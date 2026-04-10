Bitcoin in der Bilanz: Diese 10 börsennotierten Unternehmen halten die meisten BTC
Immer mehr Unternehmen setzen auf Bitcoin als Reserve. Das Ranking zeigt, welche börsennotierten und bald gelisteten Firmen die größten Bestände aufgebaut haben.
Werte in diesem Artikel
Öffentliche Daten von BitcoinTreasuries.com und aktuelle Unternehmensmeldungen zeigen, welche börsennotierten Firmen derzeit die größten Bitcoin-Bestände halten. Zusammengenommen verfügen die zehn größten Akteure über rund 1,09 Millionen BTC im Wert von etwa 67 Milliarden US-Dollar, das entspricht gut 5 Prozent der maximal verfügbaren Bitcoin-Menge.
Im nachfolgenden Ranking sind die zehn größten Unternehmensbestände an Bitcoin aufgeführt, sortiert nach der Höhe ihrer Holdings. Nicht berücksichtigt sind dabei Staaten, Fonds oder private Firmen. Datenstand ist der 23. November 2026.
Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.net
Platz 11: Das Ranking
Mit rund 1,09 Millionen Bitcoin im Gesamtwert von etwa 67 Milliarden US-Dollar halten die zehn größten börsennotierten Bitcoin-Halter inzwischen gut 5 Prozent der maximalen Bitcoin-Menge von 21 Millionen Coins. Grundlage der Übersicht sind die Angaben von BitcoinTreasuries.com (bitbo.io), ergänzt um aktuelle Firmenmeldungen. Das folgende Ranking zeigt die zehn größten börsennotierten Bitcoin-Halter, sortiert nach der Höhe ihrer Bestände. Die Dollarwerte basieren auf einem Bitcoin-Kurs von rund 61.500 US-Dollar, Datenstand ist der 23. November 2026.
Quelle: bitbo.io, Bild: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com
Platz 10: CleanSpark
Der US-Miner CleanSpark besitzt 13.530 BTC (ca. 830 Millionen US-Dollar). Statt Bitcoin am Markt zuzukaufen, setzt die Firma auf kosteneffizientes Mining mit Anlagen in mehreren US-Bundesstaaten.
Quelle: bitbo.io, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 9: Coinbase
Die US-Kryptobörse Coinbase hält 14.458 BTC (ca. 890 Millionen US-Dollar). Neben den eigenen Beständen verwahrt Coinbase als einer der größten Custodians der Branche Bitcoin für zahlreiche Spot-ETFs und bietet mit cbBTC eine eigene Wrapped-Variante an.
Quelle: bitbo.io, Bild: Primakov / Shutterstock.com
Platz 7: Galaxy Digital
Das von Krypto-Investor Mike Novogratz gegründete Finanzhaus Galaxy Digital hält 17.102 BTC (ca. 1,1 Milliarden US-Dollar). Neben Handel und Vermögensverwaltung rund um Bitcoin ist das Unternehmen auch im Geschäft mit Rechenzentren für KI-Anwendungen aktiv.
Quelle: bitbo.io, Bild: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Platz 6: MARA Holdings
Der US-Miner MARA verkaufte nach dem dritten Quartal 2026 13.597 Bitcoin für rund 1,1 Milliarden US-Dollar und tilgte damit Bitcoin-besicherte Kredite über 750 Millionen US-Dollar. Rechnerisch verbleiben rund 20.400 BTC (ca. 1,3 Milliarden US-Dollar).
Quelle: bitbo.io, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 5: Bullish
Die Krypto-Börse Bullish ist seit August 2025 an der NYSE gelistet und hält 24.340 BTC (ca. 1,5 Milliarden US-Dollar). Das von Peter Thiel unterstützte Unternehmen nutzt Bitcoin als strategische Reserve und will mit der geplanten Übernahme von Equiniti ins Geschäft mit tokenisierten Aktien einsteigen.
Quelle: bitbo.io, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 3: Twenty-One Capital
Das von Jack Mallers gegründete Unternehmen Twenty One Capital hält rund 43.841 BTC (ca. 2,7 Milliarden US-Dollar). Die an der NYSE notierte Firma gehört mehrheitlich Tether und Bitfinex, SoftBank ist als Minderheitsaktionär beteiligt. Künftig will das Unternehmen rund um seine Bitcoin-Reserve auch Geschäfte aufbauen, die laufende Erträge liefern.
Quelle: bitbo.io, Bild: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com
Platz 2: Metaplanet
Die „Asian Strategy“ aus Japan, Metaplanet, besitzt 44.000 BTC (ca. 2,7 Milliarden US-Dollar). Bis Ende 2026 strebt Metaplanet 100.000 BTC an, bis Ende 2027 sogar 210.000 BTC.
Quelle: bitbo.io, Bild: Bad Man Production / Shutterstock.com
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