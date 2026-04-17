Krypto-Krise 2026: Bitcoin-Wale stemmen sich gegen hohe Verluste - droht ein weiterer Absturz?
19.04.26 02:41 Uhr
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