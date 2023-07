Krypto-Marktbericht

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

16.07.23 09:48 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

Am Sonntagvormittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 09:40 sank Bitcoin um -0,06 Prozent auf 30.272,55 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (30.291,11 US-Dollar). Indes steigt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 253,07 US-Dollar am Vortag auf 256,89 US-Dollar nach oben (1,51 Prozent). Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergab. Ethereum sinkt -0,07 Prozent auf 1.929,77 US-Dollar, nach 1.931,09 US-Dollar am Vortag. Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 0,19 Prozent auf 94,92 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 94,74 US-Dollar wert. Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergauf. Ripple steigt 0,51 Prozent auf 0,7172 US-Dollar, nach 0,7136 US-Dollar am Vortag. Nach 0,3262 US-Dollar am Vortag ist der Cardano-Kurs am Sonntagvormittag um -1,68 Prozent auf 0,3207 US-Dollar gesunken. Währenddessen wird Monero bei 165,01 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (164,71 US-Dollar). Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,1905 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1924 US-Dollar. Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0060 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1269 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1280 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0302 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 09:40 auf 0,0297 US-Dollar beziffert. Nach 33,98 US-Dollar am Vortag ist der Dash-Kurs am Sonntagvormittag um -1,38 Prozent auf 33,51 US-Dollar gesunken. Mit dem NEO-Kurs geht es indes nach unten. NEO verliert -0,57 Prozent auf 9,261 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 9,314 US-Dollar an der Tafel standen. Redaktion finanzen.net

