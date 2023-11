Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Donnerstagnachmittag

02.11.23 17:23 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Donnerstagnachmittag am Kryptomarkt

Am Nachmittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um -2,04 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:11 34.719,41 US-Dollar wert, nach 35.443,50 US-Dollar am Vortag. Nach 245,02 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Donnerstagnachmittag um -3,82 Prozent auf 235,66 US-Dollar gesunken. Werbung Cardano und andere Kryptos via CFD handeln (auch mit Hebel) Bei Plus500 können Sie auf steigende wie fallende Krypto-Kurse setzen - auch mit Hebel. Testen Sie jetzt den kostenlosen Demo-Account! Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt loslegen 5 Daneben fällt Ethereum um -2,16 Prozent auf 1.806,54 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1.846,42 US-Dollar. In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 17:11 steht ein Minus von -1,56 Prozent auf 68,83 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 69,92 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,6097 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 17:11 auf 0,6061 US-Dollar beziffert. In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Verluste in Höhe von -1,41 Prozent auf 0,3032 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,3075 US-Dollar wert. Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Monero um -0,18 Prozent auf 171,23 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 171,54 US-Dollar gemeldet wurde. Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1625 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 17:10 bei 0,1609 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0038 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:10 bei 0,0037 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1224 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,1193 US-Dollar beziffert. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0325 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:11 auf 0,0314 US-Dollar beziffert. Daneben fällt Dash um -4,37 Prozent auf 28,64 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 29,94 US-Dollar. Zudem gibt NEO nach. Um -5,72 Prozent reduziert sich der NEO-Kurs um 17:11 auf 9,587 US-Dollar, nachdem NEO am Vortag noch 10,17 US-Dollar wert war. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

