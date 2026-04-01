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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln

29.04.26 12:43 Uhr
Tagesanalyse: So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittwochmittag | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittwochmittag am Kryptomarkt.

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Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag geklettert. Um 12:26 stieg der Bitcoin-Kurs um 1,89 Prozent auf 77.776,72 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 76.331,71 US-Dollar gehandelt worden war.

Die Top-Coins legen zu - und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 3,4 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 8,6 Prozent.

Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 3,00 Prozent auf 57,37 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 55,70 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Ethereum-Kurs 2,37 Prozent stärker bei 2.342,63 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.288,46 US-Dollar.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 0,38 Prozent auf 455,05 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 453,33 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gewinnt Ripple am Mittwochmittag hinzu. Um 1,63 Prozent auf 1,403 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 1,381 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Monero-Kurs um 1,34 Prozent auf 383,35 US-Dollar. Am Vortag standen noch 378,28 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,2535 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1645 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1619 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,3230 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3229 US-Dollar.

Daneben wertet Binancecoin um 12:26 auf. Es geht 0,78 Prozent auf 629,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 624,15 US-Dollar stand.

Mit dem Dogecoin-Kurs geht es indes nach oben. Dogecoin gewinnt 10,50 Prozent auf 0,1098 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,0994 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich Solana im Plus. Im Vergleich zum Vortag (84,09 US-Dollar) geht es um 1,62 Prozent auf 85,45 US-Dollar nach oben.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Plus. Im Vergleich zum Vortag (9,171 US-Dollar) geht es um 2,78 Prozent auf 9,427 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,85 Prozent auf 9,406 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,235 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Sui mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Sui-Kurs 1,18 Prozent stärker bei 0,9359 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,9250 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com