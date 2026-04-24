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Kraken-Experte: Bitcoin könnte wieder 80'000-Dollar-Marke erreichen - Auf diese zwei Faktoren kommt es an

27.04.26 03:00 Uhr
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