iran am vergangenen Wochenende hatte zeitweise die Nachfrage nach dem Dollar als Krisenwährung verstärkt.

Durch den Krieg im Nahen Osten ist nach Einschätzung von Analysten der Dekabank bisher "kein Flächenbrand in Sicht". Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Konflikt einen systemischen ökonomischen Bruch auslösen wird, schätzten sie derzeit als gering ein. Allerdings müsste diese Einschätzung revidiert werden, wenn es zu gezielten und wirksamen Angriffen auf Infrastruktur käme oder sich die Blockade der Logistikströme über Monate erstrecken sollte.

Im weiteren Handelsverlauf dürfte sich das Interesse der Anleger stärker auf Konjunkturdaten richten. Am Nachmittag könnte der US-Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für neue Impulse sorgen. Im Hinblick auf die Beschäftigung habe es zuletzt solide Indikationen gegeben, heißt es in einer Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Darüber hinaus stehen auch Umsatzdaten im US-Einzelhandel im Fokus.

/jkr/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Nataliia Melnychuk / Shutterstock.com, Nomad_Soul / Shutterstock.com