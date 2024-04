Krypto Crash: Steht uns ein neuer 10.Juni.2023 bevor?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Nachwirkungen des gestrigen Einbruchs am Kryptomarkt sind weiterhin deutlich zu spüren. Gestern verzeichnete der Bitcoin-Preis einen Rückgang von über 7 Prozent und scheint sich vorerst über 65.000 Dollar stabilisiert zu haben. Im Gegensatz dazu haben die meisten Altcoins deutlich stärkere Verluste hinnehmen müssen. Insbesondere die größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung gehören zu den Hauptverlierern des aktuellen Abschwungs.

Memecoins nach Marktkapitalisierung, Quelle: www.coinmarketcap.com

Innerhalb der letzten 24 Stunden haben viele der Top 100 Krypto-Assets nach Marktkapitalisierung erhebliche Verluste verzeichnet. Die größten Rückgänge zeigten sich bei den bekanntesten Meme Coins. DOGE und SHIB verzeichneten Rückgänge von 14 bzw. 12 Prozent, während PEPE fast 20 Prozent eingebüßt hat. Noch stärkere Einbußen erlebte Dogwifhat mit einem Rückgang von über 22 Prozent. Dieses Szenario weckt Erinnerungen an den 10. Juni 2023, ein Datum, das vielen Marktteilnehmern noch gut im Gedächtnis ist.

Rückblick auf den 10.Juni.2023

Am 10. Juni 2023 erlebte der Bitcoin-Kurs einen blitzartigen Rückgang, der ihn an ein dreimonatiges Tief von 25.483 US-Dollar brachte. Dieser Preisrückgang markierte fast einen Verlust von 1.200 US-Dollar gegenüber dem Hoch des Vortages. Der Rückgang war Teil einer breiteren Marktkrise, ausgelöst durch regulatorische Unsicherheiten, die hauptsächlich Altcoins betrafen.

Die Klagen der US-Börsenaufsicht SEC gegen die Kryptobörsen Binance und Coinbase hatten erhebliche Auswirkungen auf den Markt. Als Reaktion darauf kündigte die Handelsplattform Robinhood an, mehrere große Kryptowährungen, darunter Cardano und Solana, aus ihrem Angebot zu nehmen. Diese Entscheidung führte zu erheblichen Kursverlusten dieser Token, die innerhalb kurzer Zeit um 25 Prozent fielen.

Cardano Kurseinbruch vom 10.6.2023, Quelle: www.tradingview.com

Die regulatorischen Maßnahmen führten nicht nur zu einem Ausverkauf, sondern auch zu Handelsstopps auf mehreren Plattformen, was den Verkaufsdruck weiter verstärkte.

Kris Marszalek, CEO von Crypto.com, kommentierte die Situation mit den Worten, dass die Kryptobranche sich in einer Phase der Konfrontation befände, aus der sie jedoch gestärkt hervorgehen werde. Trotz dieser optimistischen Einschätzung gab Crypto.com bekannt, dass der Handel für institutionelle Investoren am 21. Juni eingestellt werde.

Ein weiteres kritisches Element für die Kryptowährungen war der 200-Week Moving Average (WMA), ein wichtiger Indikator für die langfristige Markttendenz. Der Analyst Michaël van de Poppe warnte, dass ein Fall unter diesen Durchschnittswert eine Fortsetzung des Abwärtstrends nahelegen würde, was die allgemeine Marktsituation weiter verschärfen könnte.

Tradingstrategien können schützen

Die derzeitigen Rückgänge erinnern stark an das Kursverhalten vom 10. Juni des Vorjahres. Eine Strategie, um sich vor weiteren Einbrüchen zu schützen, könnte darin bestehen, in Presales zu investieren, die nach dem Bitcoin-Halving an den Börsen gelistet werden.

Was danach geschah

Zum Zeitpunkt des Crashs waren viele Anleger verunsichert. Regulatorische Unsicherheit gepaart mit einem derartigen Rückgang ließ viele am Kryptosystem zweifeln.

Im Fall von Solana dauerte es nur ziemlich genau einen Monat, bis der Preis wieder das Niveau von vor dem Crash erreichte. Anschließend griff die bullishe Stimmung um sich, als im Herbst die Gerüchte um Bitcoin Spot-ETFs und das anstehende Bitcoin-Halving Schwung aufnahmen.

Solana Chart aus 2023, Quelle: www.tradingview.com

Viele Experten gehen davon aus, das sich in der aktuell bullishen Marktlage auch in den nächsten Tagen oder Wochen die die Situation wieder auf hohem Niveau einfinden wird.

Slothana mit Trendpotential

