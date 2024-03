Krypto News: BOME-Kurs stürzt ab! Ist der Hype schon wieder vorbei?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Book of Meme (BOME) war nicht nur der erfolgreichste Meme Coin in diesem Jahr, sondern in vielerlei Hinsicht sogar der erfolgreichste überhaupt. Zwar haben eine Handvoll Coins eine noch höhere Marktkapitalisierung erreicht, allerdings ist es noch nie gelungen, die Milliarden Dollar Marke innerhalb von 2 Tagen zu knacken. PEPE hat diese Hürde nach 5 Wochen überwunden und alle anderen Meme Coins, die je so eine Bewertung erreicht haben, haben dafür Monate gebraucht. Trotz des Mega-Erfolgs, bei dem BOME gestern auch schon zwei Milliarden Dollar anvisiert hat, geht es nun steil bergab. Ist der Hype nun schon wieder vorbei oder bietet sich damit eine neue Einstiegschance?

Kurs bricht um 26 % ein

Book of Meme war noch bis vor einer Woche niemandem ein Begriff und gestern hat wohl so ziemlich jeder, der sich mit Kryptowährungen und vor allem mit Meme Coins befasst, den Kursverlauf von BOME beobachtet. Schon am ersten Tag ist der Kurs explodiert und gestern hat es dann nochmal eine Kurssteigerung um 500 % gegeben, sodass die Marktkapitalisierung auf über 1,5 Milliarden Dollar gestiegen ist. Umso heftiger fällt heute die Korrektur aus.

(Book of Meme Kursverlauf in den letzten 24 Stunden – Quelle: Coinmarketcap)

In den letzten 24 Stunden ist der Kurs um mehr als 26 % gefallen. Auch die Bewertung liegt damit wieder unter einer Milliarde Dollar, womit BOME auch aus den Top 100 im Ranking der größten Coins nach Marktkapitalisierung gerutscht ist. Die Korrektur kann sich zwar noch weiter fortsetzen, allerdings stehen die Chancen gut, dass BOME nach dem Raketenstart im Laufe des Jahres immer wieder unter den wichtigsten Meme Coins auftauchen und noch deutlich höher steigen wird.

BOME verpasst? Jetzt DOGE20 im Presale kaufen.

Warum ist der Kurs so explodiert?

Eine Garantie, dass ein Meme Coin durch die Decke gehen wird, gibt es natürlich nicht. Dennoch verrät der Entwickler, wie es klappen könnte. Er findet sogar, dass es ganz leicht ist, ein erfolgreiches Projekt zu launchen, wenn die Herausgeber nicht selbst einen Großteil der Coins behalten, die sie beim ersten Pump wieder verkaufen und damit den Kurs drücken. Auch Influencer sollte man seiner Meinung nicht direkt mit zu großen Mengen der Token bezahlen und stattdessen einfach um Hilfe fragen und zur Not einen überschaubaren Betrag aus seiner eigenen Tasche finanzieren, ohne dafür den Kurs dumpen zu müssen.

alpha is simple for successful shitcoin. dont pay influencers with your coins, don't dump your dev bag on frens, just ask for help with smol tips and most of us win.



sol: 8eJc6fXM4LPf9H76282ky95ew7fWnqcCsYfANMF7oCiT

eth: derage.eth https://t.co/OI2Js5tw2g pic.twitter.com/LUcAZFqszI — Darkfarms (@Darkfarms1) March 16, 2024

Tatsächlich werden sehr viele Meme Coins, die gelauncht werden, sehr schnell wieder fallen gelassen und beim ersten Anstieg verkaufen viele Entwickler ihre Token wieder und hören auf, den Coin zu bewerben. Wieder andere lösen den Liquidity Pool auf, sobald die ersten Käufer einsteigen, wodurch die gekauften Token wertlos werden. Wer also tatsächlich langfristige Absichten verfolgt, hat durchaus Chancen, einen erfolgreichen Meme Coin zu launchen.

Allerdings sollte man dabei betonen, dass sich Darkfarms schon vor dem Launch von BOME einen Namen auf X gemacht hat, sodass es wohl leichter war, die ersten Käufer zu finden und eine gewisse Aufmerksamkeit auf das Projekt zu lenken. So oder so haben diejenigen, die sich am BOME Presale beteiligt haben, ihr Kapital mehr als verhundertfachen können. Wer die Chance verpasst hat und den Einstieg jetzt nicht mehr riskieren will, findet mit Dogecoin20 ($DOGE20) bereits den nächsten Meme Coin, der aktuell noch im Vorverkauf erhältlich ist und nach dem Launch explodieren könnte.

Jetzt mehr über $DOGE20 erfahren.

Investoren stürzen sich auf DOGE20

Bei DOGE20 handelt es sich um einen Meme Coin, der an Dogecoin angelehnt ist, aber im Gegensatz zum Original nicht inflationär aufgebaut ist. Das Tokenangebot ist begrenzt und Käufer haben die Möglichkeiten, ihre Token zu staken und eine Rendite dafür zu erhalten, wobei dei APY mit der Größe des Staking Pools variiert, sodass vor allem diejenigen, die sich früh beteiligen, eine hohe Rendite in Form von zusätzlichen Token erzielen können.

($DOGE20 Token-Vorverkauf – Quelle: DOGE20-Website)

Der DOGE20-Vorverkauf läuft erst seit 3 Tagen und hat bereits über 1,3 Millionen Dollar umgesetzt, wodurch schnell deutlich wird, dass hier nach dem Launch eine Kursexplosion folgen könnte. Während des Presales haben frühe Käufer noch den Vorteil, dass der Preis bis zum Listing an den Kryptobörsen noch mehrfach angehoben wird, wodurch sich ein Buchgewinn bis zum Handelsstart ergibt. Analysten, die auf das Projekt aufmerksam geworden sind, erwarten durch die hohe Nachfrage in den ersten Tagen eine Kursexplosion nach dem Handelsstart an den Börsen, wobei in bullishen Prognosen Kursziele genannt werden, die über dem 50-fachen des aktuellen Verkaufspreises liegen.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $DOGE20 im Presale kaufen.







Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.