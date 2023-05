Krypto News: Besser als PEPE & SHIB? Gewinnmitnahmen nach 3000 % Rallye - jetzt bei Love Hate Inu einsteigen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Web3-Meme-Coin-Plattform, die auf einem innovativen Vote-to-Earn-Konzept basiert, Love Hate Inu notierte gestern ab 10 Uhr UTC an den wichtigsten zentralisierten Krypto-Börsen.

OKX und Huobi haben beide LHINU in den Handel aufgenommen.

Zugleich notierte auch die führende Ethereum-DEX Uniswap den Meme-Coin am Nachmittag.

Dabei erlebte LHINU einen fulminanten Handelsauftakt. Der Love Hate Inu-Token stieg auf Huobi um das 36-fache auf 0,005285 $ – ein Gewinn von 3.644 % gegenüber dem ICO-Preis und eindrucksvollen 6.217 % gegenüber dem Presale-Preis von 0,000085 $. Mittlerweile gab es erste Gewinnmitnahmen, die einen Einstieg noch attraktiver scheinen lassen. Nachfolgend der Chart des eindrucksvollen Handelsauftakts.

OKX ist nach Daten von CoinMarketCap aktuell die fünftplatzierte Börse mit einem 24-Stunden-Volumen von 781 Millionen $ und 2,2 Millionen wöchentlichen Besuchern.

Huobi liegt bei CMC auf Platz 15 mit einem 24-Stunden-Volumen von 400 Millionen $ und 2 Millionen wöchentlichen Besuchern.

Nächste PEPE geboren? 10x Gewinne bei LHINU weiterhin möglich

Love Hate Inu konnte im Presale 10,204 Millionen $ einsammeln und gehört damit zu den größten Presales des laufenden Jahres.

Der neue Meme-Coin wird häufig als nächster PEPE gehandelt. So sehen Krypto-Analysten potenzielle 10x Renditen bei LHINU. Weitere Gewinne könnten mit der erfolgreichen Produkteinführung und steigenden Akzeptanz entstehen.

Denn die Kombination der viralen Meme-Brandings der Inu-Coins mit dem realen Nutzen eines sicheren, transparenten Abstimmungssystems könnte Love Hate Inu schon bald in die Spitzengruppe der Meme-Coins katapultieren.

PEPE und vergleichbare Meme-Coins, die zuletzt auf den Markt kamen, weisen keinerlei Nutzen auf. Dies lockt zwar kurzfristiges, spekulatives Kapital an. Allerdings wird sich das Blatt langsam wenden, wenn der anfängliche Hype abflacht.

Love Hate Inu setzt hier auf einen konträren Ansatz. Obgleich es mittlerweile auch Gewinnmitnahmen von Presale-Investoren gibt – wen wundert’s bei der Rendite? -, sieht die Zukunft vielversprechend aus. Wer Pepe oder SHIB verpasst hat, könnte jetzt die nächste lukrative Gelegenheit erhalten, den Markt schlagende Renditen zu erzielen.

Demo-Umfragen ein großer Erfolg: Vote-to-Earn funktioniert

Der zentrale Anwendungsfall von Love Hate Inu ist das Vote-to-Earn-Konzept. Hier können die Community-Mitglieder Umfragen zu allen nur erdenklichen Themen durchführen. Alle Abstimmungen werden durch das Staking von LHINU abgesichert, sodass Manipulationen ausgeschlossen werden.

Die dezentrale Architektur der Blockchain schafft somit nicht nur Sicherheit, sondern ermöglicht es den Wählern auch, mit dem Hodln von LHINU Geld zu verdienen.

Die Nutzer der Plattform können hier theoretisch über alles abstimmen, von Promis und Persönlichkeiten bis zu allen anderen Themen, die in der digitalen Welt Relevanz entfalten.

Wie die Beispiele auf der Website zeigen, wurden Meme-Illustrationen von Persönlichkeiten wie Donald Trump, Elon Musk und Andrew Tate erstellt, die virales Hype-Potenzial aufweisen. Derartige Bilder lassen sich gut verbreiten. Virale Popularität treibt dann die Nachfrage an.

Die Demo-Umfragen während des Presales generierten bereits ein erhebliches Interesse. Zehntausende Krypto-Fans nahmen daran teil.

Love Hate Inu hat augenscheinlich die Erfolgsformel gefunden. Denn das Internet lebt von Kontroversen und Polarisierungen. Somit wird es immer eine starke Nachfrage auf beiden Seiten geben, um das Wahlergebnis in Einklang mit der eigenen Meinung zu bringen.

Love Hate Inu will die Meinungsforschung revolutionieren: Basis-Version launcht bald

In einem Twitter-Space-AMA in der vergangenen Woche äußerte sich der CEO von Love Hate Inu, Carl Dawkins, zur Basis-Version des Abstimmungssystems nach dem ICO.

Hierbei zielt das Projekt nicht nur auf einzelne Nutzer des Internets ab. Auch Unternehmen und gemeinnützige Organisationen werden die Abstimmungsplattform nutzen, um das Engagement der Marken zu fördern und die Ziele zu erreichen.

Auch hier ist das Team der Meinung, dass der Love Hate Inu-Service aufgrund der Sicherheit der Blockchain und den attraktiven Reward-Mechanismen durch LHINU-Staking überaus attraktiv sein dürfte.

Zugleich ist die Plattform für Unternehmen zugänglicher und effizienter als herkömmliche Alternativen. Love Hate Inu arbeitet bereits an der Entwicklung eines VIP-Programms für Unternehmen, um die Akzeptanz zu fördern.

Dawkins sagte im AMA:

„Love Hate Inu’s Killer-Feature ist Vote-to-Earn. Da kann keine der alten Plattformen mit uns mithalten. Aus diesem Grund verzeichnen wir bereits ein großes Interesse von Marken, die sich unsere Arbeit ansehen.“

„Sie haben vielleicht bemerkt, dass wir mit $SPONGE zusammenarbeiten, wo wir an ihrem Airdrop teilnehmen, und mit der Web3-Spieleplattform Tamadoge, an der ich früher beteiligt war – aber wir arbeiten auch mit Web2-Firmen zusammen, die an der Nutzung unseres Dienstes interessiert sind.“

„Die Entwicklung des Dashboards für unsere Plattform kommt gut voran. Wir prüfen sogar die Möglichkeit, zum Start eine Basisversion der Plattform bereitzustellen, auf der einige Abstimmungen stattfinden.“

„OKX ist das Erste von vielen weiteren Börsenlistings. Love Hate Inu könnte wirklich der nächste Shiba Inu sein, also haltet eure Hüte fest, während wir zum Mond fliegen.“

