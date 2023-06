Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Bitcoin erhöhte sich um 09:40 um 0,08 Prozent auf 30.650,58 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 30.626,08 US-Dollar gelegen hatte.

Nach 179,82 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Samstagvormittag um 3,14 Prozent auf 185,46 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um -0,21 Prozent auf 1.886,97 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 1.890,91 US-Dollar wert.

Nach 91,07 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Samstagvormittag um 0,37 Prozent auf 91,40 US-Dollar gestiegen.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Ripple-Kurs -0,62 Prozent schwächer bei 0,4929 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,4959 US-Dollar.

Daneben wertet Cardano um 09:40 ab. Es geht -0,31 Prozent auf 0,2949 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,2958 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Monero-Kurs um 1,03 Prozent auf 155,93 US-Dollar. Am Vortag standen noch 154,33 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1812 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0016 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:40 bei 0,0016 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0893 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,0899 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0289 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 09:40 bei 0,0291 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,21 Prozent auf 35,08 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 34,66 US-Dollar wert.

Daneben fällt NEO um -0,28 Prozent auf 9,126 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 9,152 US-Dollar.

Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com

Redaktion finanzen.net