Krypto News: Beijing ebnet den Weg für die Web3-Industrie: ein Blick auf die jüngsten Entwicklungen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Im Zeitalter der fortgeschrittenen Technologien positioniert sich China als Vorreiter für die Web3-Industrie. Kürzlich veröffentlichte die Hauptstadt Beijing ein Whitepaper zur Förderung von Innovation und Entwicklung im Bereich Web3. Der Binance-CEO, Changpeng Zhao, hat diesen Fortschritt kommentiert und ihn in den Kontext der aufkommenden Krypto-Regulierung in Hongkong gestellt. Während sich die USA stärker auf die Regulierung von Kryptowährungen konzentrieren, scheint China offen für die Implementierung von Web3-Technologien zu sein. Werfen wir einen genaueren Blick auf diese bedeutende Entwicklung und was sie für die Zukunft der Internetindustrie bedeutet.

Peking fördert Web3: Das chinesische Silicon Valley strebt Innovation an

Die fortschreitende digitale Transformation ist eine unaufhaltsame Kraft, die Regierungen weltweit beeinflusst. China, ein Land, das bekannt für seine umfassenden technologischen Innovationen ist, setzt den Fokus auf die nächste Welle der Internetrevolution – Web3. In der Hauptstadt Peking wurde kürzlich ein Whitepaper veröffentlicht, das eine Roadmap zur Förderung von Innovation und Entwicklung der Web3-Industrie skizziert.

Das Whitepaper, mit dem Titel „Web3 Innovation and Development White Paper (2023)“, wurde von der Pekinger Municipal Science & Technology Commission, auch bekannt als Administrative Commission of Zhongguancun Science Park, veröffentlicht. Es betont, dass die Web3-Technologie ein „unvermeidbarer Trend für die zukünftige Entwicklung der Internetindustrie“ ist.

Übergeordnetes Ziel ist es, Peking als globales Innovationszentrum für die digitale Wirtschaft aufzubauen. Dieser Ehrgeiz wird in konkrete Zahlen gefasst: Bis 2025 will der Bezirk Chaoyang jährlich mindestens 100 Millionen Yuan (etwa 14 Millionen Dollar) investieren, um dieses Ziel zu erreichen. Der Zhongguancun Science Park, oft als „Chinas Silicon Valley“ bezeichnet, wird dabei eine zentrale Rolle spielen.

Laut dem Whitepaper plant Beijing, die politische Unterstützung zu stärken und technologische Durchbrüche zu beschleunigen, um die Web3-Industrie zu fördern. Konkret sollen Hindernisse und Herausforderungen in Bezug auf Web3-Technologien angegangen und Lösungen für sie entwickelt werden. Hierbei geht es um Technologien wie künstliche Intelligenz, Blockchain, maschinelles Lernen, Kryptowährungen, Metaversum, NFTs und virtuelle Realität – Bereiche, die als Kernkomponenten des Web3 angesehen werden.

Diese Bemühungen demonstrieren Chinas Engagement, einen aktiven Beitrag zur Gestaltung der Zukunft des Internets zu leisten. Durch das Fördern von Innovationen in der Web3-Industrie positioniert sich China als führender Akteur in der Entwicklung dieser aufstrebenden Technologien. Diese strategischen Schritte könnten das Land in eine starke Position bringen, um auf globaler Ebene Einfluss auf die Richtung der Web3-Entwicklung zu nehmen. Es bleibt abzuwarten, wie diese Initiativen in den kommenden Jahren Früchte tragen und welche Auswirkungen sie auf das weltweite Internetökosystem haben werden.

Binance CEO kommentiert die Synchronisation von Hongkongs Kryptolizenzsystem und Chinas Web3-Whitepaper

Binance CEO Changpeng Zhao, besser bekannt als CZ, hat seine Gedanken zu den kürzlichen Entwicklungen in der Kryptolandschaft Chinas geteilt. Besonders bemerkenswert ist für ihn die Veröffentlichung des Web3-Innovations- und Entwicklungs-Whitepapers durch Peking, das fast zeitgleich mit der Einführung eines neuen Kryptolizenzsystems in Hongkong erfolgte.

CZ wies auf die „interessante“ zeitliche Übereinstimmung der beiden Ereignisse hin, die seiner Meinung nach auf eine größere Strategie hinweisen könnte. Ab dem 1. Juni können Krypto-Unternehmen und -Börsen in Hongkong Lizenzen beantragen. Gleichzeitig haben nun auch Privatanleger in Hongkong die Möglichkeit, beliebte Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum zu handeln, geschützt und reguliert durch die Hongkonger Securities and Futures Commission.

Interesting timing on this Web 3.0 white paper from the Beijing government tech committee with the June 1st anticipation in Hong Kong. pic.twitter.com/0Ts1UB0jnL — CZ Binance (@cz_binance) May 27, 2023

Dieser Schritt scheint auf den ersten Blick im Widerspruch zu Chinas genereller Haltung gegenüber Kryptowährungen zu stehen, die im Land seit 2021 verboten sind. Dennoch könnte die Freigabe des Web3-Whitepapers ein Zeichen dafür sein, dass das Land bereit ist, sich in gewisser Weise für die Kryptoindustrie zu öffnen.

Der Binance-CEO sieht in diesen Entwicklungen eine strategische Annäherung an die aufstrebende Technologie. Web3, oder das „zukünftige Internet“, umfasst Technologien wie KI, Blockchains, maschinelles Lernen, Kryptowährungen, Metaverse, NFTs und Virtual Reality. Unternehmen, die sich auf Web3 konzentrieren, werden voraussichtlich zu den zukünftigen Branchenführern gehören.

Er hebt außerdem hervor, dass Chinas Annäherung an Web3 und die gleichzeitigen Entwicklungen in Hongkong ein wichtiges Signal an den Rest der Welt senden. Dies könnte bedeuten, dass China und Hongkong, obwohl sie unterschiedliche Ansätze zur Regulierung von Kryptowährungen verfolgen, ein gemeinsames Interesse an der Förderung von Web3-Innovationen haben.

Eine derartige Synchronität der Ereignisse könnte ein Hinweis darauf sein, dass beide Regionen das Potenzial der Krypto- und Web3-Technologien erkennen und versuchen, sich strategisch in einer Position zu platzieren, um von deren zukünftiger Entwicklung zu profitieren. In diesem Zusammenhang ist zu erwarten, dass weitere Entwicklungen und Initiativen folgen werden, die auf die Förderung der Web3-Technologien abzielen.

Der Einfluss von Chinas Engagement für Web3 auf die globale Krypto-Landschaft

Dieses Engagement erfolgt trotz Chinas restriktiver Haltung gegenüber Kryptowährungen, die seit 2021 im Land verboten sind. Die Unterstützung für Web3 zeigt jedoch, dass China die Notwendigkeit erkannt hat, innovative Technologien zu fördern und zu entwickeln, die die Zukunft des Internets definieren werden. Hierzu gehören Bereiche wie Künstliche Intelligenz, Blockchains, maschinelles Lernen, Kryptowährungen, Metaverse, NFTs und Virtual Reality.

Quelle: BTC Echo

Durch seine enormen Ressourcen und seinen wirtschaftlichen Einfluss könnte China erheblichen Druck auf andere Länder ausüben, um ähnliche Schritte zu unternehmen und die Entwicklung von Web3-Technologien zu fördern. Diese Bewegung könnte einen Katalysator für einen globalen Schub in Richtung Web3 darstellen, was zu einem schnelleren Fortschritt und einer breiteren Akzeptanz dieser Technologien führen könnte.

Die Synchronisierung von Chinas Web3-Engagement mit der Einführung eines Kryptolizenzsystems in Hongkong ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Obwohl Hongkong und China unterschiedliche Ansätze zur Regulierung von Kryptowährungen verfolgen, scheinen sie ein gemeinsames Interesse an der Förderung von Web3-Innovationen zu haben. Diese Entwicklungen könnten darauf hindeuten, dass sowohl China als auch Hongkong das Potenzial der Krypto- und Web3-Technologien erkennen und versuchen, sich strategisch zu positionieren, um von deren zukünftiger Entwicklung zu profitieren.

Neues Meme-Projekt könnte von Chinas Krypto-Adaption profitieren: WallStreetMemes

Beim Kryptowährungsmarkt, in dem Veränderungen an der Tagesordnung sind, spielen geopolitische Entwicklungen oft eine entscheidende Rolle bei der Formung von Investitionsaussichten. In diesem Zusammenhang bietet das WallStreetMemes-Projekt mit seinem $WSM-Token eine faszinierende Möglichkeit, von der wachsenden Krypto-Adaption in China zu profitieren.

Das WallStreetMemes-Projekt ist ein direktes Produkt der Meme-Kultur des Internets und der spekulative Bewegung, die ihren Höhepunkt in der GameStop-Short-Squeeze-Aktion erreichte, die von der WallStreetBets-Gruppe auf Reddit angeführt wurde. Mit mehr als 400.000 organischen Followern auf Instagram und Twitter hat WallStreetMemes eine starke Basis, um sein Kryptoprojekt zu starten, und das in einer Zeit, in der Memecoins wie Dogecoin und Shiba Inu weltweit für Aufsehen sorgen.

Was die Entwicklung in China betrifft, so gibt es Anzeichen dafür, dass das Land trotz seiner bisher strengen Haltung gegenüber Kryptowährungen einen schrittweisen Wandel vollzieht. Die Einführung des digitalen Yuan und die zunehmende Akzeptanz der Blockchain-Technologie könnten einen neuen Rahmen für die Krypto-Adaption in der zweitgrößten Wirtschaft der Welt schaffen.

Im Kontext dieser sich ändernden Landschaft hat WallStreetMemes das Potenzial, von einer wachsenden Akzeptanz von Kryptowährungen in China zu profitieren. Der humorvolle und spielerische Charakter des $WSM-Tokens könnte insbesondere bei der jüngeren Generation in China Anklang finden, die sowohl mit der Internet-Meme-Kultur als auch mit digitalen Anlageformen vertraut ist.

In Bezug auf den finanziellen Aspekt bietet WallStreetMemes eine PreSale-Phase für den $WSM-Token an, die den Anlegern die Möglichkeit bietet, frühzeitig in das Projekt einzusteigen. Darüber hinaus gibt es einen Airdrop, durch den Anleger kostenlose $WSM-Tokens erhalten können. Beide Optionen könnten attraktiv für chinesische Anleger sein, die auf der Suche nach neuen Krypto-Gelegenheiten sind.