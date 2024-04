Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln

Krypto News: Memecoin-Trader erzielt 137,4 Mio. USD in 3 Monaten

Ethereum Kurs Prognose: Wichtiges in dieser Woche und darüber hinaus

Meme-Coins explodieren: Dogwifhat (WIF) und SLERF führen Rallye an, während NuggetRush 250 Millionen Token verkauft

Krypto-Community gespalten: Goldman Sachs & Co. arbeiten an Blockchain-Lösung für die Geschäftswelt

Heute im Fokus

Sam Bankman-Fried muss für 25 Jahre in Haft. Coinbase feiert vor Gericht Teilerfolg. Kanzler Scholz unterstützt Tesla-Ausbau in Grünheide. Lufthansa-Aktie steigt nach Lösung im Tarifstreit mit Bodenpersonal. UBS passt Nettogewinn 2023 nachträglich an. Scout24 erhöht Dividende sichtlich. Kontron kürzt Dividende trotz Gewinnanstiegs deutlich.