Krypto-Markt

Bitcoin in der Bilanz: Diese 10 börsennotierten Unternehmen halten die meisten BTC

10.04.26 20:20 Uhr Link kopiert

Immer mehr Unternehmen setzen auf Bitcoin als Reserve. Das Ranking zeigt, welche börsennotierten und bald gelisteten Firmen die größten Bestände aufgebaut haben.

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Öffentliche Daten von BitcoinTreasuries.com und aktuelle Unternehmensmeldungen zeigen, welche börsennotierten Firmen derzeit die größten Bitcoin-Bestände halten. Zusammengenommen verfügen die zehn größten Akteure über rund 1,09 Millionen BTC im Wert von etwa 67 Milliarden US-Dollar, das entspricht gut 5 Prozent der maximal verfügbaren Bitcoin-Menge. Im nachfolgenden Ranking sind die zehn größten Unternehmensbestände an Bitcoin aufgeführt, sortiert nach der Höhe ihrer Holdings. Nicht berücksichtigt sind dabei Staaten, Fonds oder private Firmen. Datenstand ist der 23. November 2026. Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.net Top 10 Firmen mit Bitcoin

Platz 11: Das Ranking Mit rund 1,09 Millionen Bitcoin im Gesamtwert von etwa 67 Milliarden US-Dollar halten die zehn größten börsennotierten Bitcoin-Halter inzwischen gut 5 Prozent der maximalen Bitcoin-Menge von 21 Millionen Coins. Grundlage der Übersicht sind die Angaben von BitcoinTreasuries.com (bitbo.io), ergänzt um aktuelle Firmenmeldungen. Das folgende Ranking zeigt die zehn größten börsennotierten Bitcoin-Halter, sortiert nach der Höhe ihrer Bestände. Die Dollarwerte basieren auf einem Bitcoin-Kurs von rund 61.500 US-Dollar, Datenstand ist der 23. November 2026. Quelle: bitbo.io, Bild: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com Platz 10: CleanSpark Der US-Miner CleanSpark besitzt 13.530 BTC (ca. 830 Millionen US-Dollar). Statt Bitcoin am Markt zuzukaufen, setzt die Firma auf kosteneffizientes Mining mit Anlagen in mehreren US-Bundesstaaten. Quelle: bitbo.io, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com Platz 9: Coinbase Die US-Kryptobörse Coinbase hält 14.458 BTC (ca. 890 Millionen US-Dollar). Neben den eigenen Beständen verwahrt Coinbase als einer der größten Custodians der Branche Bitcoin für zahlreiche Spot-ETFs und bietet mit cbBTC eine eigene Wrapped-Variante an. Quelle: bitbo.io, Bild: Primakov / Shutterstock.com Platz 8: Hut 8 Der an der NASDAQ notierte Miner Hut 8 hält 15.679 Bitcoin (ca. 960 Millionen US-Dollar). Das Unternehmen kombiniert das Schürfen von Kryptowährungen mit dem Betrieb von Energie- und Rechenzentrumsinfrastruktur. Quelle: bitbo.io, Bild: Igor Batrakov / Shutterstock.com Platz 7: Galaxy Digital Das von Krypto-Investor Mike Novogratz gegründete Finanzhaus Galaxy Digital hält 17.102 BTC (ca. 1,1 Milliarden US-Dollar). Neben Handel und Vermögensverwaltung rund um Bitcoin ist das Unternehmen auch im Geschäft mit Rechenzentren für KI-Anwendungen aktiv. Quelle: bitbo.io, Bild: Wit Olszewski / Shutterstock.com Werbung Werbung Platz 6: MARA Holdings Der US-Miner MARA verkaufte nach dem dritten Quartal 2026 13.597 Bitcoin für rund 1,1 Milliarden US-Dollar und tilgte damit Bitcoin-besicherte Kredite über 750 Millionen US-Dollar. Rechnerisch verbleiben rund 20.400 BTC (ca. 1,3 Milliarden US-Dollar). Quelle: bitbo.io, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com Platz 5: Bullish Die Krypto-Börse Bullish ist seit August 2025 an der NYSE gelistet und hält 24.340 BTC (ca. 1,5 Milliarden US-Dollar). Das von Peter Thiel unterstützte Unternehmen nutzt Bitcoin als strategische Reserve und will mit der geplanten Übernahme von Equiniti ins Geschäft mit tokenisierten Aktien einsteigen. Quelle: bitbo.io, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com Platz 4: Strive Die von Vivek Ramaswamy mitgegründete Gesellschaft Strive kaufte allein im Oktober 15.124 Bitcoin und kommt inzwischen auf 43.404 BTC (ca. 2,7 Milliarden US-Dollar). Quelle: bitbo.io, Bild: Zapp2Photo / Shutterstock.com Platz 3: Twenty-One Capital Das von Jack Mallers gegründete Unternehmen Twenty One Capital hält rund 43.841 BTC (ca. 2,7 Milliarden US-Dollar). Die an der NYSE notierte Firma gehört mehrheitlich Tether und Bitfinex, SoftBank ist als Minderheitsaktionär beteiligt. Künftig will das Unternehmen rund um seine Bitcoin-Reserve auch Geschäfte aufbauen, die laufende Erträge liefern. Quelle: bitbo.io, Bild: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com Platz 2: Metaplanet Die „Asian Strategy“ aus Japan, Metaplanet, besitzt 44.000 BTC (ca. 2,7 Milliarden US-Dollar). Bis Ende 2026 strebt Metaplanet 100.000 BTC an, bis Ende 2027 sogar 210.000 BTC. Quelle: bitbo.io, Bild: Bad Man Production / Shutterstock.com Werbung Werbung Platz 1: Strategy (ehemals MicroStrategy) Mit 850.849 BTC im Wert von rund 52 Milliarden US-Dollar ist Strategy der unangefochtene Spitzenreiter und hält allein gut 4 Prozent aller jemals verfügbaren Bitcoin. Michael Saylor baut die Bestände weiter aus. Quelle: bitbo.io, Bild: Strategy

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