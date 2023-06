Krypto News: Cross the Ages - Hybride NFT-Kartenspiele auf dem Vormarsch

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Welt des Gaming erfährt eine revolutionäre Veränderung durch die Integration der Blockchain-Technologie. Cross the Ages, ein innovatives, rundenbasiertes Free-to-Play- und Play-to-Earn-Strategiespiel in Form eines Kartenspiels, nutzt diese Technologie auf eine Weise, die es von anderen Games abhebt. Es bietet nicht nur ein spannendes Spiel, sondern auch finanzielle Vorteile für seine Spieler. Lesen Sie jetzt den folgenden Beitrag, um nichts über das neuartige Blockchaingame zu verpassen!

Was ist Cross the Ages?

Cross the Ages basiert auf 7 Sci-Fi-Fantasy-Romanen, von denen der erste und zweite Band bereits veröffentlicht wurden. Passend dazu gibt es ein Kartenspiel, in welchem einen Hightech-Maschinen, wilde Kreaturen und Monster erwarten. Von diesen erscheinen jedes Jahr 365 neue Sammelkarten, welche von 75 Künstlern erstellt werden.

Mit aufwändig gestalteten Grafiken und komplexen Strategiemöglichkeiten, schafft Cross the Ages eine Welt, die Spieler in ihren Bann zieht. Es handelt sich dabei um ein sehr komplexes Spiel mit einer hohen Lernkurve. Verfügbar ist es auf Android und iOS sowie Computer, wobei laut Angaben des Whitepapers noch viele weitere Spiele folgen sollen.

Jetzt alternativ in Gamifizierung des Klimaschutzes investieren!

Grundlagen des Spielprinzips von Cross the Ages

In Cross the Ages kämpfen Spieler in einer Arena gegeneinander. Jeder Gamer besitzt ein Deck aus Karten, die verschiedene Charaktere, Fähigkeiten und Gegenstände repräsentieren. Die Strategie und der richtige Einsatz dieser Karten sind entscheidend für den Sieg.

Im Spiel Cross the Ages besteht jede Partie aus einem 1-on-1-Gefecht, bei dem die Spieler abwechselnd Karten auf das Schlachtfeld legen. Das Ziel ist es, mehr Punkte als der Gegner zu sammeln, indem man Karten kontrolliert und Trinitäten bildet.

Jede Karte hat einen Stärkewert, der darüber entscheidet, welche Spielkarte die Kontrolle über eine andere übernimmt. Zudem ist jeder Karte ein Element zugeordnet, wobei einige Elemente gegenüber anderen stärker oder schwächer sind. Um die Stärke der Elemente zu erkennen, kann das Heptagramm genutzt werden.

Jetzt alternativ in neuartiges VR-Metaverse investieren!

Das Heptagramm zeigt, welche Karten gegenüber anderen Elementen effektiver sind (grüne Linien) und welche weniger effektiv sind (rote Linien). Es ist auch wichtig, die violettfarbenen Linien zu beachten, da sie Affinitäten darstellen, welche die Stärke der Karten auf dem Spielbrett erhöhen.

Wenn man drei Karten kontrolliert, deren Elemente auf dem Heptagramm nebeneinander liegen, bildet man eine Trinität. Dadurch wird die Macht der Karten gestärkt und man erhält Punkte. Das Spiel bietet noch weitere Tiefe, wie Karten, welche die Kraft der Elemente verstärken, besondere Fähigkeiten und vieles mehr.

Jetzt stattdessen in stark gefragten KI-Memegenerator investieren!

Die Wirtschaft des Spiels

Die Wirtschaft von Cross the Ages basiert auf drei Währungen: Trisel, Prana und CTA-Token. Im Zentrum der Wirtschaft von Cross the Ages steht der CTA-Token, ein auf der Ethereum-Blockchain, basierende Kryptowährung.

Der CTA-Token dient für On-Chain-Aktivitäten wie das Prägen, den Handel und die Teilnahme an E-Turnieren. Zudem bietet der Token auch In-Game-Vorteile wie Zeitersparnis, Zugang zu wertvollen NFTs, exklusiven Inhalten und besonderen Wettbewerben.

Überdies belohnt das Staken von CTA-Token die Spieler mit wertvollen Vermögenswerten und erhöht die Liquidität der CTA-Pools. Außerdem kann die Community durch Abstimmung und Governance am Spiel und am Aufbau des Metaversums teilnehmen.

Jetzt stattdessen in König der Memecoins investieren!

Trisel wird verwendet, um In-Game-Transformationen und kostenlose kosmetische Gegenstände zu ermöglichen. Er kann nur durch das Spielen von Cross the Ages verdient werden. Prana hingegen ermöglicht den Erwerb von Off-Chain-Assets und kann entweder über CB-Zahlungen oder direkt über Crypto-USDC-Zahlungen erhalten werden.

Physische Spielkarten – das Beste aus beiden Welten

Das Besondere an Cross the Ages ist die Kombination der Blockchain-Technologie mit physischen Karten. Es verwendet Near Field Communication (NFC)-fähige Non-Fungible Tokens (NFTs) für seine Spielkarten. Dabei kann man sich seine Lieblingskarten als nicht fungible Token prägen, wobei dies nur 5.000- bis 800.000-mal pro Karte möglich ist.

Diese NFTs sind auf der Layer-2 Immutable gespeichert, welche auf Ethereum betrieben wird. Dadurch sind sie wahrhaft einzigartig und wertvoll. Jeder Besitz eines NFTs ist unwiderruflich und kann von niemandem außer dem Besitzer beansprucht werden.

Jetzt in preisgekrönte Gamifizierung des Umweltschutzes investieren!

Die einzigartige Natur von Cross the Ages zeigt sich nicht nur im Gameplay, sondern auch in seiner Strategie zur Verbindung von virtueller und realer Welt. Zwar bildet das Spiel zurzeit eine rein digitale Erfahrung, doch plant das Entwicklerteam die zukünftige Einführung von physischen Karten.

Damit wird Cross the Ages zu einer seltenen Hybrid-Form in der Welt der Kartenspiele. Es erlaubt den Spielern, die unvergleichliche Freude des physischen Kartensammelns zu erleben, während sie gleichzeitig die Vorteile der Blockchain-Technologie nutzen.

Fazit zu Cross the Ages

Bei Cross the Ages handelt es sich um ein NFT-Strategiespiel mit einer besonderen Tiefe. Spannend ist auch die Idee, dass für jeden Tag im Jahr neue Karten erscheinen sollen. Somit kann das Game vermutlich seinen Abwechslungsreichtum beibehalten und weiter optimieren. Besonders interessant daran ist die Kombination von NFTs mit physischen Karten. Zwar hat das Game noch ein paar Bugs, bietet dafür aber auch interessantes Konzept. Insbesondere Karten der ersten Kollektionen neigen dabei den höchsten Wert zu haben, wenn man sich beispielsweise die Pokémon-Karten ansieht. Daher könnte es nicht nur für Gamer, sondern auch für Investoren eine spannende Chance darstellen.

Ecoterra leitet nächsten Evolutionsschritt des Umwelt- und Klimaschutzes ein

Ein besonders außergewöhnliches ESG-Ökosystem bietet das preisgekrönte Start-up Ecoterra. Denn es soll den Umwelt- und Klimaschutz mithilfe der Blockchaintechnologie in die Zukunft bringen. Möglich werden soll dies mithilfe des innovativen Recycle-to-Earn-Verfahren, bei welchem die Verbraucher ihren Hausmüll bei den Rückannahmegeräten von Partnersupermärkten wie Delhaize (Lion) abgeben können. Im Gegenzug erhalten sie dafür Kryptowährungen vergütet. Somit werden sowohl die benötigen Incentivierungen als auch Infrastruktur bereitgestellt. Gleichzeitig bietet es auch einen Marktplatz für recycelte Wertstoffe sowie Kohlenstoffemissionsguthaben. Ebenso kann man auch einen Einnahmestrom aus grünem Strom generieren. Alle klimafreundlichen Leistungen lassen sich über das Auswirkungsprofil spielerisch verfolgen.

Jetzt frühzeitig in revolutionären ESG-Coin investieren!

DeeLance bietet fortschrittlichste Lösungen für Unternehmen und Arbeitnehmer

Viele Branchen befinden sich kontinuierlich im Wandel und das Metaverse wird auf einige von ihnen einen nachhaltigen Einfluss haben. Dabei hat sich DeeLance auf den Bereich der Business-Metaversen spezialisiert, um Unternehmern und Angestellten fortschrittlichste Funktionen zu bieten, mit denen sie ihre Produktivität und Verbundenheit auf die nächste Stufe bringen sollen. Unter anderem zählen dazu interaktive Lernumgebungen, 3D-Präsentationen, Teamarbeiten, Meetings und mehr. Jedoch beinhaltet DeeLance auch einen dezentralen Marktplatz für Freelancer, welcher die Gebühren auf ein Minimum senkt und die Effizienz auf das Maximum steigert. Gleichzeitig werden die gewünschte Transparenz und Sicherheit über die Blockchain und NFTs gewährleistet.

Jetzt in fortschrittliches Business-Ökosystem investieren!

Launchpad XYZ bringt Massenadaption des Web3 durch nutzerfreundlichste Lösungen

Zwar wartet das Web3 mit seinem stetig wachsenden Angebot von neuartigen Funktionen und Diensten mit einer Vielzahl von Vorteilen für die Nutzer, dennoch konnte die Massenadaption noch nicht in dem Maße stattfinden, wie es angemessen ist. Die dabei entstehenden Probleme hat sich Launchpad XYZ zur Aufgabe gemacht, um durch deren Lösung seine Gewinne zu erzielen. Es agiert als eine Art Suchportal wie Google, nur für das neue Web3. In diesem Zusammenhang nutzt es KIs für Nutzerempfehlungen und Chatfunktionen. Besonders nützlich ist das dabei die einzigartige Web3-Wallet, welche eine nahtlose Nutzung aller Angebot des kuratierten Portals ermöglicht.

Jetzt in nutzerfreundlichen Web3-Zugang investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.