Krypto News: Casper (CSPR) Kursprognose 2023 - Kann der Anstieg noch weitergehen?

Casper (CSPR) konnte innerhalb der letzten Woche um 23,77 % ansteigen, während heute ein Verlust in Höhe von 5,94 % verzeichnet wurde. Somit hat die Kryptowährung von den Top 100 den sechsten Platz in Bezug auf die heutigen Kursanstiege verzeichnet. Worum es sich bei Casper genau handelt, was den CSPR Kurs in letzter Zeit bewegt hat und wie die Casper Kursprognose 2023 aussieht, soll nun im Folgenden näher behandelt werden.

Was ist Casper (CSPR)?

Bei Casper handelt es sich um eine öffentliche Plattform für Smart Contracts, welche aus jahrelanger Forschung von Casper Labs hervorgegangen ist, dessen Mitarbeiter von unter anderem Adobe, Avalara und Google kommen. Entwickelt wurde sie, um die Adaption von Blockchaintechnologie, Smart Contracts und dApps zu verbessern.

Das Ökosystem soll dabei zukunftssicher gestaltet sein, sodass sie sich immer an die sich verändernden Bedürfnisse der Nutzer anpassen kann. So lassen sich beispielsweise auch die Smart Contracts erweitern. Zudem können über das Correct-by-Construction (CBC) Blockchaindienste schnell eingeführt werden.

Durch das vollständig dezentrale System ist dieses besonders vielseitig bezüglich der möglichen Anwendungsfälle. Dabei soll Casper das Blockchaintrilemma lösen, indem es Sicherheit auf Unternehmensniveau, Skalierbarkeit und Dezentralisierung innerhalb eines Blockchainprotokolls bietet.

Casper Labs bietet ebenso Dienstleistungen und Support auf Unternehmensebene für andere Organisationen, welche auf dem Netzwerk aufbauen wollen. Ebenso soll es möglichst zugänglich sein, sodass, unabhängig der Vorerfahrungen der Entwickler und Unternehmer, jeder seine eigenen Anwendungen kreieren kann.

Die Entwicklung von Casper soll dabei maßgeblich von vier Makrotrends geprägt werden. Dies ist die Tokenisierung der Wirtschaft, mit Dezentralisierung, Fraktionierung, Mikroökonomien und Gemeinschaften. Hinzu kommen die Besitzrechte wie bei Asset-Digitalisierung mit kryptografisch sicherer Authentizität und Eigentumsrechten. Ebenfalls dazu gehören die finanziellen Standards, bei welcher die Kapitalmärkte durch die Implementierung neuer Standards auf der Blockchain transformiert werden soll. Das letzte Element stellt die schöpferische Wirtschaft dar, mit NFTs für Kunst, Musik, Video und Spiele.

Was hat den Casper (CSPR) Kurs in letzter Zeit bewegt?

Casper Labs konnte in der Vergangenheit einige Erfolge verzeichnen. Beispielsweise wurde eine Erleichterung beim Blockchaineinsatz mit IPwe, eine wichtige Partnerschaft mit Google Cloud und eine strategische Kooperation mit Skybridge Capital und AI Maskari Holding aufgebaut, damit auf diese Weise der Einflussbereich im Mittleren Osten und darüber hinaus vergrößert wird.

Casper Labs hilft Weltwirtschaftsforum mit Blockchain

Casper Labs Joins World Economic Forum Global Innovators Community as Blockchain and Digital Assets Partner: https://t.co/A1FV5N10tk @wef pic.twitter.com/GJVQq9nZNn — Casper Labs (@Casper_Labs) April 4, 2023

Am 4. April wurde von Casper Labs eine neue Partnerschaft mit dem Weltwirtschaftsforum bekannt gegeben. In diesem Zusammenhang haben sie sich einem Netzwerk von Start-ups angeschlossen, um Unternehmen besseres Know-how bezüglich der Blockchaintechnologie zu bieten.

Denn noch betrachten viele die Blockchaintechnologie lediglich als etwas, das Kryptowährungen betrifft. Somit besteht also noch Aufklärungsbedarf bezüglich des Potenzials.

Beispielsweise lassen sich so die Daten von Unternehmen sicher, unveränderbar und nachvollziehbar speichern, sowie besondere Incentivierungen erstellen. Somit können auch Lösungen für einige der Geschäftsprobleme geboten werden. Dabei möchte Casper Labs seine Stellung als Marktführer weiter ausbauen. Zudem erhält es von einem einflussreichen Kreis Unterstützung, was sich wiederum förderlich auswirken dürfte.

Casper (CSPR) Kursprognose 2023

Zurzeit rangiert Casper (CSPR) auf Platz 84 der größten Kryptowährungen. Momentan erzielt der Coin dabei eine Marktkapitalisierung in Höhe von 585,59 Mio. US-Dollar. Von den insgesamt 11.647.857.254 Token befinden sich bereits 93,80 % im Umlauf, weshalb langfristig nur noch mit einer geringen Inflation gerechnet werden muss. Denn der Großteil der Token wurde bereits in diesem Jahr emittiert, sodass die Umlaufversorgung von 4.523.223.587 auf 10.923.814.618 CSPR um 141,51 % gestiegen ist.

Casper wurde am 12. Mai des Jahres 2021 auf CoinMarketCap das erste Mal für einen Preis von 1,326 US-Dollar eingeführt, was gleichzeitig auch das Allzeithoch des Tokens ist. Seitdem fand ein Abverkauf bis auf das Allzeittief am 19. Juni 2022 bei 0,02417 US-Dollar um 98,18 % statt. Zwar konnte sich der CSPR-Kurs wieder auf 0,05362 US-Dollar am heutigen Tage um 121,85 % erholen, jedoch oszilliert der Casper eher in einem Seitwärtstrend, im Vergleich zu vielen anderen Kryptowährungen.

Das tägliche Handelsvolumen von Casper konnte im Vergleich zu Jahresbeginn von 4,02 Mio. auf 24,25 Mio. US-Dollar um 503,23 % ansteigen. Zwar gab es in diesem Jahr schon einige Anstiege, jedoch wurde bei 33,19 Mio. US-Dollar erst heute, am 17. April, das Jahreshoch ausgebildet. Im Vergleich zum höchsten Volumen von 7. August 2021 mit 233,16 Mio. US-Dollar ist jedoch noch viel Luft.

Der CSPR-Kurs ist impulsiv aus dem oberen Trendkanal ausgebrochen und hat daraufhin einen Rücksetzer bis auf diesen hingelegt. Sollte der Tagesschlusskurs oberhalb von 0,05308 US-Dollar liegen, so wäre dies ein Anzeichen auf eine Fortsetzung des Trends. In diesem Falle befinden sich die nächsten Widerstände bei 0,06606, 0,07362, 0,07643 und 0,08037 US-Dollar. Sollte hingegen der Widerstand bei 0,05308 US-Dollar unterschritten werden, so liegen die nächsten Unterstützungen bei 0,05164, 0,04580, 0,03826 und 0,03328 US-Dollar.

Eine weitere auf den Businessbereich spezialisierte Kryptowährung, welche in letzter Zeit eine steigende Nachfrage verzeichnen konnte, ist DeeLance. Dabei handelt es sich um einen dezentralen Freelancer-Marktplatz, welcher eine besondere Sicherheit und Transparenz sowie die niedrigsten Gebühren durch die Eliminierung Dritter ermöglicht. Dabei nutzt es eine NFT-Technologie, mit welcher ebenfalls die Nutzungs- und Urheberrechte abgebildet werden. Zudem lassen sich Werke und Immobilien so fragmentiert handeln. Ebenso bietet es auch ein Business-Metaverse, in welchem trotz großer Distanz die Intimität und Verbundenheit wie vor Ort erreicht werden kann. In diesem sind Bewerbungsgespräche, Meetings, Remote Work, 3D-Präsentationen, Messen, Fortbildungen und vieles mehr möglich.

