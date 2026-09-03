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Krypto

Bitcoin nimmt Marke von 80.000 US-Dollar ins Visier - das ist der Grund

Bitcoin nimmt Marke von 80.000 US-Dollar ins Visier - das ist der Grund

Der Kurs des Bitcoin ist am Donnerstag gestiegen. Er nimmt Kurs auf die Runde Marke von 80.000 US-Dollar.

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Auf der Handelsplattform Bitstamp wurden für einen Bitcoin 78.900 Dollar gezahlt und damit etwa zwei Prozent mehr als am Vortag.

Der Bitcoin näherte sich wieder der 80.000-Dollar-Marke. "Anleger warten derzeit ab, bis die geo- und geldpolitische Gewitterfront vollständig abgezogen ist", kommentierte Timo Emden, Chefmarktanalyst bei Captrader. "Die Hoffnung auf ein kryptofreundliches Washington durch Donald Trump ist und bleibt das Zünglein an der Waage." Die Anleger hofften demnach auf weniger Regulierung beim Handel mit Kryptowährungen.

Zuletzt hatten aber auch Zweifel an der US-Finanzpolitik den Bitcoin gestützt. So war der Kurs im August deutlich gestiegen. "Der Anlass dafür lag allerdings nicht im Kryptomarkt selbst: Vielmehr lag es am US-Finanzministerium, das ankündigte, seine Rückkäufe langfristiger Staatsanleihen zu verdoppeln", schreibt Jacob Lindberg, Experte bei Valour, einem Emittenten von Wertpapieren auf Kryptobasis. Viele Anleger hätten Wetten auf fallende Kurse aufgelöst. Zuletzt stabilisierte sich der Bitcoin aber wieder.

Er liegt weiter unter seinem Jahreshoch, dass er im Januar bei knapp 98.000 Dollar erreicht hatte; im Herbst 2025 war er auf ein Rekordhoch von gut 126.000 Dollar gestiegen.

/jsl/jkr/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Godlikeart / Shutterstock.com , Parilov / Shutterstock.com

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