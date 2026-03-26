Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Mittag entwickeln Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Mittag entwickeln
Siemens Energy-Analyse: Outperform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie Siemens Energy-Analyse: Outperform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie
Krypto-Marktbericht

Bitcoin fällt unter 70.000 US-Dollar - auch Ether, XRP, Dogecoin & Co unter Druck

26.03.26 13:10 Uhr
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag.

BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
54.985,3804 CHF -1.460,5586 CHF -2,59%
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
60.126,1609 EUR -1.552,6122 EUR -2,52%
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
52.004,4601 GBP -1.357,1125 GBP -2,54%
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
11.066.581,8867 JPY -299.135,7178 JPY -2,63%
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
69.346,3072 USD -1.960,2815 USD -2,75%
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.642,1238 CHF -73,8644 CHF -4,30%
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.795,6519 EUR -79,4174 EUR -4,24%
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.553,0994 GBP -69,1223 GBP -4,26%
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
330.500,5388 JPY -15.023,6505 JPY -4,35%
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.071,0091 USD -96,7512 USD -4,46%
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
69,5212 CHF -3,0105 CHF -4,15%
SOL/EUR (Solana-Euro)
76,0210 EUR -3,2348 EUR -4,08%
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
65,7522 GBP -2,8161 GBP -4,11%
SOL/JPY (Solana-Yen)
13.992,1180 JPY -612,5606 JPY -4,19%
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
87,6785 USD -3,9487 USD -4,31%
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,0898 CHF -0,0295 CHF -2,63%
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,1917 EUR -0,0313 EUR -2,56%
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,0307 GBP -0,0274 GBP -2,59%
XRP/JPY (Ripple-Yen)
219,3332 JPY -6,0331 JPY -2,68%
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,3744 USD -0,0395 USD -2,79%
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
498,9748 CHF -13,3617 CHF -2,61%
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
545,6257 EUR -14,2070 EUR -2,54%
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
471,9239 GBP -12,4171 GBP -2,56%
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
100.425,6943 JPY -2.736,2255 JPY -2,65%
Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gefallen. Zuletzt fiel der Bitcoin-Kurs um 2,73 Prozent auf 69.362,41 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 71.306,59 US-Dollar gehandelt worden war.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Stellenweise notiert der Litecoin-Kurs 3,5 Prozent schwächer bei 54,6137 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 56,59 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Stellenweise notiert der Litecoin-Kurs 3,5 Prozent schwächer bei 54,6137 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 56,59 US-Dollar.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 2.070,37 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.167,76 US-Dollar) ist das ein Verlust von 4,49 Prozent.

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um 2,3 Prozent auf 462,429 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 473,33 US-Dollar wert.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach unten. Ripple verliert 2,89 Prozent auf 1,3731 US-Dollar, nachdem gestern noch 1,414 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergab. Monero sinkt 1,64 Prozent auf 335,564 US-Dollar, nach 341,15 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt Cardano nach. Um 4,66 Prozent reduziert sich der Cardano-Kurs zeitweise auf 0,2577 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,2703 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für Stellar bergab. Zuletzt steht ein Minus von 2,56 Prozent auf 0,1730 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Stellar-Kurs noch bei 0,1775 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Tron-Kurs um 1,05 Prozent auf 0,3117 US-Dollar. Am Tag zuvor war Tron 0,3150 US-Dollar wert.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 2,73 Prozent auf 629,564 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 647,22 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gibt Dogecoin nach. Um 4,92 Prozent reduziert sich der Dogecoin-Kurs zwischenzeitlich auf 0,09137 US-Dollar, nachdem Dogecoin am Vortag noch 0,0961 US-Dollar wert war.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergab. Solana sinkt 4,32 Prozent auf 87,6712 US-Dollar, nach 91,63 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 4,41 Prozent auf 9,2427 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 9,669 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 9,371 US-Dollar am Vortag auf 8,9521 US-Dollar nach unten (4,47 Prozent).

Zudem gibt Sui am Donnerstagmittag nach. Um 4,37 Prozent auf 0,9252 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,9675 US-Dollar.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

