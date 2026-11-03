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Kritik und Spott

Narrengold oder digitaler Tresor? CZ und Schiff im viralen Schlagabtausch um Gold und Bitcoin

Narrengold oder digitaler Tresor? CZ und Schiff im viralen Schlagabtausch um Gold und Bitcoin

Peter Schiff nannte Bitcoin Schneeballsystem und Narrengold, doch in einem Clip kommt Verwirrung auf: Was folgt aus CZs Spott für die Debatte um Gold und Bitcoin?

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  • Schiff räumt Unsicherheit über Bitcoins Halt ein
  • CZ spottet über die Wende und lässt eine Tür offen
  • Im Streit um Gold und Bitcoin bleibt ein Haken

Die Debatte um Bitcoin zwischen dem Gold-Befürworter Peter Schiff und Binance-Gründer Changpeng Zhao, kurz CZ, hat neue Nahrung bekommen. CZ machte sich am 19. Oktober über einen viralen Zusammenschnitt von Schiffs Bitcoin-Prognosen lustig und schrieb, Schiff werde eines Tages recht haben, nachdem er seine Meinung geändert habe. Der Fall zeigt, wie weit Gold- und Bitcoin-Lager auseinanderliegen.

Bitcoin-Kritik im Zusammenschnitt

Der Zusammenschnitt dauert fast drei Minuten. Nach Angaben von BeInCrypto umfasst er 13 Jahre Fernseh- und Podcast-Auftritte Schiffs. Schiff nennt Bitcoin darin unter anderem zweite Tulpenmanie, reines Schneeballsystem und digitales Narrengold und sagt wiederholt voraus, die Kryptowährung werde wertlos. In einem Clip behauptet er, Bitcoin würde abstürzen, falls Strategy die eigenen Coins jemals verkaufen würde.

Die Prognosen fielen in sehr unterschiedliche Kursphasen: Bitcoin stand 2013 bei rund 355 US-Dollar und 2025 bei über 111.000 US-Dollar. Zwischen beiden Jahren stieg der Kurs damit um ein Vielfaches.

Schiffs Eingeständnis und der Haken

In einem der Clips notierte Bitcoin bei etwa 81.800 US-Dollar. Schiff räumt hier ein, nicht zu wissen, was Bitcoin auf diesem Niveau hält, und sagt, der Kurs müsse eigentlich viel niedriger stehen. In einer Debatte mit Anthony Pompliano im Juni 2026 hatte er einen Fall auf null bereits als wohl unwahrscheinlich bezeichnet. Auf die Frage ob er auf Bitcoins Überleben wetten würde antwortete er sinngemäß, auf null gehe Bitcoin nicht, und fügte ein "Maybe" (Vielleicht) an.

Der Haken liegt in dem, was Schiff nicht zurücknimmt. Wie U.Today berichtet, halte er weiter an einem Verlust von mehr als 99 Prozent der Marktkapitalisierung fest. Schiff sagt, selbst bei positiver Bewertung würden die meisten Anleger den Großteil ihres Einsatzes verlieren.

Gold gegen Bitcoin: Die Lager bleiben getrennt

Binance sieht in dem Streit eine größere Spaltung unter Knappheits-Investoren: Gold-Anhänger vertrauten dem Metall, Bitcoin-Halter dem Code. Laut BeInCrypto ist auch nach 13 Jahren keine Seite bereit, ihre Meinung zu ändern. CZ sagte im September dieses Jahres, Bitcoin könne im nächsten Zyklus Gold beim Marktwert überholen. Schiff nannte im Oktober 2026 den Rückgang des Goldpreises nach hohen Inflationsdaten ein Geschenk und behauptet, die meisten Aktien befänden sich bereits in einem Bärenmarkt.

Beide Seiten ziehen aus demselben Marktumfeld gegensätzliche Schlüsse. Der Streit ist damit weniger eine Prognose als ein Spiegel zweier Überzeugungen über Knappheit, die sich an einzelnen Kursbewegungen kaum entscheiden lassen.

Solange beide Seiten an ihren Grundannahmen festhalten, könnte die Auseinandersetzung jedoch bei jedem größeren Kurssprung von Gold oder Bitcoin erneut aufflammen.

Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com

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