Wenn es nach Fabio Panetta, einem leitenden Mitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), geht, stehen die Kryptowährungen vor einer düsteren und unsicheren Zukunft. Könnte seine Aussage einen Wendepunkt in der öffentlichen Wahrnehmung und Behandlung digitaler Assets markieren? Tauchen Sie mit uns jetzt ein in seine alarmierenden Vorhersagen.

Panetta und die volatile Natur der Krypto-Märkte

Fabio Panetta, Mitglied des Exekutivrats der EZB, scheut sich nicht, seine Sorgen über die Zukunft von Kryptowährungen auszudrücken. Während seiner Bemerkungen auf der jährlichen Konferenz der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich zeichnete Panetta ein düsteres Bild, in dem Kryptowährungen sich zu rein spekulativen und risikoreichen Glücksspielinstrumenten wandeln könnten. Diese Vorstellung verstärkt die Notwendigkeit einer koordinierten, globalen Regulierungsmaßnahme.

Denn in den Jahren 2021 und 2022 verlor die Gesamtmarktkapitalisierung der Kryptowährungen mehr als 1 Billion Dollar an Wert. Dieses Phänomen verunsicherte seiner Meinung nach Investoren weltweit und ließ das Vertrauen in Kryptowährungen als robusten Wertspeicher erheblich sinken.

Panetta meint, dass diese hohe Volatilität von Krypto-Assets sie zu idealen Instrumenten für Spekulationen und Glücksspiel macht und fordert daher, dass sie auch rechtlich als solche behandelt werden.

Kryptos: Schädlich und voller Marktversagen

Nach Aussagen von Panetta haben Kryptowährungen ihrer Natur nach einige inhärente Einschränkungen, die ihre breitere Akzeptanz und Verbreitung behindern. Er meint, dass sie noch keinen signifikanten Fortschritt als verlässliche und innovative Finanzierungsform gemacht haben.

Stattdessen sieht er sie als schädlich und durchsetzt von Marktversagen und negativen externen Effekten. Panetta warnt, dass das Krypto-Ökosystem ohne geeignete Regulierung noch stärkeren Marktstörungen ausgesetzt sein könnte.

Ebenso behauptete Panetta, dass Kryptowährungen nur marginale gesellschaftlichen Vorteile hätten. Zudem rief er die politischen Entscheidungsträger zur Vorsicht auf. Er warnt vor einer voreiligen Unterstützung einer Branche, die lediglich versucht, sich in das traditionelle Finanzsystem zu integrieren, ohne einen substanziellen Mehrwert zu liefern. Die bloße Legitimation von Krypto-Assets, um von den Vorteilen des bestehenden Systems zu profitieren, sieht er kritisch.

Gründliche Prüfung von Krypto-Transaktionen und des Gesamtsystems

Die fundamentalen Aspekte von Krypto-Transaktionen, darunter Sicherheit, Skalierbarkeit und Dezentralisierung, sind nach Ansicht von Panetta nahezu unerreichbar. Er sieht die Unveränderbarkeit von Blockchains sogar als Nachteil, da sie Transaktionen irreversibel machen.

Panetta führt dabei den Zusammenbruch von FTX und eine kürzliche Klage gegen Binance durch die US-amerikanische Securities and Exchange Commission als grundlegende Mängel des Krypto-Ökosystems an.

Neue Technologien kommen mit ihrer eigenen Art von Risiken, und Kryptowährungen sind keine Ausnahme. Panetta warnt eindringlich davor, dass technologische Innovationen nicht die inhärenten finanziellen Risiken beseitigen.

Panettas Prioritäten: Digitaler Euro und Umweltrisiken

Trotz seiner grundsätzlichen Bedenken gegenüber Kryptowährungen hat Panetta die Bemühungen der EZB, einen potenziellen digitalen Euro zu erforschen, unterstützt. Außerdem schlug er vor, Krypto-Assets mit einem übermäßig hohen ökologischen Fußabdruck zu verbieten.

Vermutlich will er damit auch die einzige von der SEC als dezentral genug anerkannte Kryptowährung Bitcoin gefährden. Denn sie wird noch immer mit dem kosten- und stromintensivem Proof-of-Work betrieben. Zudem soll ein solches Verhalten möglicherweise die Marktkapitalisierung und infolgedessen die Macht der Kryptobranche schmälern.

Andererseits bieten CBDCs autoritären Persönlichkeiten die vollständige Kontrolle über die Opposition und sogar die ganze Bevölkerung, was für sie eine wesentlich interessantere Vision als eine dezentrales Finanzsystem ist, in welchem Zentralbanker und mögliche Korruption keinen Platz mehr haben.

Schlussfolgerung

In seinen Äußerungen zeichnet Fabio Panetta ein beängstigendes Bild von der Zukunft der Kryptowährungen. Sie werden als spekulative Anlagen dargestellt, die kaum gesellschaftlichen Nutzen bringen. Panetta betont die Notwendigkeit von regulatorischen Schutzmaßnahmen, um Marktversagen und negative Externalitäten abzumildern. Angesichts der Evolution des Krypto-Ökosystems stehen globale politische Entscheidungsträger vor der Herausforderung, Innovation zu fördern und das Finanzsystem zu schützen.

