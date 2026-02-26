Krypto-Marktbericht

Kryptowährungen ziehen am Donnerstag deutlich an. Der aktuelle Marktbericht zu Bitcoin, Ethereum & Co.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich zeitweise gegenüber dem Vortag stärker. Der Bitcoin gewinnt 4,56 Prozent auf 68.382,60 US-Dollar.

Nach zuletzt deutlichen Kursausschlägen hat sich der Bitcoin damit am Donnerstag stabilisiert. Zu Wochenbeginn noch hatten die neue Zoll-Runde der USA und die Sorgen mit Blick auf den Iran-Konflikt den Bitcoin bis auf gut 62.500 Dollar nach unten gedrückt. Damit war das bisherige Jahrestief bei knapp 60.000 Dollar von Anfang Februar in Sichtweite gerückt. Am Mittwochabend setzte dann eine starke Erholung ein, die den Kurs auf etwas über 70.000 Dollar trieb. Am Donnerstag notierte der Bitcoin wieder knapp unter dieser Schwelle.

Marktanalyst Timo Emden von Emden Research begründete die jüngste Erholung des Bitcoin mit der zur Wochenmitte wieder deutlich aufgehellten Stimmung am Kapitalmarkt. Anleger hatten optimistische Erwartungen an die Quartalszahlen und den Ausblick des KI-Champions NVIDIA. Daraufhin seien solche Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt worden, die im großen Stil auf einen fallenden Bitcoin-Kurs gesetzt hatten. Sie hätten sich zunehmend gezwungen gesehen, ihre Positionen durch Rückkäufe zu schließen. Dies habe eine bereits vorhandene Aufwärtsdynamik beim Bitcoin verstärkt.

Die nach Börsenschluss in den USA vorgelegten Zahlen von NVIDIA hätten aber nicht ausgereicht, um den Hype um Künstliche Intelligenz zurückzubringen, schrieb Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Entsprechend verhalten präsentierten sich am Donnerstag die Aktienbörsen, und auch der Bitcoin kam kaum vom Fleck.

Kryptomarkt insgesamt fester

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt fester - ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,4 Prozent aufweist und bei 8,87 EUR notiert.

Zeitgleich verteuert sich der Litecoin-Kurs um 5,45 Prozent auf 56,04 US-Dollar.

Währenddessen steigt der Ethereum-Kurs um 8,14 Prozent auf 2.072,60 US-Dollar.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es ebenfalls nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 1,29 Prozent auf 498,52 US-Dollar hinzu.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag geht es um 5,53 Prozent auf 1,45 US-Dollar nach oben.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es auf 347,69 US-Dollar nach oben (2,28 Prozent).

Indessen verringert sich der Cardano-Kurs um 9,22 Prozent auf 0,2945 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Stellar-Kurs um 6,74 Prozent höher. Zeitweise werden 0,1646 US-Dollar ausgewiesen.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2854 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron zeitweise bei 0,2864 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 627,86 US-Dollar 4,25 Prozent stärker.

In der Zwischenzeit bewegt klettert der Dogecoin um 6,12 Prozent aufwärts auf 0,09932 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 87,60 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Zuwachs von 5,99 Prozent im Vergleich zum Vortag.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche steigt 6,51 Prozent auf 9,34 US-Dollar.

Zudem gibt Chainlink am Donnerstagvormittag nach. Um 0,38 Prozent auf 9,213 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 9,248 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Sui-Kurs um 0,90 Prozent auf 0,9569 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 0,9656 US-Dollar.

