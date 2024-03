Krypto News: 3 neue Memecoins auf Coinbase mit 100x Potenzial

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Memecoins stehen aktuell wieder im Rampenlicht, insbesondere wenn sie auf führenden Exchanges wie Coinbase gelistet werden. Drei besonders interessante neue Memecoins sind aktuell BONK, SLOTH und SMOG. Sie könnten aufgrund ihrer interessanten Eigenschaften und der bereits erfolgten oder potenziellen Listings auf Coinbase bald überdurchschnittlich an Wert gewinnen. Doch was genau zeichnet diese Coins aus und wo könnte es sich noch lohnen zu investieren?

Coin Blockchain Coinbase-Listing Besonderheit Preis Zukunftsaussichten BONK Solana Ja Erste große Rallye nach Coinbase Listing; Marktkapitalisierung über 1 Mrd. US-Dollar 0,000028 Dollar Potenzielle neue Rallye bei Durchbruch von 0,00003 US-Dollar Widerstand SLOTH Solana Nein Noch in PreSale-Phase; Faultier-Maskottchen; über 3,8 Millionen Dollar im Pre-Sale gesammelt 10.000 SLOTH pro SOL Könnte nach PreSale und offiziellem Listing explodieren SMOG Solana & Ethereum Nein Erstes Listing auf Jupiter; geplanter größter Solana Airdrop; Expansion auf Ethereum 0,16 Dollar Listings auf größeren Plattformen wie Coinbase könnten zu erster großer Rallye führen

BONK wurde erst vor 3 Monaten auf Coinbase gelistet und könnte vor neuer Rallye stehen

Listings auf führenden Kryptowährungsbörsen stellen oft einen entscheidenden Faktor für das Wachstum von Kryptowährungen dar, insbesondere bei Memecoins. Ein gutes Beispiel für einen Coin, der nach seinem Listing auf Coinbase eine beeindruckende Performance zeigte, ist der Solana-basierte Memecoin BONK. Er erlebte seine erste große Rallye im Dezember 2023 während seines Coinbase-Listings. Nachdem das Allzeithoch bei 0,000025 US-Dollar erreicht wurde, konsolidierte der Kurs und fiel zurück auf die 0,00001 US-Dollar Support-Marke. Zu Beginn des März folgte jedoch ein weiterer Rallyeimpuls, der den Kurs auf 0,00004 US-Dollar katapultierte, worauf erneut ein Rückgang folgte, diesmal jedoch nur auf 0,00002 US-Dollar.

Quelle: CoinMarketCap

Aktuell befindet sich BONK an einem kritischen Punkt, von dem aus eine weitere Rallye eingeleitet werden könnte. In der letzten Woche konnte der Kurs bereits wieder über 0,000028 US-Dollar steigen und verzeichnete einen Zuwachs von über 20 Prozent. Allein heute stieg BONK um über 5 Prozent. Sollte der Coin den Widerstand bei 0,00003 US-Dollar erfolgreich durchbrechen, könnte für den Coinbase-Coin bald eine neue Rallye in Richtung 0,0001 US-Dollar anstehen.

BONK hat mittlerweile eine Marktkapitalisierung von weit über 1 Milliarde US-Dollar erreicht. Es gibt jedoch auch neuere Coins, die zwar noch nicht auf Coinbase gelistet sind, denen ein solches Listing in naher Zukunft bevorstehen könnte. Das könnte auch für diese Coins zu ihrer ersten großen Rallye führen, ähnlich der von BONK im Dezember 2023. Zwei solcher aktuell vielversprechender Solana-Memecoins sind SLOTH und SMOG. Sollten die Coins ein Listing auf einer führenden Börse wie Coinbase erfahren, könnte dies einen signifikanten Aufwärtstrend für sie bedeuten und Investoren attraktive Renditechancen bieten.

SLOTH könnte nach PreSale explodieren und auf Coinbase gelistet werden

In der Kryptowelt zeichnen sich Memecoins durch eine besonders gute Performance aus. Dabei stechen insbesondere jene Coins hervor, die auf der Solana-Blockchain basieren, durch ihre außergewöhnlich starke Performance heraus. Ein prägnantes Beispiel für solch einen Coin ist BOME, der kurz nach seinem Launch auf der führenden Kryptobörse Binance gelistet wurde und eine explosionsartige Wertsteigerung von mehreren Tausend Prozent verzeichnete.

Ein weiterer Solana-basierter Memecoin, der das Potenzial hat, auf ähnliche Erfolge wie BOME zu blicken, ist SLOTH. Derzeit befindet sich SLOTH noch in der PreSale-Phase, was bedeutet, dass Anlegern die einmalige Gelegenheit geboten wird, zu den günstigsten Konditionen vor dem offiziellen Listing an den Exchanges in den Coin zu investieren. Aktuell kann SLOTH zu einem Preis von 10.000 SLOTH pro Solana (SOL) erworben werden. Obwohl der PreSale noch in seinen Anfängen steckt, hat er bereits eine beeindruckende Dynamik entwickelt und konnte schon über 3,8 Millionen US-Dollar generieren, wovon allein in den letzten 24 Stunden 1,2 Millionen US-Dollar eingesammelt wurden.

Das Projekt, das sich durch sein Faultier-Maskottchen auszeichnet, scheint bei den Anlegern also großen Anklang zu finden. Die begeisterte Aufnahme seitens der Investoren deutet darauf hin, dass SLOTH nach seinem offiziellen Start an den Kryptobörsen eine bemerkenswerte Performance hinlegen könnte, ähnlich der seiner Vorgänger auf der Solana-Plattform.

SMOG scheint kurz vor erster Rallye zu stehen – könnte auch hier ein Coinbase-Listing folgen?

Ein weiteres bemerkenswertes neues Projekt im Bereich der Solana-basierten Memecoins ist derzeit SMOG. Im Gegensatz zu SLOTH, erlebte SMOG bereits vor etwa einem Monat sein erstes Listing auf der Jupiter-Plattform. Direkt nach dem Listing konnte der Coin eine beachtliche Rallye von 0,05 US-Dollar auf 0,35 US-Dollar verzeichnen, was seine Etablierung am Markt mit einer zwischenzeitlichen Marktkapitalisierung von über 200 Millionen US-Dollar markierte. Aktuell befindet sich der Kurs jedoch in einer ersten Konsolidierungsphase, und der Coin ist wieder zu einem attraktiven Preis von 0,16 US-Dollar erhältlich.

Quelle: CoinMarketCap

Angesichts des erfolgreichen Starts und der ambitionierten Projektziele könnten sich baldige Listings auf renommierten Plattformen wie Coinbase abzeichnen, was SMOG in die Lage versetzen könnte, seine erste wirklich große Rallye zu starten. In diesem Szenario könnte der Preis erstmalig in Richtung 1 US-Dollar steigen. Das Anlegerinteresse an diesem Projekt war von Anfang an besonders hoch, nicht zuletzt wegen seines spannenden ersten Ziels: SMOG plant in naher Zukunft den größten Solana Airdrop aller Zeiten durchzuführen. Jeder, der SMOG kauft, hält und/oder staked, qualifiziert sich automatisch für den Airdrop. Zudem können Anleger durch das Erfüllen von Aufgaben in den sozialen Medien weitere Airdrop-Belohnungen verdienen.

Ein weiterer Anreiz für Investoren stellt die attraktive jährliche Stakingrendite von 42 Prozent dar. Kürzlich erweiterte SMOG seine Präsenz von der Solana-Blockchain auch auf Ethereum, wodurch er nun als Multichain-Token agiert, der eine deutlich größere Reichweite und ein erhebliches Adaptionspotenzial bietet. In der Zukunft könnte eine weitere Expansion auf noch mehr Blockchains folgen. Anlegern, die sich für ein Investment über Ethereum entscheiden, wird zudem aktuell ein Rabatt von 10 Prozent auf den Kauf gewährt, was die aktuelle Attraktivität von SMOG noch weiter steigert.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.