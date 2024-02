Krypto Bullrun - Wann startet er wirklich?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der nächste Bullrun – Jeder wartet darauf, keiner kann genau sagen wann es soweit sein wird. Dieser Ausdruck, der ursprünglich aus der Börsensprache stammt, beschreibt eine Marktphase, in der die Preise der Kryptowährungen deutlich und anhaltend steigen. Das Interessante an diesem Phänomen ist, dass enorme Kapitalströme in den Markt drängen, welche die Preise teilweise aberwitzig steigen lassen.

Marktkapitalisierung im Verlauf der Zeit – 2021/22 stieg der Markt auf fast 3 Billionen US-Dollar, ehe er wieder auf unter eine Billion fiel, Quelle: www.coinmarketcap.com

Warum kommt es zu einem Bullrun?

Die Entstehung eines Bullruns in der Krypto-Welt kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden, darunter innovative technologische Durchbrüche, positive regulatorische Entwicklungen oder ein wachsendes öffentliches Interesse. Im Kryptobereich hängen diese oft mit dem Bitcoin Halving zusammen, welches alle 4 Jahre stattfindet.

Doch wie genau lässt sich ein Bullrun definieren und von normalen Marktschwankungen unterscheiden? Und wichtiger noch, wie erkennen Anleger den Höhepunkt eines solchen Bullruns, um ihre Investitionsentscheidungen bestmöglich zu treffen?

Definition des Bullrun

Ein Crypto-Bullrun lässt sich durch ein recht spezifisches Muster charakterisieren. Dieser Vorgang beginnt typischerweise mit einem signifikanten Kursanstieg, der durch ein besonderes Ereignis oder eine anhaltende positive Entwicklung innerhalb des Kryptomarktes ausgelöst wird. Solche Ereignisse können vielfältig sein – doch auch oft durch das Bitcoin Halving unterstützt.

Dieser initiale Kursanstieg zieht die Aufmerksamkeit eines breiteren Spektrums von Investoren auf sich. Viele davon sind bestrebt, Teil der Aufwärtsbewegung zu werden und von den steigenden Preisen zu profitieren. Dieses Interesse führt zu einer erhöhten Nachfrage nach der betreffenden Kryptowährung, was wiederum die Preise weiter in die Höhe treibt. Es entsteht eine Art Feedback-Schleife: Die steigenden Preise generieren zusätzliches Interesse, welches die Nachfrage noch weiter erhöht und so zu noch höheren Kursen führt.

Dieser Aufwärtstrend setzt sich fort, bis das Wachstum der Nachfrage schließlich nachlässt. Gründe hierfür können eine Sättigung des Marktes, das Erreichen von Gewinnmitnahmeschwellen durch frühe Investoren oder eine Veränderung in der allgemeinen Marktstimmung sein. Sobald die Nachfrage zu schwinden beginnt, verlangsamt sich der Kursanstieg und kann schließlich in eine Stabilisierungsphase oder sogar in einen Rückgang übergehen. In diesem Stadium flacht das Interesse ab, und die Preise können fallen, da Anleger beginnen, ihre Gewinne zu sichern.

Besonders die Entscheidungen der “Wale” sind hier entsprechend wichtig, sobald hier mehrere einen Verkaufsdruck ausüben, werden häufig Panikverkäufe gestartet, was den Preis entsprechend senkt.

Aktuelle Phase

Der Kryptomarkt erlebt aktuell eine Pre-Halving-Rally mit durch ETFs gestärkten Kursen, signalisiert jedoch noch keinen vollständigen Bullrun, da die Kurssteigerungen nicht extrem steil sind.

Diese Phase vor dem Bitcoin-Halving zeigt eine gemischte Marktstimmung: Optimismus über zukünftiges Wachstum vermischt sich mit der Konsolidierungstendenz von Spätinvestoren des letzten Bullruns. Diese Anleger versuchen nun, ihre Verluste zu minimieren, was zu einer leichten Marktkonsolidierung führt. Obwohl signifikante Preisanstiege zu beobachten sind, weist die Dynamik noch nicht 100% ig die charakteristischen Merkmale eines Bullruns auf.

Die Zunahme der Investitionssummen und des Marktkapitals (Market Cap) unterstützt ebenfalls die Annahme eines bevorstehenden Bullruns. Historisch gesehen zeigt ein wachsender Market Cap ein steigendes Interesse und Vertrauen in Kryptowährungen, was nicht typisch für einen Bärenmarkt ist, in dem die Kursausschläge tendenziell stärker sind. Ein weitereres Indiz ist die Medienberichterstattung, insbesondere die zunehmende Fokussierung auf das Halving, was das öffentliche und institutionelle Interesse weiter anheizt.

Die Beteiligung institutioneller Investoren, erkennbar an massiven täglichen Investitionen in ETFs, signalisiert ebenfalls einen Glauben an einen bevorstehenden Bullrun.

Altcoin Markt zeigt technischen Trend

Harsh Truth:



Bitcoin won't make you rich.



Ethereum won't make you rich.



Mid-cap and low-cap alts will make you rich.



Recently, the altcoin market cap retested its major support level and is holding strong.



BTC dominance is also showing some signs of weakness, which is… pic.twitter.com/DyPgZHmN45 — Elja (@Eljaboom) February 21, 2024

Analysten und Marktbeobachter, wie Eljaboom, weisen auf technische Indikatoren hin, die auf den Aufwärtstrend hindeuten. Ein Beispiel ist die Bildung eines “Golden Cross” im 3D-Zeitrahmen für Altcoins, ein Ereignis, das seit 2020 nicht mehr aufgetreten ist. Die letzte Beobachtung eines solchen Musters führte zu einem enormen Anstieg des Altcoin-Marktkapitals um 2000% innerhalb von 15 Monaten. Solche technischen Muster und Analystenkommentare verstärken die Erwartungshaltung, dass ein Bullrun bevorsteht, insbesondere im Hinblick auf die Altcoin-Saison.

Kryptowährungen wie SPONGE zeigen hier schon bullische Anzeichen in ihren Charts.

Der SPONGE Token hat seit seinem Relaunch kontinuierliche Zuwächse erzielt, mit einem Anstieg von über 110%. Das stabile Market Cap von 53 Millionen bietet eine solide Basis, nicht wie bei vielen Meme-Token, die nur wenige Tausend Dollar haben.

Hier in den SPONGE Token investieren

Sponge Chart, Quelle: www.dextools.io

Die kontinuierliche positive Entwicklung des SPONGE Tokens deutet auf ein erhebliches Wachstumspotenzial hin, insbesondere vor dem Hintergrund eines möglichen Bullruns im Kryptomarkt. Mit über 31.000 Followern und Listungen an Kryptobörsen wie MEXC oder Gate.io hat der Token bereits wichtige Grundlagen für einen erfolgreichen Nutzen aus einem möglichen Boom gelegt.

Nichtsdestotrotz arbeiten die Entwickler an weiteren Listungen auf Tier-1-Börsen wie Coinbase oder Binance, um die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit weiter zu erhöhen. Listings auf solchen Börsen haben in der Vergangenheit oft zu signifikanten Kurssprüngen geführt, wodurch Investoren die Gelegenheit haben, sich vorab Anteile zu sichern.

Vor dem möglichen Binance Launch in SPONGE investieren

