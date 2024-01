Krypto Breaking: Millionen an SHIB Coins wurden verschoben - Was passiert gerade bei Shiba Inu?

Eine kürzlich erfolgte, massive Übertragung von Shiba Inu (SHIB) Token hat die Krypto-Gemeinschaft in Aufregung versetzt. Whale Alert, ein bekanntes Blockchain-Tracking- und Analysesystem, berichtete über die Bewegung von unglaublichen 4,24 Billionen SHIB-Token, was etwa 44,64 Millionen Dollar entspricht. Diese Transaktion wirft Fragen auf und löst Spekulationen über ihre möglichen Auswirkungen auf den Markt aus.

Die Transaktion betraf die Übertragung dieser Token an eine neu erstellte Wallet ohne vorherige Transaktionshistorie, was angesichts des Umfangs der Übertragung besonders faszinierend ist. Das Senden von Wallets, die kürzlich an bedeutenden Shiba Inu Tokenbewegungen beteiligt waren, fügt eine weitere Ebene der Komplexität hinzu. Darüber hinaus wird ein Gegenspieler der Transaktion mit Coinbase Prime Custody in Verbindung gebracht, einer Plattform, die hauptsächlich institutionellen Kunden anspruchsvolle Dienstleistungen anbietet.

Die Verbindung zu Coinbase Prime Custody hat zu Vermutungen über eine mögliche Verbindung zwischen den unbekannten Adressen und Coinbase geführt. Die Zeitpunkte dieser Transfers fallen mit einer strategischen Bereinigung durch Coinbase zusammen, möglicherweise in Vorbereitung auf die erwartete Entscheidung über Bitcoin-ETFs. Coinbases Rolle als möglicher Vermittler bei der Einführung dieser ETFs verleiht diesen Spekulationen Glaubwürdigkeit.

#Shib More than 17 Billion Shiba INU burned last 7 days



POV : if you notice , the circulating supplies at Coinbase are still the same . When the update happens , most likely on the bullrun then you might see that God Candle #SHIBARMY https://t.co/0q1gleqsCI