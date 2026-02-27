DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9300 -8,0%Nas22.668 -0,9%Bitcoin54.072 -3,0%Euro1,1806 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Krypto-Marktbericht

Kryptomarkt bricht ein: Nahost-Konflikt eskaliert - Bitcoin, Ripple & Co. im Sinkflug

28.02.26 09:48 Uhr
Eskalation im Nahost-Konflikt erschüttert Kryptomarkt - Bitcoin, Ripple & Ethereum stürzen ab | finanzen.net

Der Nahost-Konflikt zwischen Israel und dem Iran sorgt für Turbulenzen an den Kryptomärkten. Bitcoin, Ripple und andere Kryptowährungen geraten unter Druck und verzeichnen deutliche Kursverluste.

Am Vormittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs zeitweise um 6,37 Prozent auf 63.654,18 US-Dollar. Auch Ethereum ist unter Druck und wird bei 1.854,95 US-Dollar gehandelt, was einem kräftigen Minus von 8,89 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Ripple verzeichnet ebenfalls Verluste und fällt um 9,26 Prozent auf 1,28 US-Dollar. Solana muss stellenweise einen massiven Rückgang von 10,74 Prozent auf 78,12 US-Dollar hinnehmen.

Der deutliche Kursrückgang fällt mit der erneuten Eskalation des Konflikts zwischen Israel und dem Iran zusammen. Israel hat einen Präventivschlag gestartet, während nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auch das US-Militär beteiligt ist. Die geopolitische Unsicherheit belastet die Finanzmärkte weltweit - und trifft den volatilen Kryptomarkt besonders stark.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hi my name is Jacco / shutterstock.com