Digitalwährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittwoch gefallen. Am Mittag fiel der Bitcoin auf 6.337,30 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 6.347,05 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs fiel auf 430,23 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 434,45 Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum-Kurs notiert gegenüber dem Vortag mit grünem Vorzeichen. Zuletzt stand der Ethereum bei 209,13 Dollar.

Im Minus präsentiert sich der Litecoin-Kurs. Dieser notiert aktuell bei 53,34 Dollar. Am Vortag hatte der Kurs noch bei 54,10 Dollar gestanden.

Der Ripple-Kurs ist gestiegen. Am Mittag kletterte der Ripple auf 0,3255 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 0,3196 US-Dollar notiert hatte.

Der Cardano-Kurs erhöhte sich auf 0,0726 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,0684 Dollar gelegen hatte.

Der Monero-Kurs verteuert sich heute auf 108,86 US-Dollar, während er am Vortag bei 111,29 Dollar gehandelt wurde.

Der IOTA-Kurs ging auf 0,5320 US-Dollar zurück. Damit verfehlte der IOTA den Stand vom Vortag von 0,5335 US-Dollar.

Heute fiel der Verge-Kurs auf 0,0133 US-Dollar. Damit rutschte der Verge-Kurs unter den Stand vom Vortag von 0,0134 US-Dollar.

Im Plus präsentiert sich der Stellar-Kurs. Dieser notiert aktuell bei 0,2079 Dollar. Am Vortag hatte der Kurs noch bei 0,2078 Dollar gelegen.

Der NEM-Kurs präsentiert sich gegenüber dem Vortag mit grünem Vorzeichen. Zuletzt lag der NEM bei 0,0870 Dollar.

Der Dash-Kurs hat gegenüber dem Vortag angezogen. Aktuell ist ein Dash 189,86 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 186,78 US-Dollar.

Der NEO-Kurs verteuert sich heute auf 17,11 US-Dollar, während er am Vortag bei 16,88 Dollar gehandelt wurde.

