Krypto-Krise 2026: Bitcoin-Wale stemmen sich gegen hohe Verluste - droht ein weiterer Absturz?

Hedera: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Wie viel Verlust eine Toncoin-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

KW 16 am Kryptomarkt: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt

Heute im Fokus

WACKER CHEMIE hebt Umsatzprognose für 2026 an. Rüstungsaktien im Aufwind. Aktien von SAP, IONOS, TeamViewer gefragt: Rekordjagd der US-Tech-Werte beflügelt. Alstom stürzt wegen enttäuschendem Ausblick ab. Delivery Hero-Aktie zieht kräftig an: Prosus senkt Anteil - Verkauf an Uber. Microsoft-Aktie zündet den Turbo. Höhenflug von Allbirds-Aktie flaut etwas ab. Quantenaktien geht die Puste aus.