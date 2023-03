Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Audius ist am heutigen Tage um 11,63 % gestiegen und konnte innerhalb der vergangenen Woche bereits um 34,04 % zulegen. Dabei handelt es sich um eine Musikstreamingplattform, welche besonders außergewöhnliche Funktionen bietet. So wie es der Erfolg der Fantoken im Bereich des Sports und die NFTs für die digitalen Künstler vorgemacht haben, so soll nun auch die Dezentralisierung die Musiker und Fans mit ihren eigenen Musik-Fantoken beglücken. Zudem hat Audius innerhalb der letzten Zeit einige bedeutende Entwicklungsschritte gemacht, welche für ein künftiges Wachstum sorgen könnten. Was Audius genau ist und kann sowie alles zur AUDIO Kursprognose wird nun im Folgenden vorgestellt:

Was ist Audius?

Bei Audius handelt es sich um eine dezentrale Streamingplattform auf Solana, welche im September 2018 von einem Team der Stanford University entwickelt wurde. Sie macht sich dafür die Blockchaintechnologie zunutze.

Dabei widmet sich Audius der Musikindustrie, welche auf 43 Mrd. US-Dollar kommt. Von diesem Geld erhalten die Künstler allerdings nur 12 % der Einnahmen. Im Unterschied dazu bekommen die NFT-Künstler mindestens 47 % von ihrem Umsatz, was somit eher der Gewinnbeteiligung der NBA-Sportler in Höhe von 49 bis 51 % entspricht.

Zwar ist das klassische Netz aus Zwischenhändler aufgrund des digitalen Vertriebs heutzutage nicht mehr nötig, allerdings besteht es dennoch weiter. Zudem haben die Künstler auch nur wenig Kontrolle darüber, wie sich ihre Musik verbreitet und geringe Einblicke, wer sie hört. All dies soll sich künftig mit Audius ändern.

Jetzt in Revolution der Onlineumfragen investieren!

Audius setzt sich dabei aus den folgenden Komponenten zusammen:

Effiziente Tokenwirtschaft: Innerhalb der eigenen Wirtschaft können Audius-Token, Stablecoins und Künstlertoken verwendet werden. Dezentraler Speicher: Mithilfe der dezentralisierten Speicherlösung und dem Ledger können Audio- und Metadaten ausgetauscht werden. Daten-Verschlüsselung: Die verschlüsselten Dateien können mit einem besonderen Mechanismus freigeschaltet werden Erkennungsprotokoll: Mit diesem können die Nutzer die Metadaten noch effizienter abfragen. Dezentrale Governance: Künstler, Node-Betreiber und Fans können über die Änderungen und Erweiterungen des Protokolls an Umfragen teilnehmen.

Der AUDIUS-Token wird als native Kryptowährung innerhalb der Plattform verwendet. Er wird dabei für die Zahlung der einzelnen kostenpflichtigen Dienste in dem Ökosystem genutzt. Zudem können sich die Nutzer ihn durch unterschiedliche Aktionen auf der Plattform verdienen, wie durch das Bewerben von Künstlern. Ferner wird er auch für die Governance verwendet, wobei er die Inhaber zu Abstimmungen bezüglich der Weiterentwicklung des Projekts berechtigt. Eine weitere Möglichkeit besteht in dem Staking des Tokens.

Was hat Audius in letzter Zeit bewegt?

Audius konnte stetig neue Künstler gewinnen, welche sich der Plattform anschließen. Zudem veranstaltet es regelmäßige Contests, wie für beispielsweise Remixes und die besten neuen Lieder. Ebenso beteiligt es sich an der Promotion von Künstlern, was viele von diesen wiederum als Trittbrett für sich nutzen möchten.

Audius Offline-Modus

Am 16. Februar wurde zudem der Offline-Modus eingeführt, mit welchem die Nutzer nun auch ihre Lieblingsmusik auf Audius ohne eine aktive Internetverbindung hören können, wenn sie beispielsweise im Flugmodus Energie und Bandbreite sparen wollen oder gerade schlechtes Internet haben. Dabei können sich die Anwender künftig die Musik auf ihr Gerät laden und sie somit jederzeit hören. Durch die Verbesserung der Nutzererfahrung könnte zudem die Nachfrage langsam weiter zunehmen.

Jetzt in Zukunft der Meinungsumfragen investieren!

NFT Gated Content – Sammelbare abgeschlossene Lieder

NFT Gating is Here



Now you can make exclusive content accessible only to your NFT holders!



It’s easier than ever to thank your loyal community for supporting your projects. pic.twitter.com/JA4oBUalgv — Audius (@AudiusProject) March 9, 2023

Mittlerweile wurde in Audius das Feature der sammelbaren, abgeschlossenen Tracks in das Ökosystem implementiert. Auf diese Weise erhalten Künstler die Möglichkeit, exklusiven Content für die NFT-Inhaber zu produzieren. Somit können sie sich dann bei ihren loyalen Zuhörern bedanken.

Neuer Chief Business Officer

We could not be more excited to share that @shamalman is joining @AudiusProject in the role of Chief Business Officer, focused on licensing and music industry partnerships among many other things.



A bit more about Shamal… https://t.co/iITQMdtXSh — Audius (@AudiusProject) March 2, 2023

Shamal Ranasinghe wurde in das Team von Audius als Chief Business Officer aufgenommen. Dabei soll er die Beziehungen zur Musikindustrie beaufsichtigen und eine führende Rolle bei den Innovationen sowie der Berichterstattung spielen. Ebenso zu seinem Aufgabenbereich gehören die Entwicklung von Analysen und anderer Tools, welche den Künstlern, Labels und Rechteinhabern helfen. Dabei bringt er Erfahrungen von Sirius XM/Pandora, wobei er die Produktentwicklung für Künstler, Labels, Rechteinhaber, Manager und Live-Musikpartner leitete.

Integration in TikTok

#1 Complete With TikTok



One-click signup using your TikTok account. Verified on TikTok? Now you can be verified on Audius! pic.twitter.com/GR4NZKQN9V — Audius (@AudiusProject) February 23, 2023

Audius hat mit TikTok bereits im August 2021 eine Partnerschaft aufgebaut. Nun gab es am 2. März bekannt, dass sich die Nutzer von TikTok mit ihrem Profil bei Audius anmelden können. Zudem lassen sich die Songs von dem Streamingdienst in ihren Videos nutzen. Die Hintergrundmusik stellt dabei einen wichtigen Aspekt bei der Erstellung vieler Clips dar. Somit könnte künftig auch eine stärkere Nachfrage nach Audius entstehen.

Jetzt in verlässlichere Meinungsumfragen investieren!

Integration in Snapchat

Share to Snapchat!



Want to share a song with Snapchat friends? Post directly from within the app along with a great visualizer pic.twitter.com/gzEcbZCerg — Audius (@AudiusProject) January 19, 2023

Am 19. Januar hat Audius die Funktion Teilen auf Snapchat vorgestellt, bei welcher die Nutzer die Lieder mit anderen über den Social Media Dienst teilen können. Somit dürfte Audius künftig eine noch größere Aufmerksamkeit erlangen sowie sich besser verbreiten.

Audius Kursprognose 2023

Audius ist mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 296.551.330 US-Dollar gerade auf Platz 126 der größten Kryptowährungen auf Coinmarketcap. Dabei befinden sich von der Gesamtversorgung von insgesamt 1.160.949.474 AUDIO-Token erst 17,19 % im Umlauf. Allerdings ist die maximale Versorgung nach Angaben von Coinmarketcap nicht ersichtlich. Betrachtet man hingegen die Entwicklung der Umlaufversorgung, so ist das Angebot an Token von 614.563.659 auf 990.636.746 AUDIO um 61,19 % innerhalb eines Jahres angestiegen. Dennoch konnte der Token trotz der hohen Inflation in diesem Jahr sogar noch an Wert zulegen.

Während AUDIO zu Jahresbeginn noch bei 0,1240 US-Dollar notierte, steht er nun bei 0,2816 US-Dollar 127,10 % höher sowie vom jetzigen Niveau aus 29,44 % unter dem Jahreshoch vom 24. Februar bei 0,3645 US-Dollar. Somit konnte der Kurs teilweise schon ein Kursplus von 193,95 % in diesem Jahr verzeichnen und hat eine ähnliche Entwicklung wie der Gesamtmarkt der Kryptowährungen hingelegt.

Weitere Anhaltspunkte kann die Entwicklung des täglichen Handelsvolumens geben. Dieses lag zu Jahresbeginn noch bei 2,86 Mio. US-Dollar und erreicht sein Hoch am 25. Januar 15.419,23 % höher bei 443,85 Mio. US-Dollar. Mittlerweile liegt es jedoch 82,78 % niedriger bei 76,43 Mio. US-Dollar. Dennoch notiert es fast 27-mal über dem Niveau von Jahresanfang. Zwar ist der erste Hype stark zurückgegangen, dennoch hat das allgemeine Interesse an Audius zugenommen.

Die nächste entscheidende Marke bei einer Fortsetzung des Aufwärtstrends sind 0,3311, 0,3727, 0,4088, 0,4475 und 0,4887 US-Dollar. Sollte die Korrektur hingegen weitergeführt werden, so befinden sich die nächsten Unterstützungen bei 0,2827, 0,2516, 0,2288, 0,2043 und 0,1791 US-Dollar.

Eine anderes neues Web3-Projekt konnte innerhalb nur einer Woche für ein starkes FOMO bei den Anlegern sorgen, da bereits Token im Wert von mehr als 1 Mio. US-Dollar verkauft wurden. Denn sie möchte den Markt der Onlineumfragen und Meinungsforschung revolutionieren. Dank der innovativen Konzepte Stake-to-Vote und Vote-to-Earn sollen dabei Verlässlichkeit, Sicherheit, Transparenz, Glaubwürdigkeit und Aussagekraft der Daten verbessert werden. Möglich wird dies unter anderem durch die finanzielle Bestrafung von fehlerhaften Verhalten wie bei Bots, Spam und Betrug, so dass dieses unterbunden werden soll. Gleichzeitig werden faire Teilnehmer für ihre Leistungen mit Kryptowährungen belohnt, während ihre Anonymität und Sicherheit bewahrt bleibt.

Jetzt in Love Hate Inu mit Rabatt investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de und Coincierge.