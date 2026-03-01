Krypto News: BlackRock verschiebt fast 100 Millionen Dollar in Bitcoin und Ethereum zu Coinbase

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BlackRock sorgt erneut für Aufmerksamkeit im Kryptomarkt. Laut Onchain Lens hat der Vermögensverwalter 567 Bitcoin im Wert von rund 41,78 Millionen US Dollar sowie 22.657 Ether im Wert von etwa 52,4 Millionen US Dollar an Coinbase transferiert. Zusammen ergibt das ein Onchain-Volumen von 94,18 Millionen US Dollar. Zuvor war bereits eine weitere Bitcoin-Transaktion im Umfang von 124,88 Millionen US Dollar gemeldet worden. Die Daten deuten darauf hin, dass weitere Bewegungen folgen könnten.

Solche Transfers lösen am Markt regelmäßig Diskussionen aus. Denn große Bewegungen zwischen institutionellen Wallets und Coinbase Prime werden oft als Vorbereitung für Käufe, Verkäufe, Rebalancing oder ETF-bezogene Abläufe interpretiert. Entscheidend ist deshalb weniger die reine Transaktion selbst als die Frage, in welchem größeren Zusammenhang sie steht.

LATEST: BLACKROCK DEPOSITS $94.18M IN $BTC AND $ETH TO COINBASE



BlackRock has deposited 567 $BTC worth $41.78M and 22,657 $ETH worth $52.4M into @Coinbase in a combined $94.18M on-chain transfer, with indications that more deposits are likely incoming.



This follows an… pic.twitter.com/yd6cIC8dlo — BSCN (@BSCNews) March 17, 2026

Warum die BlackRock-Transfers für den Markt wichtig sind

Bei BlackRock achten Anleger besonders genau auf solche Wallet-Bewegungen, weil das Unternehmen inzwischen zu den wichtigsten institutionellen Akteuren im Kryptosektor zählt. Das gilt nicht nur für Bitcoin, sondern zunehmend auch für Ethereum. BlackRock hat erst am 12. März den iShares Staked Ethereum Trust ETF unter dem Kürzel ETHB an die Nasdaq gebracht. Das Produkt soll laut BlackRock sowohl die Kursentwicklung von Ether als auch Staking-Erträge aus einem Teil der Bestände abbilden.

Dadurch bekommen Ethereum-Transfers von BlackRock automatisch mehr Gewicht. Wenn Kapital in ETH-Produkte fließt oder Bestände rund um Custody und Handel bewegt werden, sehen viele Marktteilnehmer darin ein Zeichen für anhaltendes institutionelles Interesse. Gerade weil BlackRock sein Krypto-Angebot zuletzt deutlich ausgebaut hat, werden solche Onchain-Daten inzwischen fast wie ein Stimmungsbarometer für den Markt gelesen.

Ethereum profitiert zusätzlich von Treasury-Nachfrage

Die BlackRock-Meldung trifft außerdem auf ein ohnehin bullishes Umfeld für Ethereum. Laut Daten halten Ethereum-Treasury-Unternehmen inzwischen mehr als 7,27 Millionen ETH im Gegenwert von rund 15,1 Milliarden US Dollar. Das entspricht etwa 6 Prozent des gesamten Angebots, verteilt auf 67 Unternehmen und Organisationen. Diese Entwicklung zeigt, dass ETH immer stärker von Firmen und Treasury-Vehikeln absorbiert wird.

Great to see the Ethereum Foundation finally choosing smarter ways to sell their ETH!



Here's what happened:



The Ethereum Foundation sold 5,000 ETH to BitMine in a $10.2M OTC deal

Average price: $2,042.96 per ETH

This is the Foundation's second OTC sale to a… pic.twitter.com/87S06PYA9Q — Leon Waidmann (@LeonWaidmann) March 17, 2026

Zusätzlich wurde zuletzt berichtet, dass die Ethereum Foundation 5.000 ETH in einem OTC-Deal an BitMine verkauft hat. Solche außerbörslichen Verkäufe gelten im Markt als konstruktiver als direkte Abgaben über öffentliche Handelsplätze, weil sie weniger unmittelbaren Verkaufsdruck erzeugen. In Kombination mit wachsender Treasury-Nachfrage stützt das die These, dass ein Teil des ETH-Angebots zunehmend langfristig gebunden wird.

Was das für Bitcoin und Ethereum bedeuten könnte

Für Bitcoin ist die Meldung vor allem deshalb relevant, weil BlackRock bereits über seinen Bitcoin-ETF als zentraler institutioneller Nachfragetreiber wahrgenommen wird. Wenn neue BTC-Transfers auftauchen, spekuliert der Markt oft auf weitere ETF-bezogene Bewegungen oder auf eine wachsende institutionelle Aktivität. Das muss nicht automatisch bullish sein, zeigt aber, dass große Player weiter aktiv bleiben.

Für Ethereum ist die Signalwirkung womöglich noch größer. BlackRock baut mit ETHB ein Produkt auf, das ETH nicht nur als Kursasset, sondern auch als renditefähige Infrastruktur positioniert. Gleichzeitig wächst die Zahl der Unternehmen, die ETH aktiv in ihren Bilanzen halten. Wenn dazu noch OTC-Deals einen Teil des Angebots vom öffentlichen Markt fernhalten, entsteht ein Umfeld, in dem die Angebotsseite spürbar enger werden könnte.

Genau deshalb verfolgen viele Anleger diese Entwicklung so genau. Nicht jede große Wallet-Transaktion ist automatisch ein Kaufsignal. Aber wenn BlackRock, Treasury-Unternehmen und ETF-Strukturen gleichzeitig im Markt aktiv sind, stärkt das das institutionelle Narrativ rund um Bitcoin und Ethereum deutlich. Neben Bitcoin und Ethereum rücken derzeit auch neue Projekte in den Fokus, die bestehende Blockchains technologisch weiterentwickeln wollen. Eines davon ist Bitcoin Hyper.

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Bitcoin Hyper will das Bitcoin-Ökosystem erweitern

Bitcoin Hyper positioniert sich als Layer-2-Lösung für Bitcoin und will schnellere sowie günstigere Transaktionen ermöglichen. Gleichzeitig soll die Infrastruktur zusätzliche Anwendungen wie DeFi, dApps und digitale Zahlungen auf Bitcoin eröffnen. Damit setzt das Projekt auf ein Narrativ, das derzeit gut zum Markt passt, denn Anleger achten wieder stärker auf Infrastruktur und reale Nutzbarkeit.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Der Hyper Token steht im Zentrum dieses Ökosystems. Er ist für Gebühren, Governance und Staking vorgesehen. Gerade in einer Marktphase, in der institutionelles Kapital verstärkt auf etablierte Krypto-Assets blickt, suchen spekulative Anleger oft zusätzlich nach kleineren Projekten, die an die gleiche Grundstory anknüpfen. Bitcoin Hyper versucht genau das, indem es Bitcoin nicht nur als Wertspeicher, sondern als Basis für weitere Anwendungen positioniert.

Der Hyper Token ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich, in dem der Preis stufenweise angehoben wird. Die bisherigen Investitionen in den Presale beweisen das große Interesse der Krypto-Community und belaufen sich aktuell auf über 31,9 Millionen Dollar. Deshalb wird davon ausgegangen, dass der Preis beim Börsenlisting stark ansteigen wird.

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