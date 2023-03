Krypto Adoption: Länder, Demografie & Anteil - diese neue Studie müssen Anleger unbedingt kennen!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die globale Krypto-Adoption hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Mehrere Studien deuten darauf hin, dass trotz des Bärenmarkts die Adoption immer noch über dem Niveau vergangener Bullenmärkte liegt. Wie fast alles verläuft auch die Krypto-Adoption stark zyklisch, dennoch ist der grundlegende Trend aufwärtsgerichtet. Jedoch unterscheidet sich die Akzeptanz deutlich nach Ländern. In einer neuen Studie von TripleA gibt es nun positive Erkenntnisse. Denn beispielsweise liegt die Zahl der Menschen, die Kryptowährungen besitzen, global schon bei rund 420 Millionen.

420 Millionen Krypto-Besitzer weltweit: Asien führender Kontinent, USA Top-Land

Im Jahr 2023 gibt es weltweit rund 420 Millionen Krypto-Nutzer, sodass der Anteil an der Gesamtbevölkerung mittlerweile bei 4,2 % liegt. Dabei stammen die meisten Krypto-Besitzer aus Asien – insgesamt 260 Millionen Menschen, während es in Europa aktuell rund 31 Millionen Menschen sind. Schauen wir uns die Verteilung nach Ländern an, stammen die meisten Krypto-Nutzer aus den USA. Hier halten rund 44 Millionen Menschen Kryptos, was eine Durchdringung der Vereinigten Staaten von Amerika von 13 % darstellt. Sofern man jedoch den prozentualen Anteil an der Gesamtbevölkerung betrachtet, sind die Vereinigten Arabischen Emirate führend. Hier besitzt bereits jeder Vierte Kryptowährungen.

Demografie: Wer investiert in Kryptowährungen?

63 % der Krypto-Besitzer sind männlich, 37 % sind Frauen. Der Großteil der Krypto-Investoren ist jung. Denn 72 % sind nach der TripleA-Studie unter 34 Jahre alt, während die Krypto-Investoren eher über eine gute Bildung verfügen. Denn 71 % haben mindestens einen Bachelorabschluss.

Schaut man sich die Krypto-Adoption im Vergleich zur Internet-Adoption an, sieht man eine übereinstimmende Bewegung, die in einem gemäßigten Tempo verläuft. Doch wer das Internet heute alles nutzt, ist bekannt. Sollte sich die parallele Entwicklung fortsetzen, könnten wir in zehn Jahren auch mehr Krypto-Nutzer als Nicht-Krypto-Besitzer haben.

E-Commerce, Luxus & Co: Wo werden Kryptos akzeptiert?

Die Krypto-Adoption kann in verschiedenen Bereichen beobachtet werden, darunter E-Commerce, Luxus und Überweisungen.

Im Bereich des E-Commerce sehen mehr als 85 % der US-Händler die Ermöglichung von Krypto-Zahlungen als eine hohe Priorität. Händler, die Krypto-Zahlungen akzeptieren, haben einen durchschnittlichen ROI von 327% und einen Zuwachs von bis zu 40% an neuen Kunden verzeichnet. Kunden, die Kryptowährungen verwenden, geben im Durchschnitt etwa 250 Dollar mehr pro Transaktion aus als der Durchschnittskunde.

Im Bereich der Luxusgüter wird von Triple A prognostiziert, dass der globale Markt von 1,2 Billionen US-Dollar im Jahr 2022 auf 1,4 Billionen US-Dollar im Jahr 2025 wachsen wird, wobei Millennials bis zu diesem Zeitpunkt 50% des Gesamtmarktes ausmachen werden. 94 % aller Krypto-Käufer sind Millennials oder aus der Generation Z und damit unter 40 Jahre alt. Luxusmarken akzeptieren Krypto, um exklusive Erlebnisse zu schaffen. Artikel in limitierter Auflage können teilweise sogar nur mit Kryptowährungen gekauft werden.

Im Bereich der Überweisungen geht die Studie von TripleA davon aus, dass die digitalen grenzüberschreitenden Überweisungen von 295 Milliarden Dollar im Jahr 2021 auf 428 Milliarden Dollar im Jahr 2025 ansteigen werden. 15,8 % der Überweiser nutzen bereits Kryptowährungen für Geldüberweisungen. Ein Grund: Kryptoüberweisungen sind 388x schneller und 127x billiger als herkömmliche Überweisungsmethoden.

Alles steht und fällt mit der Krypto-Adoption

Die Krypto-Adoption bezieht sich auf die zunehmende Verbreitung und Akzeptanz von Kryptowährungen in der breiten Öffentlichkeit. Es gibt verschiedene Wege, um die Krypto-Adoption zu messen, wie beispielsweise die Anzahl der Krypto-Wallets, die Anzahl der Transaktionen pro Tag, die Anzahl der Händler oder die Anzahl der Unternehmen, die in Kryptowährungen investieren oder diese akzeptieren. TripleA hat in der Studie diverse Aspekte betrachtet, sich jedoch auf die Anzahl der Krypto-Besitzer konzentriert.

Die Krypto-Adoption ist für steigende Kurse von Kryptowährungen von elementarer Bedeutung, da eine höhere Nachfrage in der Regel zu einem höheren Preis führt. Wenn immer mehr Menschen Kryptowährungen nutzen, steigt die Nachfrage massiv an. Zudem stärkt die voranschreitende Adoption auch das Vertrauen in Kryptowährungen und kann dazu beitragen, dass sich Institutionen und Unternehmen ebenfalls für Kryptowährungen interessieren. Allerdings ist die Krypto-Adoption auch von anderen Faktoren wie der Regulierung, der Sicherheit und der Stabilität der Kryptowährungen abhängig.

Autor: Daniel Robrecht

Autor: Daniel Robrecht