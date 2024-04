Krypto News: Beste Coins für 100x in 2024

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Auf dem Markt der Kryptowährungen entstehen fast sekündlich neue Coins, aber nicht alle von ihnen werden sich verhundertfachen. Während etabliertere Token im Vergleich zu anderen Assetklassen ein hohes Gewinnpotenzial bieten, so wird man hingegen eher bei den Altcoins mit einer niedrigen Marktkapitalisierung und einem besonderen Geschäftsmodell fündig, wenn man Coins mit einer Chance auf 100x sucht. In diesem Beitrag stellen wir Ihnen einige der vielversprechendsten neuen Coins für 100x in 2024 vor.

5thScape

Noch realistischere VR-Erlebnisse mithilfe der Hypervisualisierung und ein vielseitiges VR-Ökosystem zu erschaffen, ist die Mission von dem VR-Coin 5thScape. Das Projekt entwickelt neben neuartigen VR-Inhalten auch besondere VR-Geräte, was wiederum einseitige digitale Risiken von den meisten anderen Kryptowährungen ausgleicht und weitere Einnahmeströme erschließt.

Das Team von 5thScape hat mehr als nur eine bloße Idee auf einem Whitepaper zu bieten. Stattdessen wurden von den VR-Geräten wie dem Headset und dem Stuhl schon Prototypen entwickelt und Verhandlungen mit diversen OEM-Unternehmen geführt. Auszeichnen sollen sich diese vorwiegend durch hohen Tragekomfort, technische Raffinesse und erschwingliche Preise für eine gute Massenadaption.

Zudem ist ein Portfolio von bisher 5 VR-Spielen geplant, das Genres wie Action, Sport und Abenteuer umfasst. Allerdings wird im Whitepaper von 5thScape auch auf das Potenzial von Virtual Reality für andere Branchen verwiesen, wie Medizin, Business und Bildung. Dies kann es sich durch die Ausrichtung als VR-Plattform leichter zunutze machen, da auch Dritte ihre Inhalte auf dem Ökosystem offerieren können.

Der Vorverkauf von 5thScape konnte bereits mehr als 4,2 Mio. USD einbringen. Derzeit werden die Coins für 0,00285 USD angeboten, der Preis jedoch schon in einem Tag um 14,74 % auf 0,00327 USD erhöht. Bis zur Listung soll er auf 0,01 USD ansteigen, sodass sich schnelle Investoren noch immer 250,88 % über die Preiserhöhungen des Presales sichern können. In Zukunft ist auch ein Staking-Mechanismus für ein passives Einkommen geplant.

eTukTuk

Umwelt- und Klimaschutz nehmen eine immer größere Rolle für Regierungen und Bevölkerungen ein. Insbesondere unter Smog belastete Großstädte stellen auch eine gesundheitliche Belastung für die Menschen dar. Autos und vor allem Elektroautos sind jedoch für einige Personen aus Entwicklungsländern schwieriger erschwinglich, weshalb sich 270 Mio. Tuk Tuks in diesen verbreitet haben.

Um die Schadstoffbelastung sowie die negativen Auswirkungen für Umwelt und Klima zu mindern, hat das nachhaltige Projekt eTukTuk während der vergangenen 5 Jahre seine elektrischen Tuk Tuks perfektioniert und einige technische Errungenschaften patentiert. Unter anderem können dabei die Produktionskosten im Vergleich zu den Varianten mit Verbrennungsmotoren um 78 % reduziert werden.

Neben den regional produzierten eTukTuks und der Sharing-Economy sowie den geschaffenen Arbeitsplätzen für Taxifahrer, welche mit der gamifizierten App spielerisch ein Einkommen erzielen können, bietet das Projekt nachhaltige Ladestationen. Diese sollen sich vor allem durch eine hohe Kompatibilität, die Nutzung von erneuerbaren Energien und die wirtschaftlich sinnvolle Platzierung mithilfe von künstlichen Intelligenzen auszeichnen.

Aufgrund seiner bedeutenden Partnerschaften, wie mit der Regierung von Sri Lanka, mit welcher die Ladeinfrastruktur des Landes ausgebaut werden soll, und dem innovativen Konzept konnte eTukTuk im Presale schon fast 2,9 Mio. USD erzielen. Interessierte können sogar im Presale von einer Staking-Rendite in Höhe von 95 % pro Jahr sowie Buchgewinnen durch Preiserhöhungen profitieren.

Smog

Das Team von Smog hat einen besonders motivierenden Memecoin entwickelt, welcher kontinuierlich seine Reichweite und Anhängerschaft ausgebaut hat. Nach nur zwei Monate hat er bereits über 118.000 Tokeninhaber überzeugt. Viele von ihnen haben sich auch aktiv eingebracht und das Projekt durch die verschiedenen und regelmäßigen Community-Aufgaben unterstützt.

Der Sinn dieser Gemeinschaftstätigkeiten liegt in der Verbesserung der Platzierungen auf wichtigen Krypto-Websites, Börsen, sozialen Medien und mehr. Dabei profitieren die Teilnehmer gleich doppelt, da sie sich einerseits Belohnungen in Kryptowährungen verdienen und andererseits laut dem metcalfschen Gesetz der Wert des Coins mit der Netzwerkgröße steigt. Bereits am 5. April wurden beeindruckende 9 Mio. absolvierte Aufgaben verzeichnet.

Nicht zu unterschätzen ist auch die Tatsache, dass 35 % der Gesamtmenge der $SMOG-Coins für die Community-Belohnungen eingeplant sind. Auf diese Weise kann langfristig für ein hohes Engagement der sogenannten Dragons gesorgt werden. Die 50 % für das Marketing können hingegen für eine große Reichweite sorgen. Zudem wurde Smog am 4. April erstmalig auf einer zentralen Kryptobörse gelistet.

Im Vergleich zu inhaltslosen Memecoins hat Smog ein motivierendes Geschäftsmodell und eine loyale Anhängerschaft von Dragons aufgebaut. Es erfüllt dabei zwei der wesentlichen Faktoren, die für die meisten Memecoins entscheidend sind: Viralität und eine starke Gemeinschaft. Interessierte können zudem von einer Staking-Rendite von 42 % sowie einem Website-Rabatt von 10 % profitieren. Dies wirkt sich wiederum förderlich auf Kurs und Gewinne aus.

Slothana

Sofern Sie nach renditestärkeren Kryptowährungen auf der Suche sind, könnte Slothana die richtige Wahl für Sie sein. Denn der neue Solana-Memecoin hat in etwas mehr als einer Woche übers seinen Presale schon mehr als 10 Mio. USD erzielt, was einen Vorgeschmack auf die Performance nach der ersten Listung geben kann. Zurückzuführen ist die hohe Nachfrage von täglich 1 Mio. USD auf eine Reihe von Faktoren.

Zuerst einmal wurde der Presale so gestaltet, dass alle Investoren die Coins zum selben Preis von 0,00001 SOL pro SLOTH erhalten. Dieser Faktor ist nicht zu unterschätzen, da somit alle die gleichen Startbedingungen am ersten Listungstag haben. So ist es auch nicht verwunderlich, dass sich die Memecoin-Trader in letzter Zeit auf diese Art von Vorverkäufen gestürzt haben.

Ein weiterer nicht zu unterschätzender Faktor sind die Netzwerkeffekte. Denn unmittelbar nach dem Start von Slothana haben bereits die beiden bekannten Kryptoprojekte Wall Street Memes und Smog mit „moon“ kommentiert. Zudem gibt es sogar Gerüchte, dass das Team des erfolgreichen Memecoins Smog, der über 27.200 % stieg, ebenfalls hinter Slothana steht.

Während Slothana lediglich mit einer Solana-Adresse, einem Bild und wenigen Zeilen Text die Anleger schneller überzeugen konnte, hat das Projekt am zweiten Tag bereits ein Vorverkaufs-Widget eingeführt. Eine Roadmap hat sich das Faultier gespart, da es keine Lust auf Arbeit hat. Stattdessen träumt es lieber, wie es mit Gleichgesinnten aus der Krypto-Community 420 USD in 420 Mio. USD verwandelt.

