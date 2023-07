Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Sonntagmittag

16.07.23 12:43 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Sonntagmittag am Kryptomarkt

Werte in diesem Artikel Devisen BTC/CHF 26.173,6353 CHF 24,3815 CHF 0,09% Charts|News BTC/EUR 26.982,9194 EUR 25,1353 EUR 0,09% Charts|News BTC/GBP 23.160,4678 GBP 21,5746 GBP 0,09% Charts|News BTC/JPY 4.205.139,7427 JPY 3.917,2036 JPY 0,09% Charts|News BTC/USD 30.319,3519 USD 28,2433 USD 0,09% Charts|News ETH/CHF 1.668,5722 CHF 1,5339 CHF 0,09% Charts|News ETH/EUR 1.720,1642 EUR 1,5814 EUR 0,09% Charts|News ETH/GBP 1.476,4824 GBP 1,3573 GBP 0,09% Charts|News ETH/JPY 268.078,1339 JPY 246,4476 JPY 0,09% Charts|News ETH/USD 1.932,8621 USD 1,7769 USD 0,09% Charts|News XRP/CHF 0,6481 CHF 0,0321 CHF 5,21% Charts|News XRP/EUR 0,6681 EUR 0,0331 EUR 5,21% Charts|News XRP/GBP 0,5735 GBP 0,0284 GBP 5,21% Charts|News XRP/JPY 104,1236 JPY 5,1533 JPY 5,21% Charts|News XRP/USD 0,7507 USD 0,0372 USD 5,21% Charts|News BCH/CHF 218,9766 CHF 0,5106 CHF 0,23% Charts|News BCH/EUR 225,7473 EUR 0,5264 EUR 0,23% Charts|News BCH/GBP 193,7675 GBP 0,4518 GBP 0,23% Charts|News BCH/JPY 35.181,4817 JPY 82,0331 JPY 0,23% Charts|News BCH/USD 253,6609 USD 0,5915 USD 0,23% Charts|News LTC/CHF 81,7180 CHF -0,0635 CHF -0,08% Charts|News LTC/EUR 84,2447 EUR -0,0655 EUR -0,08% Charts|News LTC/GBP 72,3105 GBP -0,0562 GBP -0,08% Charts|News LTC/JPY 13.129,0771 JPY -10,2047 JPY -0,08% Charts|News

Bitcoin erhöhte sich um 12:25 um 0,08 Prozent auf 30.313,93 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 30.291,11 US-Dollar gelegen hatte. In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 0,92 Prozent auf 255,39 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 253,07 US-Dollar. Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 0,06 Prozent auf 1.932,28 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.931,09 US-Dollar an der Tafel standen. Daneben wertet Litecoin um 12:25 auf. Es geht 0,17 Prozent auf 94,89 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 94,74 US-Dollar stand. Daneben wertet Ripple um 12:25 auf. Es geht 5,03 Prozent auf 0,7494 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,7136 US-Dollar stand. Nach 0,3262 US-Dollar am Vortag ist der Cardano-Kurs am Sonntagmittag um -0,58 Prozent auf 0,3243 US-Dollar gesunken. Indessen verringert sich der Monero-Kurs um -0,14 Prozent auf 164,49 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 164,71 US-Dollar. Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1926 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1924 US-Dollar. Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0060 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Indes steigt der Stellar-Kurs. Für Stellar geht es nach 0,1280 US-Dollar am Vortag auf 0,1355 US-Dollar nach oben (5,90 Prozent). Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0302 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 12:25 bei 0,0301 US-Dollar. Mit dem Dash-Kurs geht es indes nach unten. Dash verliert -0,48 Prozent auf 33,82 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 33,98 US-Dollar an der Tafel standen. In der Zwischenzeit geht es für NEO bergab. Um 12:25 steht ein Minus von -0,22 Prozent auf 9,294 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der NEO-Kurs noch bei 9,314 US-Dollar. Redaktion finanzen.net

