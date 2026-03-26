Bitcoin fällt unter 70.000 US-Dollar - auch Ether, XRP, Dogecoin & Co unter Druck
Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gefallen. Zuletzt fiel der Bitcoin-Kurs um 2,73 Prozent auf 69.362,41 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 71.306,59 US-Dollar gehandelt worden war.
Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Stellenweise notiert der Litecoin-Kurs 3,5 Prozent schwächer bei 54,6137 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 56,59 US-Dollar.
Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 2.070,37 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.167,76 US-Dollar) ist das ein Verlust von 4,49 Prozent.
Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um 2,3 Prozent auf 462,429 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 473,33 US-Dollar wert.
Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach unten. Ripple verliert 2,89 Prozent auf 1,3731 US-Dollar, nachdem gestern noch 1,414 US-Dollar an der Tafel standen.
Derweil geht es für den Monero-Kurs bergab. Monero sinkt 1,64 Prozent auf 335,564 US-Dollar, nach 341,15 US-Dollar am Vortag.
Zudem gibt Cardano nach. Um 4,66 Prozent reduziert sich der Cardano-Kurs zeitweise auf 0,2577 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,2703 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeit geht es für Stellar bergab. Zuletzt steht ein Minus von 2,56 Prozent auf 0,1730 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Stellar-Kurs noch bei 0,1775 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Tron-Kurs um 1,05 Prozent auf 0,3117 US-Dollar. Am Tag zuvor war Tron 0,3150 US-Dollar wert.
Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 2,73 Prozent auf 629,564 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 647,22 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem gibt Dogecoin nach. Um 4,92 Prozent reduziert sich der Dogecoin-Kurs zwischenzeitlich auf 0,09137 US-Dollar, nachdem Dogecoin am Vortag noch 0,0961 US-Dollar wert war.
Derweil geht es für den Solana-Kurs bergab. Solana sinkt 4,32 Prozent auf 87,6712 US-Dollar, nach 91,63 US-Dollar am Vortag.
Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 4,41 Prozent auf 9,2427 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 9,669 US-Dollar an der Tafel standen.
Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 9,371 US-Dollar am Vortag auf 8,9521 US-Dollar nach unten (4,47 Prozent).
Zudem gibt Sui am Donnerstagmittag nach. Um 4,37 Prozent auf 0,9252 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,9675 US-Dollar.Martina Köhler, Redaktion finanzen.net
Weitere News
