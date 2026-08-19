Kryptorally nach Trump-Treffen: Bitcoin knackt 70.000er-Marke, ETH klettert - Strategy- und Coinbase-Aktie stark

Krypto-Gipfel im Weißen Haus

20.08.26 12:58 Uhr

Ein Treffen im Weißen Haus, ein Short-Squeeze und ein Gesetzentwurf im US-Senat lassen Bitcoin, Ethereum und Kryptoaktien nach einer Durststrecke gleichzeitig durchstarten.

• Trump kündigte an, der Regierung könnte der Kauf großer Mengen Bitcoin für eine staatliche Reserve prüfen, und forderte den schnellen Gesetzesbeschluss des CLARITY Act, der regulatorische Unsicherheit mindern soll.

Krypto-Gipfel im Weißen Haus treibt Bitcoin in die Nähe einer wichtigen Marke, Ethereum mit zweistelligen Gewinnen

Short-Seller geraten unter Druck

CLARITY Act im Senat bleibt entscheidender Unsicherheitsfaktor

Zahlreiche Kryptowährungen und Kryptoaktien können nach einem Spitzentreffen im Weißen Haus kräftig zulegen, bei dem US-Präsident Donald Trump mit Vertretern der Kryptobranche zusammenkam. Der Bitcoin steigt am Donnerstag zeitweise um 11,9 Prozent auf 71.980 US-Dollar und überspringt damit die Marke von 70.000 US-Dollar. Noch deutlicher nach oben geht es für Ethereum: Die Nummer zwei auf dem Kryptomarkt zieht zeitweise um 19,5 Prozent auf 2.290 US-Dollar an. Daneben profitieren auch Krypto-Aktien von der Aufbruchstimmung: Die Strategy-Aktie hatten den NASDAQ-Handel am Mittwoch mit einem Plus von 12,68 Prozent auf 104,25 US-Dollar beendet und legen vorbörslich um weitere 11,29 Prozent auf 115,85 US-Dollar zu. Für Papiere von Coinbase ging es am Mittwoch bis Handelsschluss um 9,55 Prozent rauf auf 160,20 US-Dollar. Vorbörslich zeigen sie sich um weitere 8,73 Prozent fester bei 174,19 US-Dollar.

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Trump verspricht Kryptobranche Rückenwind

Bei dem Krypto-Gipfel im Weißen Haus machte Trump laut CNBC deutlich, dass seine Regierung digitalen Vermögenswerten künftig eine Schlüsselrolle einräumen wolle, und drängte den Kongress zur zügigen Verabschiedung des CLARITY Act. Zu den Gästen zählten unter anderem Führungskräfte von Coinbase, einer Kryptobörse mit Sitz in den USA, sowie von Ripple, Gemini und Chainlink Labs. Laut Chainlink-Gründer Sergey Nazarov habe Trump die Branchenvertreter zusätzlich im Oval Office getroffen und aktiv nach Vorschlägen gefragt, wie die USA dauerhaft zur führenden Krypto-Nation gemacht werden könnten.

Auch SEC-Chef Paul Atkins erklärte laut DER AKTIONÄR, seine Behörde arbeite daran, Unternehmen mehr Rechtssicherheit zu geben und die Kapitalbeschaffung über digitale Vermögenswerte zu erleichtern, sehe die Verabschiedung des CLARITY Act aber weiterhin als wichtigstes Ziel. Parallel dazu bemüht sich die US-Derivateaufsicht CFTC laut Trump darum, große Handelsplattformen stärker in den US-Markt einzubinden, was dem Token HYPE der dezentralen Handelsplattform Hyperliquid am Donnerstag zeitweise einen Sprung von rund 26,14 Prozent auf 73,45 US-Dollar beschert. Trump sprach zudem erneut davon, dass die Regierung den Kauf einer beträchtlichen Menge Bitcoin für eine staatliche Reserve prüfe.

Bitcoin vor psychologisch wichtiger Marke - Experte glaubt an weiteren kräftigen Anstieg

Bitcoin schaffte es durch den aktuellen Kurssprung nun wieder über die psychologisch wichtige Marke von 70.000 US-Dollar, nachdem die Kryptowährung zuvor über Monate gefallen war. Laut einem Bericht von Decrypt kam es beim Bitcoin zu einem Short-Squeeze, der binnen einer Stunde mehr als eine Milliarde US-Dollar an bearishen Krypto-Wetten liquidierte. "Die Kursbewegungen am Kryptomarkt waren in den letzten Tagen so massiv, dass sie die zweitgrößte Short-Liquidation der Geschichte ausgelöst haben", wird Thomas Lee, Mitgründer und Forschungsleiter von Fundstrat bei CNBC zitiert. Gestützt wurde die Bewegung zusätzlich noch durch die Ankündigung des US-Finanzministeriums, sein Rückkaufprogramm für langlaufende Anleihen ab September mindestens zu verdoppeln, was risikoreiche Anlagen insgesamt begünstigte.

Trotz des Kurssprungs bleibt die Jahresbilanz von Bitcoin und auch Ethereum weiterhin deutlich im Minus. Experten glauben jedoch, dass noch weitere Gewinne drin sind. Beim Bitcoin sollten sich "Anleger [...] jetzt auf einen Anstieg auf 100.000 US-Dollar bis Ende 2026 einstellen", sagte etwa Geoffrey Kendrick, Leiter der weltweiten Research-Abteilung für digitale Vermögenswerte bei Standard Chartered, laut CNBC.

CLARITY Act als entscheidender Unsicherheitsfaktor

Coinbase-Chef Brian Armstrong bezeichnete den CLARITY Act laut DER AKTIONÄR als parteiübergreifenden Kompromiss, der den regulatorischen Rahmen für die Kryptobranche über Jahrzehnte festlegen könne, betonte aber, dass die entscheidende Abstimmung im US-Senat noch ausstehe. Diese Prozedurabstimmung wird frühestens für den 15. September 2026 erwartet, wobei die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung noch im Jahr 2026 je nach Einschätzung nur bei 10 bis 20 Prozent liegt. Bis dahin bleibt das ranghohe Treffen im Weißen Haus vor allem ein Signal: Auf der Tagesordnung stand kein Gesetzgebungsakt, sondern mögliche regulatorische Schritte von SEC und CFTC, die die fehlende Gesetzgebung administrativ überbrücken könnten.

Carolin Ludwig, Martina Köhler, Julia Walter, Redaktion finanzen.net

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