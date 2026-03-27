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Krypto-Expansion

Ripple im Fokus: Krypto-Lizenz in Brasilien beantragt und institutionelle Dienste ausgebaut

30.03.26 03:20 Uhr
Ripple in Brasilien: Neue Plattform für Banken und Fintechs geplant | finanzen.net

Ripple plant eine VASP-Lizenz bei der brasilianischen Zentralbank und bündelt Zahlungsverkehr, Verwahrung und Brokerage-Dienste für institutionelle Kunden in Lateinamerika.

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• Ripple weitet seine Aktivitäten in Brasilien mit einer integrierten Plattform für Banken und Fintechs aus
• Das Unternehmen plant die Beantragung einer VASP-Lizenz bei der brasilianischen Zentralbank
• Die Plattform bündelt Zahlungsverkehr, Verwahrung, Brokerage und Treasury-Dienste

Neue Plattform für Banken und Fintechs

Das auf Zahlungsverkehr spezialisierte Blockchain-Unternehmen Ripple Labs weitet seine Aktivitäten in Brasilien erheblich aus. In einer offiziellen Pressemitteilung vom 17. März 2026 kündigte das Unternehmen an, grenzüberschreitende Zahlungen, die Verwahrung digitaler Vermögenswerte, Brokerage-Dienste und Treasury-Lösungen in einer integrierten Plattform für Banken und Fintechs zu bündeln. Damit positioniert sich Ripple als einziger Anbieter in der Region, der institutionellen Kunden das gesamte Spektrum digitaler Finanzdienstleistungen aus einer Hand bieten kann.

Im Zuge der Expansion plant Ripple, eine Lizenz als Virtual Asset Service Provider (VASP) bei der brasilianischen Zentralbank Banco Central do Brasil (BCB) zu beantragen. Brasilien hat im November 2025 mit den Resolutionen 519, 520 und 521 ein umfassendes Regulierungswerk für Krypto-Dienstleister geschaffen, das am 2. Februar 2026 in Kraft getreten ist. Bestehende Anbieter müssen sich bis zum 29. Oktober 2026 um eine Zulassung bewerben. Ripple-Präsidentin Monica Long bezeichnete Lateinamerika in der Ankündigung als prioritären Markt und verwies auf Brasiliens fortschrittliches Finanz-Ökosystem.

Namhafte Partner bereits an Bord

Mehrere brasilianische Finanzinstitute nutzen bereits die Infrastruktur von Ripple. Banco Genial etwa wickelt über das Ripple-Netzwerk taggleiche Auszahlungen in US-Dollar ab. Braza Bank, eines der größten Devisenhandelsunternehmen des Landes, setzt die Zahlungsplattform für Devisenströme ein und hat zudem einen an den brasilianischen Real gekoppelten Stablecoin auf dem XRP Ledger emittiert. Das Fintech-Unternehmen Nomad, das nach eigenen Angaben mehr als drei Millionen Nutzer bedient, verwendet Ripple für Treasury-Flüsse zwischen Brasilien und den USA mit Abwicklung über Stablecoins.

Auch im Bereich der Verwahrung digitaler Vermögenswerte ist Ripple in Brasilien aktiv. Die Partnerunternehmen CRX und Justoken setzen auf die Custody-Lösung des Unternehmens. CRX hat dabei bereits tokenisierte Vermögenswerte im Volumen von knapp 100 Millionen US-Dollar über den XRP Ledger abgewickelt, Justoken kommt auf über 1,7 Milliarden US-Dollar an tokenisierten Werten. Ripples eigener US-Dollar-Stablecoin RLUSD (Ripple USD) hat eine Marktkapitalisierung von rund 1,5 Milliarden US-Dollar erreicht und wird bereits von brasilianischen Börsen und Fintechs wie Mercado Bitcoin, Foxbit und Ripio unterstützt.

Milliardenschwere Übernahmen als Grundlage

Die Brasilien-Offensive ist Teil einer umfassenden Wachstumsstrategie. Im April 2025 hatte Ripple die Übernahme des Prime-Brokers Hidden Road für 1,25 Milliarden US-Dollar angekündigt. Im Oktober 2025 folgte dann der Kauf des Treasury-Management-Spezialisten GTreasury für eine Milliarde US-Dollar, den das Unternehmen in einer separaten Pressemitteilung vom 16. Oktober 2025 bekannt gab. Aus der Hidden-Road-Übernahme entstand die Sparte Ripple Prime, die institutionellen Kunden Clearing, Brokerage und Finanzierungsdienste über Anlageklassen hinweg anbietet und jährlich Transaktionen im Volumen von über drei Billionen US-Dollar abwickelt.

Insgesamt hat Ripple nach eigenen Angaben mehr als 100 Milliarden US-Dollar an Zahlungsvolumen über sein Netzwerk verarbeitet. Darüber hinaus startete das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 750 Millionen US-Dollar, das Ripple mit rund 50 Milliarden US-Dollar bewertet, wie Bloomberg am 11. März 2026 unter Berufung auf informierte Kreise meldete. Erst im November 2025 hatte eine Finanzierungsrunde unter Beteiligung von Tochtergesellschaften von Citadel Securities und Fortress Investment Group dem Unternehmen eine Bewertung von 40 Milliarden US-Dollar zugeschrieben.

Dominik Maier, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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