Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Samstagmittag entwickeln

Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

Der Bitcoin-Kurs ging um 12:26 um -0,37 Prozent auf 43.012,24 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 43.173,25 US-Dollar.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 239,80 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,53 Prozent im Vergleich zum Vortag (236,18 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Ethereum-Kurs um 0,05 Prozent auf 2.308,61 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.307,41 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 0,41 Prozent auf 68,26 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 67,98 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ripple-Kurs um 2,82 Prozent auf 0,5244 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,5100 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Cardano-Kurs um 1,57 Prozent auf 0,5220 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,5139 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Monero-Kurs um -0,13 Prozent auf 168,23 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 168,45 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2534 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:25 bei 0,2465 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Samstagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0031 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0032 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1117 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0357 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0363 US-Dollar.

Nach 27,58 US-Dollar am Vortag ist der Dash-Kurs am Samstagmittag um -0,65 Prozent auf 27,40 US-Dollar gesunken.

Inzwischen steigt der NEO-Kurs um 0,09 Prozent auf 11,09 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 11,08 US-Dollar wert.

