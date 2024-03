Krypto-Boom: Layer-2-Sektor des Ethereum-Netzwerks verzeichnet neue Rekorde

Meme-Coin SCOTTY vor DEX-Launch: Explodiert Scotty the AI am Donnerstag?

Heute im Fokus

E.ON platziert Anleihen in Milliardenwert. SCHOTT Pharma setzt auf Investitionen in den USA. Deutsche Bank von BaFin mit 50.000 Euro Geldstrafe belegt. Lufthansa-Bodenpersonal: Schlichtungsverfahren soll am 25. März starten. Fisker setzt Produktion aus. Tesla macht den Model Y abermals teurer. CureVac baut Stellen ab. Erfolgs-Börsengang voraus - Reddit-IPO extrem überzeichnet?