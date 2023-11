Krypto-Mining vs. Kauf von Kryptowährungen: Vor- und Nachteile im Überblick

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das Universum der Kryptowährungen ist ein Labyrinth aus Chancen, doch die zwei Pfade – Krypto-Mining und direkter Kauf von Kryptowährungen – führen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Haben Sie sich jemals gefragt, welcher dieser Wege Sie schneller zum Gipfel des finanziellen Erfolgs führen könnte? Dieser Artikel entfaltet eine tiefgründige Kosten-Nutzen-Analyse, die jeden Krypto-Enthusiasten aufhorchen lässt. Treten Sie ein in die Arena des Vergleichs, in der wir das Krypto-Mining gegen den direkten Kauf von Kryptowährungen antreten lassen. Welche Strategie wird sich für Sie als die Richtige erweisen? Verpassen Sie jetzt keine wichtigen Faktoren!

Grundlagen des Kryptomining und des Kaufs von Kryptowährungen

Kryptomining ist das Herzstück der Blockchain-Technologie von Bitcoin und einigen anderen Kryptowährungen, eine Art digitale Schatzsuche, bei der Sie mit der richtigen Ausrüstung und Geduld Blockbelohnungen und Transaktionsgebühren ernten können.

Auf der anderen Seite steht der Kauf von Kryptowährungen – ein direkter Weg zum Besitz digitaler Assets und bei einigen Blockchains sogar mit Staking-Renditen. Während Krypto-Mining tiefe technische Kenntnisse und einiges mehr erfordert, ist der Kauf oft nur einen Klick entfernt und das Staking auch nicht viel weiter. Doch bevor wir diese Pfade weiter erkunden, lassen Sie uns die mit jedem verbundenen Vorteile und Nachteile ihre gründlich beleuchten.

Vor- und Nachteile des Krypto-Minings im Vergleich zum Kauf von Kryptowährungen

Kryptowährungen bieten nicht nur innovative Anlagemöglichkeiten, sondern auch unterschiedliche Wege, um an ihnen teilzuhaben. Krypto-Mining ist ein Weg, der technisches Geschick, eine Vorliebe für Detailarbeit und eine Bereitschaft zu substantiellen Anfangsinvestitionen erfordert. Es birgt jedoch zusätzliche Herausforderungen wie Raumkosten, Lärmbelastung und Energieverbrauch.

Im Gegensatz dazu steht der direkte Kauf von Kryptowährungen, der eine sofortige Beteiligung ermöglicht, aber seine eigenen Kosten- und Marktrisiken hat. Im Folgenden stellen wir die wichtigsten Überlegungen gegenüber, um Ihnen zu helfen, die für Sie passende Investitionsstrategie zu wählen.

Kostenpunkt Krypto-Mining Kauf von Kryptowährungen Anfangsinvestition Enorme Kosten für Hochleistungs-Computerhardware oder Cloud-Mining Kauf zum aktuellen Marktpreis Raum und Umwelt Idealerweise ein Arbeitsraum wegen Lärm-, Wärme- und Elektrosmog-Belastung sowie optimalerweise Recycling und grüner Strom Keine direkten Raumkosten und Energiekosten fallen nur bei Transaktionen an Laufende Kosten Stromverbrauch, besonders in Regionen mit hohen Energiepreisen, Gebühren der Mining-Pools und Transaktionsgebühren Transaktionsgebühren beim Kauf und Verkauf sowie teilweise beim Staking und Liquidity-Farming Rendite Langsame Rendite bei hohem Anfangsinvestment, insbesondere im Bullenmarkt. Es gibt Hebeleffekte bei Krypto-Mining-Projekten. Kurssteigerung nur auf Mining-Einnahmen jedoch nicht auf vollständiges Anfangsinvestment. Zudem sinken Belohnungen durch Halvings und steigende Hashleistung. Mehr Kryptowährungen zu Beginn, deshalb während Bullenmarkt bei unmittelbaren Ausbrüchen attraktiver. Hebeleffekte sind nur durch Derivate und passive Einkommen bei einigen Coins über Staking möglich. Marktabhängigkeit Preisschwankungen können die Profitabilität beeinträchtigen, jedoch mit Durchschnittskosteneffekt. Direkte Exposition gegenüber Marktpreisschwankungen Zeitaufwand Recherche, Installation, Wartung und ständige Optimierung der Mining-Hardware sowie Marktanalyse und Handel Zeitaufwand für Marktanalyse und Handel Risiken und Instandhaltung Risiko der Veralterung von Hardware, Stromausfall, Defekte, Fehlfunktionen, Kursverluste und mehr Marktvolatilität, Risiko von Wertverlust

Auswertung der Faktoren des Krypto-Minings und des Kaufs von Kryptowährungen

Es lässt sich nicht pauschal beantworten, ob es besser ist, in Krypto-Mining oder den Kauf von Kryptowährungen zu investieren. Denn dafür müssen viele Faktoren berücksichtigt werden, von denen einige auch persönlicher Natur sind, wie beispielsweise die Nachhaltigkeit der einzelnen Blockchains.

Der größte Unterschied ist jedoch, dass bei einem Investment in einen Krypto-Miner keine Kryptowährungen im großem Umfang gehalten werden. Gerade am Anfang eines Bullenmarktes könnten Miner deswegen weniger Gewinne durch Kurssteigerungen erfahren, als es bei Direktinvestments der Fall ist. Schließlich erhält man zu Beginn wesentlich mehr Coins und beim Mining wesentlich weniger.

Am meisten Sinn macht es während des Anfangs eines Bärenmarkt in das Krypto-Mining zu investieren. Denn in diesem kann die Hashleistung laut Experten für ein Zehntel des Preises einer Haussee erworben werden. Dabei erhalten die Anleger wesentlich langsamer ihre Coins, was gut im Bärenmarkt mit einem etwas längeren Zeitrahmen und finanziellem Puffer überstanden werden kann. Bei einem starken Momentum bietet sich kurzfristig hingegen ein Direktinvestment an.

Zwar kann das Krypto-Mining mit etwas Erfahrungen, investierter Zeit und Finanzmitteln ein passives Einkommen erwirtschaften. Jedoch gibt es auch ein großes Optimierungspotenzial bezüglich Hardware, Softwareauswahl, Einstellungen, spezieller Lüftung, Recycling der Energie, Stromquellen und mehr. Die dafür benötigten Recherchen und anderen Arbeiten können sich ebenfalls renditeschmälernd auswirken und sollten berücksichtigt werden, ebenso wie mögliche Frustrationen bei Bugs von neuen Upgrades und mehr.

Es macht auch noch einen Unterschied, ob man in einen Krypto-Miner oder in ein an den öffentlichen Märkten gehandeltes Krypto-Mining-Projekt investiert. Denn die Mining-Projekte steigen im Vergleich zu beispielsweise Bitcoin wesentlich stärker als die Kryptowährung selbst. Dieser sogenannte Hebeleffekt, welcher auch von Edelmetall-Minen bekannt ist, kommt ebenfalls beim Krypto-Mining vor.

Schlussfolgerung von Krypto-Mining vs. Kauf von Kryptowährungen

In der Welt der Kryptowährungen ist keine Investitionsmethode universell überlegen. Jede hat jede ihre Vor- und Nachteile, abhängig von persönlichen Zielen, technischem Know-how, Marktbedingungen und Risikobereitschaft. Eine informierte Entscheidung erfordert eine sorgfältige Abwägung der Kosten und des potenziellen Nutzens. Indem wir die langfristigen Trends und die aktuellen Gegebenheiten im Auge behalten, können Krypto-Investoren eine Strategie entwickeln, die zu ihrem individuellen Investitionsprofil passt. Zudem kann sich eine Diversifizierung anbieten.

Praktisches Krypto-Mining für Anfänger für maximale Erfolge durch die Profis

Beim Krypto-Mining müssen viele Faktoren berücksichtigt werden. Dazu zählen unter anderem die hohe Mindestinvestition, die steigende Hashleistung, die Effizienz im Zusammenhang mit den Stromkosten und der Wiederverwertung von Energie, der Stellplatz mit Geräusch und Wärmeentwicklung, die technische Expertise, Weiterentwicklungen der Technologie und die benötigte Zeit für die Installation und Wartung. In diesem Zusammenhang können sich einige Fehler und Komplikationen einschleichen, was viele demotiviert.

Glücklicherweise gibt es jedoch innovative Möglichkeiten, mit denen selbst Anfänger schnell und einfach der Einstieg in das attraktive Krypto-Mining gelingt. So bieten beispielsweise Cloud-Mining-Anbieter eine besonders komfortable Option, um mit dem Krypto-Mining zu beginnen. Allerdings haben sich in der Vergangenheit nicht wenige Anbieter als Betrüger herausgestellt. Diese sind unter anderem durch intransparente, lange und unfaire Verträge sowie vollständigen Betrug negativ aufgefallen.

Damit soll nun jedoch dank des innovativen Bitcoin Minetrix und seiner neuartigen Dezentralisierung des Krypto-Minings Schluss sein. Bei diesem wird über die Tokenisierung des Schürfens von Kryptowährungen und die Absicherung über die Smart Contracts eine besondere Transparenz, Sicherheit und Flexibilität gewährt. Durch das revolutionäre Stake-to-Mine-Verfahren können die Tokeninhaber einfach durch das Halten der Coins ein passives Einkommen in Krypto-Mining-Einnahmen erhalten. Zudem steigen Krypto-Mining-Projekte im Vergleich zu Bitcoin in der Regel überdurchschnittlich.

Somit können Sie all die Sorgen bezüglich der besten und lukrativsten Kühlmethoden, der effizientesten Software, den optimalen Mining-Pool-Konditionen, der neusten Hardware- und Software-Upgrades, der Recherchen der lukrativsten Krypto-Mining-Möglichkeiten, des Recyclings der Abwärme, des Aufbaus nachhaltiger und kostengünstiger Energiequellen den Experten anvertrauen. Diese arbeiten bereits mit führenden Krypto-Mining-Anbietern an den innovativsten Lösungen Lösungen, um ihnen ein besonders nutzerfreundliches Krypto-Mining zu ermöglichen.

Rekordverdächtiger Krypto-Mining-Vorverkauf von Bitcoin Minetrix

Der Krypto-Presale mit dem größten Hype scheint derzeit der von Bitcoin Minetrix zu sein. Denn kaum ein anderer dürfte unter den Bitcoin-inspirierten Coins von der starken Performance und Sicherheit der größten Kryptowährung so profitieren wie Bitcoin Minetrix. Denn es will ebenso einem der gefährlichsten Risiken von BTC, der Dezentralisierung, entgegenwirken und somit für eine höhere Sicherheit der Blockchain sorgen, da sie nicht mehr nur Finanzgrößen wie BlackRock zum großen Teil anvertraut wird.

Aufgrund des attraktiven Alleinstellungsmerkmales und dem großen Nutzen für die Investoren wurde der BTCMTX-Token bereits von einigen führenden Krypto-Websites und -Analysten empfohlen. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass der stark gefragte Vorverkauf von Bitcoin Minetrix schon in den ersten Wochen eine Finanzierungssumme in Höhe von rund 3,39 Mio. US-Dollar erzielen konnte.

Überdurchschnittlich profitieren dabei die schnellen Investoren, da in dem Presale eine schrittweise Preiserhöhung eingebaut ist. Ebenso erhalten Vorverkaufsinvestoren auch schon vor der ersten Listung an einer Kryptobörse die Staking-Renditen, welche aktuell bei 173 % pro Jahr liegen. Allerdings wurde bei diesen noch nicht die Preiserhöhung eingerechnet, sodass es sogar noch mehr ist. Jedoch nähert sich der Presale mit schnellen Schritten dem Ende und ein vorzeitiger Ausverkauf rückt immer näher.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de, P2E-News.com, Ariva.de und News.de.