Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagvormittag

Krypto-Marktbericht

13.08.26 09:48 Uhr

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:41 bei 63.815,54 US-Dollar und damit 0,72 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 63.360,70 US-Dollar.

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Nach 44,88 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Donnerstagvormittag um 0,08 Prozent auf 44,92 US-Dollar gestiegen.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 1.895,72 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.876,95 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,00 Prozent.

Daneben steigt Bitcoin Cash um 1,36 Prozent auf 215,18 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 212,30 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Ripple Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Ripple-Kurs um 0,94 Prozent auf 1,014 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,004 US-Dollar an der Tafel.

Daneben steigt Monero um 1,36 Prozent auf 397,18 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 391,83 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Donnerstagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1846 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1823 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1613 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3358 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3369 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (609,63 US-Dollar) geht es um 0,56 Prozent auf 613,04 US-Dollar nach oben.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0707 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gewinnt Solana am Donnerstagvormittag hinzu. Um 1,20 Prozent auf 76,41 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 75,51 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Plus. Im Vergleich zum Vortag (6,312 US-Dollar) geht es um 3,24 Prozent auf 6,516 US-Dollar nach oben.

Nach 8,672 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Donnerstagvormittag um 0,90 Prozent auf 8,750 US-Dollar gestiegen.

Indes steigt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 0,6804 US-Dollar am Vortag auf 0,6901 US-Dollar nach oben (1,42 Prozent).

Redaktion finanzen.net

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