Wie eine Künstlerin ihren Lebensunterhalt mit NFTs bestreitet

Eine Analyse von ArtTactic aus dem November 2021 zeigt eine Momentaufnahme des volatilen Markts der Cyber-Kunstwerke. Hier die Eckpunkte zum Ethereum-dominierten Krypto-Kunstmarkt: Zwischen Januar und September 2021 wurden 3,5 Milliarden US-Dollar umgesetzt, die Hälfte davon von amerikanischen Künstlern. 52 Prozent des Umsatzes wurden auf dem Primärmarkt erzielt, und 55 Prozent der umsatzstärksten NFTs wurden im Sommer 2021 verkauft. Auffällig ist, dass weniger als 16 Prozent der Künstler Frauen sind.

Das Fachjournal "Nature" zeigt in einer im Oktober 2021 veröffentlichten Studie (Zeitraum: Juni 2017 bis April 2021), dass bei 75 Prozent der verkauften digitalen Assets der durchschnittliche Verkaufspreis unter 15 US-Dollar lag. Nur ein Prozent der NTFs erzielte überhaupt einen Preis jenseits von 1.594 US-Dollar. Die höchsten Preise erzielten im Untersuchungszeitraum vier Kunst-NFTs mit jeweils über einer Million US-Dollar. Die Kunst-NFTs machten zwar nur etwa 10 Prozent des Marktes aus, erhielten in der Öffentlichkeit jedoch die meiste Aufmerksamkeit, vor allem wegen der astronomischen Preise einzelner. Anfang 2022 wurde ein Bored Ape-NFT aus der wohl bekanntesten NFT-Sammlung sogar für 2,8 Millionen US-Dollar verkauft.

NFT-Künstlerin mit Waffen

Der NFT-Markt ist für Künstler also attraktiv, zumal sie nicht nur vom einmaligen Verkauf, sondern auch von Tantiemen beim Weiterverkauf profitieren können. Eine Künstlerin, die es geschafft hat, sich mit ihrer Kollektion selbständig zu machen ist Sara Baumann, die auf dem Consensus Festival 2022 in Texas neben Branchengrößen und bekannten Investoren wie Cathie Wood, CEO von Ark Invest, sprechen wird. Im Interview mit CoinDesk beschreibt die NFT-Künstlerin, wie sie es geschafft hat, sich mit "Women With Weapons" selbständig zu machen.

Bevor sie sich mit den digitalen Assets beschäftigte, hatte Baumann versucht, neben ihrer Arbeit als Krankenschwester, eine kleine Kollektion handgemalter (analoger) Bilder über die Internetplattform Etsy und Social-Media-Marketing zu verkaufen. Ihr Mann brachte sie dann auf die Idee, die Kunstwerke als NFT zu prägen. Ihren ersten Sammler haben Baumanns Kunstwerke in Gary Vaynerchuck gefunden, der sie als One-of-One-Künstlerin bekannt gemacht hat.

sara I am your first collector .. LOVE your stuff ...make more ..now .. https://t.co/jIHCDyfyT3 https://t.co/SHLZuTV2nY pic.twitter.com/tfq1zRjwUW - Gary Vaynerchuk (@garyvee) September 25, 2021

Die gelernte Krankenschwester konnte ihre Arbeitszeiten im Krankenhaus nach und nach reduzieren und als sich der Erfolg einstellte, gab sie ihren Job ganz auf, da das Kunstprojekt all ihre Aufmerksamkeit forderte.

Sie hat ein 10.000-teiliges Profilbildprojekt entwickelt, das Frauen mit verschiedenen Hautfarben in unterschiedlichen Situationen zeigt. Ihnen gemeinsam ist das Tragen von Handwaffen. Die Genesis-Kollektion sei "speziell für das Space entwickelt", wolle provozieren und auf Missstände aufmerksam machen, sagt Baumann. Die Frauen sind realen und historischen Persönlichkeiten nachempfunden und von Hand gezeichnet. Mithilfe eines Algorithmus konnte Baumann die verschiedenen Eigenschaften der Personen mischen und die einzelnen NFTs erzeugen. Die Waffen symbolisieren Stärke und sollen Denkanstöße zu Gleichberechtigung, Repräsentation und Doppelmoral geben. Kaum auf dem Markt, war ihre Kollektion auf der Plattform OpenSea bereits innerhalb weniger Stunden ausverkauft.

Baumann setzt sich für Frauen auf dem neuen Feld des Web3 ein und spendet einen Teil des Erlöses ihrer Genesis-Sammlung an die Malala-Stiftung der gleichnamigen Friedensnobelpreisträgerin, die sich für die Bildung von Frauen und Kindern einsetzt.

Der NFT-Markt wächst, die Einsatzmöglichkeiten von Krypto-Kunstwerken im Web3 stehen erst am Anfang. Mit Meta und Twitter haben Social-Media-Plattformen bereits angekündigt, verstärkt zu interagieren. Der Markt konzentriert sich derzeit vor allem auf die USA.

