Krypto News: Beste nachhaltige ESG-Kryptowährungen 2023

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Im Angesicht des Klimawandels entstehen neben nachhaltigen Vermögensanlagen auf dem traditionellen Finanzmarkt auch viele neue auf dem Kryptomarkt. Sie wollen die unterschiedlichen Probleme des noch relativ jungen Marktes adressieren und mit innovativen Lösungen das Potenzial weiter entfalten. Somit müssen sich Kryptowährungen und Klimaschutz nicht mehr länger ausschließen, sondern können sich sogar optimal ergänzen. Welche beste nachhaltige ESG-Kryptowährung 2023 nicht übersehen werden sollen, werden nun im folgenden Beitrag vorgestellt.

Neuer Kryptosektor der ESG-Coins

Mithilfe der Blockchaintechnologie kann der ungeregelte und freiwillige Kohlenstoffemissionsmarkt transparenter, sicherer und innovativer gestaltet werden. Somit soll der Spielraum für Manipulationen vermieden und gleichzeitig der Klimaschutz vereinfacht werden.

Die Emissionszertifikate entstehen dabei durch klimafreundliche Projekte, welche beispielsweise durch das Pflanzen von Bäumen oder den Ausbaue erneuerbarer Energie für den Ausgleich der CO₂-Emissionen sorgen. Die Seriosität dieser Projekte wird dabei von unabhängigen Dritten zertifiziert. Je nach Projekt werden dafür unterschiedliche Preise verlangt.

Laut einiger Marktteilnehmer werden für diesen an Bedeutung gewinnenden Markt einheitliche Regeln und Standards benötigt. Somit soll künftig auf dem unübersichtlichen und undurchsichtigen Markt ein Vergleich der CO₂-Emissionszertifikate möglich werden. Zudem muss dabei auch sichergestellt sein, dass diese tatsächlich dem Klima nützen.

Durch eine Öffnung des attraktiven Wachstumsmarktes und eine Erleichterung des Handels der Zertifikate bietet sich für die innovativen ESG-Kryptowährungen ein besonderes Potenzial. Einige Projekte mit originellen Ansätzen finden sich im Folgenden:

C+Charge (CCHG) – CO₂-Emissionszertifikate für das Aufladen von E-Autos

What are C+Charge’s visions with our all-inclusive app?



Mandate a single payment method

Improve reliability with real-time data

Charge point locating

Digitalise payment methods



Join our $CCHG #presale now https://t.co/ixe18bPqzI#Blockchain #ReFi #GreenEnergyCrypto pic.twitter.com/H3RpawHuE1 — C+Charge (@C_Charge_Token) February 21, 2023

Eine für Verbraucher außerordentlich attraktive Möglichkeit bietet das neue P2P-Zahlungsnetzwerk für Ladestationen von E-Autos. Denn bisher haben primär die nachhaltigen Unternehmen wie Tesla von den CO₂-Einsparungen profitiert, wenn diese Millionen für den Verkauf ihrer Emissionszertifikate erhalten haben. Dank des innovativen Ansatzes von C+Charge sollen nun aber auch die Verbraucher fairer für ihre klimafreundlichen Leistungen belohnt werden. Dabei erhalten sie für das Aufladen ihres Elektrofahrzeugs das eingesparte CO₂ in Form von Emissionsguthaben vergütet. Auf diese Weise werden sie noch einmal finanziell motiviert, um sich noch klimafreundlicher zu verhalten. Gleichzeitig wird der Umstieg auf E-Autos wesentlich attraktiver.

In diesem Zusammenhang hat C+Charge eine Partnerschaft mit Flowcarbon aufgebaut. Dadurch erhalten die Fahrzeughalter für das Aufladen den GNT (Goodness Native Token) vergütet. Dies entspricht dabei der Emission einer Tonne Kohlenstoffdioxid. Zu Beginn soll das Zahlungssystem von den Ladestationen des Partners Perfect Solution für 20 % aller Ladestationen in der Türkei genutzt werden. Hinzu kommen die eigenen Ladesäulen von C+Charge, durch welche das Projekt von der bisher mangelhaften Infrastruktur profitieren kann. Ein weiterer Vorteil dieser liegt in der Nutzung von 100 % nachhaltiger Solarenergie, wodurch das Klima besser geschützt wird und die Verbraucher höher Belohnungen verdienen können.

Jetzt rechtzeitig mit CCHG-Presale hohe Buchgewinne sichern!

IMPT (IMPT) – Vielfältiger Marktplatz mit Kohlenstoffvergütung für Einkäufe

Shop at more than 10,000 of the biggest retailers and earn IMPT tokens.



More info here pic.twitter.com/CBzV8JCzBr — IMPT.io (@IMPT_token) February 22, 2023

Ein weiteres spannendes Projekt auf dem Markt für nachhaltige Kryptowährungen stellt IMPT dar. Es ist ein Marktplatz mit nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen unterschiedlichster Art. Bisher konnte IMPT schon eine Vielzahl von weltbekannten Marken von seinem Angebot überzeugen und als Kooperationspartner gewinnen. Zu diesen zählen beispielsweise HP, Puma, Alibaba, Visa, Nokia, Netflix, Nike, Microsoft und viele mehr. Das Besondere an IMPT liegt in der Vergütung des eingesparten CO₂ in Form von Token. Somit werden die Nutzer wieder wie auch bei C+Charge für ihre klimafreundlichen Einkäufe belohnt. Zudem können die Verbraucher somit auch den CO₂-Fußabdruck der einzelnen Angebote vergleichen.

Dafür ist IMPT eine Kooperation mit Thallo eingegangen und hat eine Absichtserklärung für die Abnahme von Kohlenstoffemissionsgutschriften im Umfang von 3,6 Mio. Euro innerhalb der nächsten 3 Jahre erstellt. Über die nächsten 10 Jahre soll es jedoch auf ein Volumen von 50 Mio. Euro ausgebaut werden. Auf diese Weise können eine hohe Transparenz für Kauf, Verkauf und Stilllegung des freiwilligen CO₂-Guthabens mittels der Blockchain erzielt werden. Zudem sollen dadurch auch Unternehmen die Plattform als Bridging-as-a-Service nutzen können, indem das System direkt in ihre Infrastruktur integriert wird. Somit können die Konzerne praktisch automatisch ihre CO₂-Emissionen ausgleichen.

Jetzt in Marktplatz mit CO₂-Vergütungen investieren!

Toucan Protocol: Base Carbon Tonne (BCT) – CO₂.Emissionsguthaben als Kryptowährung

Ever wondered what Toucan Protocol is all about? Well, you're in luck because we are answering nine of the most frequently asked questions about our purpose, vision and architecture pic.twitter.com/aMW1JMDPNf — Toucan (@ToucanProtocol) February 20, 2023

Die Kryptowährung Base Carbon Tonnes repräsentiert die Emission einer Tonne CO₂. Diese stammt aus dem Register von Verra Verified Carbon Unit (VCU), welches einer der führenden Emittenten von freiwilligen CO₂-Emissionsguthabens ist. Das Kohlenstoffguthaben soll dabei eine echte Ersparnis ermöglichen und wird dafür von unabhängigen Dritten gemessen und überprüft. Die Token lassen sich aber auch in andere Kryptowährungen umtauschen. Das Team zielt dabei darauf ab, dass der freiwillige KohlenstoffEmissionsmarkt transparenter, digitaler und neutraler wird, um die Effektivität zu steigern.

Bisher hat das Toucan Protocol laut Angaben der Website schon einige Erfolge erzielt. So konnten bereits mehr als 20 Mio. Tonnen CO₂ über die Token repräsentiert werden, von denen mehr als 50.000 Tonnen für eine Verkleinerung des CO₂-Fußabdrucks bereits stillgelegt wurden. Allerdings hat das Projekt schon ein wesentlich höheres Handelsvolumen in Höhe von 4 Mrd. US-Dollar erzielt. Auf diese Weise wurden schon über 50 verschiedene klimafreundliche Projekte auf der Welt unterstützt. Das Toucan Protocol hat auch einige bedeutende Partner wie das World Economic Forum, Coinbase Giving, Crypto Climate Accord und IEA.

Jetzt alternativ in ESG-Coin für E-Auto-Ladestationen investieren!

KlimaDAO (KLIMA) – Anleihen für klimafreundliche Projekte über eine Kryptowährung

#DAOs democratize impact on a global scale



KlimaDAO has brought together contributors from across every time zone, coordinating their talents and specializations to address the global challenge of climate change.



Hear it from our Creative lead @Onyxmony at @philblockchain pic.twitter.com/VAJ3bAGodo — KlimaDAO (@KlimaDAO) February 23, 2023

Bei KlimaDAO handelt es sich um eine Kryptowährung, welche durch CO₂-Zertifikate gedeckt ist. Mithilfe dieser sollen die Kohlenstoffemissionen ausgeglichen, mit DeFi-Anwendungen interagiert und ein Zugang zum CO₂-Markt ermöglicht werden. Das Projekt operiert als eine Art dezentrale Bank und emittiert Anleihen, dessen Profite an die Investoren von KLIMA ausgeschüttet werden. Derzeit betragen diese 1,49 % pro Monat und werden ungefähr alle 7 Stunden generiert sowie dann an die Halter der sKLIMA verteilt. Künftig soll das Wirtschaftssystem von KLIMA jedoch noch weiter ausgebaut werden.

Die KlimaDAO ist ein Projekt von Umweltaktivisten, Entwicklern und Unternehmern, welche den CO₂-Markt revolutionieren wollen. Mithilfe ihrer Web3-Technologien sollen bessere Koordination, Kooperationen und Innovationen durch die Transparenz und Verantwortlichkeit ermöglicht werden. Auf diese Weise können besser die nachhaltigen Projekte unterstützt werden, welche einen möglichst großen positiven Effekt auf das Klima haben. Zudem lassen sich diese Prozesse über die Plattform standardisieren, um bessere Effekte und eine höhere Nutzfreundlichkeit zu erzielen. Bisher konnte das Projekt schon CO₂-Guthaben im Umfang von 17.352.599 Tonnen aufbauen, was 3.772.304 Autos oder 515.193.221 Liter Benzin entspricht.

Jetzt stattdessen in klimafreundlichen Blockchain-Marktplatz investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de und Coincierge.