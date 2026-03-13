Krypto Nachrichten: Stablecoins erreichen neue Rekorde

Ausführliche Informationen zur Werbung von CryptoPR auf finanzen.net finden Sie hier .

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Stablecoins gelten seit einigen Jahren als eines der erfolgreichsten Produkte, das die Kryptoindustrie hervorgebracht hat. Während viele Kryptowährungen weiterhin von hoher Volatilität geprägt sind, erfüllen Stablecoins eine zentrale Funktion: Sie verbinden die Stabilität traditioneller Währungen mit der Effizienz blockchainbasierter Infrastruktur.

Dadurch ermöglichen sie schnelle globale Transfers, DeFi-Anwendungen, On-Chain-Handel und zunehmend auch reale Zahlungsanwendungen. Entsprechend stark ist die Adoption gewachsen. Immer mehr Nutzer, Unternehmen und institutionelle Akteure greifen auf Stablecoins zurück, um Kapital effizient im digitalen Finanzsystem zu bewegen. Die Daten zeigen dabei klar: Stablecoins sind längst nicht mehr nur ein Nischenprodukt der Kryptoszene, sondern entwickeln sich zu einer zentralen Infrastruktur des gesamten digitalen Finanzsystems.

Stablecoin-Marktkapitalisierung erreicht neues Allzeithoch

Der Stablecoin-Sektor erlebt derzeit ein beeindruckendes Wachstum. Aktuelle Daten zeigen, dass die gesamte Marktkapitalisierung der Stablecoins ein neues Allzeithoch von rund 313 Milliarden US-Dollar erreicht hat. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass dieses Wachstum sogar in Phasen stattfindet, in denen sich der restliche Kryptomarkt teilweise schwächer entwickelt. Während viele Kryptowährungen kurzfristige Korrekturen erleben, steigt das Angebot an Stablecoins weiter kontinuierlich an.

Stablecoin adoption keeps hitting ATHs.



All while stablecoins are already the highest-revenue sector in crypto by far.



I think that investing in stablecoin protocols could become an amazing opportunity later this year. pic.twitter.com/KcnthYNg9M — The DeFi Investor (@TheDeFinvestor) March 13, 2026

Dieses Wachstum signalisiert eine tiefgreifende strukturelle Entwicklung innerhalb der Kryptoökonomie. Stablecoins fungieren zunehmend als zentrale Liquiditätsschicht für Trading, DeFi-Anwendungen, internationale Überweisungen und On-Chain-Zahlungen. Gleichzeitig generieren sie mittlerweile die höchsten Einnahmen innerhalb des gesamten Kryptosektors, da Emittenten durch Reserven und Zinserträge erhebliche Cashflows erzielen.

Auch Branchenvertreter bestätigen diese Entwicklung.

Der Coinbase-Manager Shan Aggarwal erklärte kürzlich, dass das Stablecoin-Angebot selbst dann weiter wächst, wenn sich der restliche Kryptomarkt temporär abschwächt. Coinbase spiele dabei eine zentrale Rolle als Distributionsplattform für Stablecoins, insbesondere für USDC. Laut Aggarwal verzeichnet Coinbase bereits Rekordbestände an USDC innerhalb seiner Produkte.

stablecoin supply continues to climb even when broader crypto markets pull back



in case it isn't obvious, we're all in on driving stablecoin growth @coinbase

– coinbase is the distribution engine driving USDC growth, with record balances across Coinbase products (+$17.8B as of… https://t.co/zLPqJ4ZRHR — Shan Aggarwal (@ShanAggarwal) March 10, 2026

Darüber hinaus habe Coinbase eine vertikal integrierte Infrastruktur für Stablecoins aufgebaut. Diese umfasst mehrere Ebenen: die Emission der Tokens, die Nutzung der Base-Layer-2-Blockchain als Settlement-Schicht, Wallet-Infrastruktur für Nutzer sowie institutionelle Produkte wie Coinbase Prime oder Coinbase Business. Durch diese Integration entsteht ein komplettes Ökosystem rund um Stablecoins.

Viele Analysten sehen Stablecoins deshalb zunehmend als eine der entscheidenden Wachstumssäulen der gesamten Kryptoindustrie – vergleichbar mit der Rolle von Zahlungsnetzwerken im traditionellen Finanzsystem.

Neue Blockchain-Wettbewerber: Layer-2 und Bitcoin könnten Stablecoins neu definieren

Historisch wurden Stablecoins vor allem auf Ethereum emittiert. Netzwerke wie Ethereum oder später Tron dominierten lange Zeit den Markt für stable digitale Dollar. Doch diese Vormachtstellung wird zunehmend herausgefordert. Neue Blockchains und Layer-2-Netzwerke versuchen, günstigere Transaktionen, höhere Skalierbarkeit und bessere Entwicklerumgebungen zu bieten.

Besonders Layer-2-Netzwerke gewinnen aktuell stark an Bedeutung. Sie ermöglichen schnellere und deutlich günstigere Transaktionen, während sie weiterhin auf der Sicherheit etablierter Blockchains aufbauen. Genau deshalb sehen viele Marktbeobachter hier enormes Potenzial für die nächste Phase der Stablecoin-Adoption.

Interessant wird dabei auch der Blick auf Bitcoin. Lange Zeit galt Bitcoin primär als Store-of-Value-Asset und weniger als Plattform für programmierbare Finanzanwendungen. Doch mit neuen Bitcoin-Layer-2-Technologien könnte sich das langfristig ändern. Wenn Skalierungslösungen auf Bitcoin stärker akzeptiert werden, könnten auch Stablecoins zunehmend auf dem Bitcoin-Ökosystem entstehen.

Ein Projekt, das aktuell viel Aufmerksamkeit erhält, ist Bitcoin Hyper. Das Konzept verfolgt einen innovativen Ansatz: Es kombiniert die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks mit der Geschwindigkeit moderner Smart-Contract-Infrastrukturen. Technologisch setzt das Projekt dabei auf eine Architektur, die Elemente der Solana Virtual Machine nutzt, um Entwicklern leistungsfähige Anwendungen zu ermöglichen.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Im laufenden Presale zeigt Bitcoin Hyper bereits eine auffällige Dynamik. Rund 32 Millionen US-Dollar Kapitalwurden bislang eingesammelt – ein Signal dafür, dass Anleger dem Konzept erhebliches Potenzial zutrauen. Das Projekt positioniert sich gezielt als Infrastruktur für neue Anwendungen im Bitcoin-Ökosystem, darunter DeFi-Protokolle, Tokenisierung und auch Stablecoins.

Zusätzlich können frühe Investoren ihre Token aktuell noch mit rund 37 % APY staken, was zusätzliche Nachfrage im frühen Netzwerkaufbau erzeugt. Sollte sich die Vision eines programmierbaren Bitcoin-Ökosystems durchsetzen, könnten Projekte wie Bitcoin Hyper eine wichtige Rolle dabei spielen, Stablecoins künftig auch auf Bitcoin stärker zu etablieren.

Damit könnte sich ein neuer Wettbewerb zwischen Ethereum, Layer-2-Netzwerken und Bitcoin entwickeln – um die zentrale Infrastruktur für die nächste Generation digitaler Dollar.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.