Krypto-Marktbericht

Der Markt für digitale Assets zeigt am Dienstag eine bemerkenswerte Dynamik und kann die Verluste des vergangenen Wochenendes weitgehend kompensieren.

Während Aktienmärkte und Edelmetalle unter Verkaufsdruck stehen, kletterte der Bitcoin deutlich und festigte seine Position über der psychologisch wichtigen Marke von 70.000 US-Dollar.

So gewinnt die Ur-Kryptowährung zeitweise auf CoinMarktCap 4,09 Prozent auf 70.999 US-Dollar hinzu.

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Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,0 Prozent. Bei einem Kurs von 9,35 EUR beträgt die Performance seit Auflage 1,5 Prozent.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 2.152 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag ist das ein Gewinn von 5,38 Prozent.

Daneben steigt Bitcoin Cash um 2,57 Prozent auf 477 US-Dollar.

Der Ripple-Kurs am Dienstag um 3,48 Prozent auf 1,41 US-Dollar gestiegen.

Daneben wertet Cardano auf. Es geht 6,16 Prozent auf 0,2646 US-Dollar nach oben.

Indes steigt der Dogecoin-Kurs. Für Dogecoin geht es auf 0,09492 US-Dollar nach oben (5,64 Prozent).

Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Aufwind. Zeitweise zieht der Coin um 6,79 Prozent auf 91,65 US-Dollar an.

Der Avalanche-Kurs am Dienstag um 6,58 Prozent auf 9,56 US-Dollar gestiegen.

Krypto-Markt entkoppelt sich von traditionellen Belastungsfaktoren

Diese Kursentwicklung am Krypto-Markt ist bemerkenswert, da sie in einem Umfeld stattfindet, das normalerweise von einer Flucht aus Risiko-Assets geprägt ist. Diese relative Stabilität könnte als Zeichen einer zunehmenden Reife des Sektors gewertet werden, in dem digitale Token zunehmend als eigenständige Wertspeicher wahrgenommen werden.

Resilienz im Vergleich zu klassischen Safe-Havens

Die aktuelle Schwäche von Gold ist eine massive Intermarket-Divergenz, die darauf hindeutet, dass sich der Markt in einer Phase extremer Liquiditätsnot befindet, in der selbst sichere Häfen liquidiert werden. Im direkten Vergleich dazu erscheint die Performance von Bitcoin außergewöhnlich stabil. Während der Goldmarkt vermutlich durch Zwangsverkäufe zur Liquiditätsbeschaffung belastet wird, hält der Krypto-Sektor seine Range. Ob diese Resilienz von Dauer ist oder ob der Markt lediglich auf den nächsten Impuls wartet, bleibt die zentrale Frage für den weiteren Wochenverlauf. Das Handelsvolumen deutet darauf hin, dass institutionelle Akteure ihre Positionen trotz der globalen Unsicherheit derzeit halten oder leicht ausbauen.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net

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