Krypto News: Darum ist Meme Kombat der beste Memecoin

Nur wenige Memecoin bieten auf dem übersättigten Markt eine solche Chance wie Meme Kombat. Denn es gibt einige überzeugende Argumente, welche für eine überdurchschnittliche Entwicklung des GameFi-Memecoin-Projekts sprechen. Erfahren Sie im Folgenden, warum Sie Meme Kombat mit auf Ihre Watchlist als Diversifizierungsoption im kultigen Memecoin-Sektor nehmen sollten!

Revolutioniert den Gaming-Markt mit fortschrittlichen KIs

Bei dem GameFi-Ökosystem von Meme Kombat handelt es sich um kein gewöhnliches Spieleprojekt. Denn zum Einsatz kommen fortschrittlichste künstliche Intelligenzen, welche den Games eine unvergleichbare Tiefe und fesselnden Abwechslungsreichtum bieten sollen. Damit sollen die bisherigen routinierten und repetitiven Spiele künftig der Vergangenheit angehören.

Ebenso kann Meme Kombat mithilfe von künstlichen Intelligenzen mit weniger Ressourcen besonders schnell, hochwertig und günstig entwickeln. Somit kann das Projekt auch wesentlich schneller expandieren und weitere Erfolge erzielen.

Jetzt in Meme Kombat investieren!

Positionierung im aktivsten Kryptosektor mit besonderen Vorteilen

Die Krypto-Research-Plattform DappRadar misst regelmäßig die Nutzeraktivität der einzelnen Kryptosektoren und hat auch in ihrem letzten BGA Report festgestellt, dass GameFi mit 28 % der einzigartigen aktiven Wallets weiterhin ungeschlagen der gefragteste Kryptosektor ist, noch vor DeFi mit 19 %. Die Gründe dafür liegen hauptsächlich in den bedeutenden Vorteilen, die Web3-Games im Vergleich zu traditionellen Spielen bieten.

Es positioniert sich auf diesem spannenden und wachstumsstarken Markt, dem sich auch laut CoinGecko 29 der 40 führenden traditionellen Spieleunternehmen öffnen. Dabei wählt Meme Kombat einen besonderen Ansatz, welcher vor allem im Kryptobereich eine positive Resonanz erfahren dürfte. Jedoch sollen die Games nicht nur über Play-to-Earn die finanziellen Aspekte abdecken, sondern vor allem auch großen Spaß machen, was im Kontrast zu den ersten P2E-Spielen steht.

Geboten wird eine Kampfarena im Stil des international beliebten Kult-Franchise Mortal Kombat, wobei es Schlachten zwischen den verschiedenen Meme-Ikonen ermöglicht. Somit wird nicht nur eine große Krypto-Community, sondern ebenso eine bedeutende Gaming-Gemeinschaft angesprochen.

Jetzt neuen GameFi-Coin kaufen!

Seriöser Memecoin mit Substanz und höherer Sicherheit

Vielen Kryptoinvestoren sind die inhaltslosen und nutzlosen Memecoins auf dem Markt bekannt. Zwar konnten diese aufgrund ihrer hohen Viralitität trotzdem eine große Anzahl von Investoren anziehen und beeindruckende Marktkapitalisierungen wie im Falle von Dogecoin von bis zu 69,57 Mrd. USD erzielen (wobei es auf CoinMarketCap kürzlich noch über 89 Mrd. USD waren), jedoch war der Erfolg der meisten Memecoins in der Regel nur von kurzer Natur.

Die Gründe dafür sind, dass es meist nur eine spekulative, jedoch keine natürliche Nachfrage durch einen realen Nutzen gab. Im Gegensatz dazu deckt Meme Kombat unterschiedliche Sektoren ab und bietet einen mehrfachen Nutzen. Ebenfalls positiv zu bemerken ist, dass es sich um ein öffentlich bekanntes Team aus Krypto-Spezialisten handelt, wie Matt Whitemann von dem Kryptodatenunternehmen North Technologies.

Hinzu kommen die umfangreichen Sicherheitsüberprüfungen des Krypto-Sicherheitsunternehmens Coinsult. Somit müssen Investoren und Nutzer weniger Angst haben, dass sie Opfer von Hacks oder Betrug werden. All dies unterscheidet Meme Kombat fundamental von dem Angebot der meisten Memecoins und stellt das Projekt seriöser und sicherer auf als andere.

Jetzt in Meme Kombat investieren!

Extreme Nachfrage bereits im Vorverkauf und hohes Investorenvertrauen

Ein Indiz für die Popularität und das Potenzial von Meme Kombat ist, dass es schnell eine enorme Verbreitung und Nachfrage im Vorverkauf erzielen konnte. Denn schon jetzt wurden über 9,12 Mio. USD über den Presale von überzeugten Investoren eingeworben. Somit können Interessierte nur noch Token im Wert von weniger als 880.000 USD im Vorverkaufsangebot erwerben.

Zudem zeigt es das große Interesse und Vertrauen der Anleger, während es eine Ahnung auf die Entwicklung nach der ersten Listung gibt. Aber nicht nur der Ansturm auf den Vorverkauf zeigt, was für ein Potenzial die Investoren in Meme Kombat sehen. Wesentlich bedeutender ist die hohe Anzahl von Coins, die von 12.281 Investoren in den Staking-Smart-Contract eingezahlt wurden, der auf 80 % der $MK Token kommt.

Jetzt $MK kaufen und staken!

Explosiver Start von Meme Kombat begünstigt

Durch das Staking-Programm von Meme Kombat mit einer Rendite von 104 % sowie dessen Sperrzeit und die dadurch verursachte Angebotsverknappung wird ein optimales Umfeld für ein explosives Listing geboten. Denn ein Großteil der Coins kann am ersten Handelstag nicht auf den Markt gelangen. Dies begünstigt einen Angebotsschock, bei dem schon eine geringe Nachfrage zu parabolischen Anstiegen führen kann. Dies kann wiederum die Wahrscheinlichkeit senken, dass Investoren ihre Coins verkaufen, da sie auf höhere Gewinne spekulieren.

Aber auch die niedrige Gesamtversorgung von nur 120 Mio. $MK Coins erleichtert höhere Preise des Coins. Ein weiterer Faktor, welcher steile Kursanstiege begünstigt, ist, dass Meme Kombat nur auf eine niedrige Marktkapitalisierung von rund 23 Mio. USD kommt. Somit könnten schon kleine Kapitalzuflüsse den Coin massiv steigen lassen. Sollte er die Marktkapitalisierung von Dogecoin erreichen, entspräche dies einem 828-fachen Gewinn. Somit könnte man mit nur 1.207 USD zum Millionär werden.

Damit ist aber noch nicht Schluss, denn überdies vereint Meme Kombat die populärsten Memecoins mit ihren astronomischen Renditen in nur einem Projekt. Diese sind ebenfalls für ihre großen, aktiven und unterstützenden Gemeinschaften bekannt, von denen Meme Kombat alle anspricht. Daher vermuten einige Analysten, dass deren gebündelte Macht nun in das GameFi-Ökosystem von Meme Kombat fließt und den Coin überdurchschnittlich steigen lassen könnte.

Jetzt vor Listung in $MK investieren!

Langfristige Investoren wegen hoher Staking-Rendite

Allerdings dürfte Meme Kombat auch nach der Listung durch seine attraktive Staking-Rendite wesentlich leichter langfristige Investoren anziehen und deren Kapital binden. Somit kann der Verkaufsdruck leichter genommen werden, während die künstlichen Intelligenzen das Ökosystem kontinuierlich ausbauen. Insbesondere die attraktiven Tokenomics können dabei entscheidend für den Erfolg eines jungen Projektes sein.

Keine lange Entwicklungszeit

Es gibt viele GameFi-Projekte, welche lediglich eine kühne Vision ohne Substanz sind und noch viel Zeit für die Entwicklung benötigen. So hat etwa Star Atlas mehrere Jahre benötigt, um neben der spekulativen auch eine natürliche Nachfrage aufzubauen. Im Gegensatz dazu befindet sich Meme Kombat schon in einem fortgeschrittenen Entwicklungszustand und soll bereits nach dem Vorverkauf seine erste Saison starten, in welche es jedoch nur berühmte Memecoins wie Dogecoin, Shiba Inu und Sponge geschafft haben.

Viele Analystenempfehlungen

Beeindruckend ist auch die große Medienaufmerksamkeit für Meme Kombat. Denn der Memecoin hat es schon auf eine Reihe für führenden Kryptowebsites geschafft. Zu diesen zählen unter anderem Cointelegraph, Coinpedia, Decrypt, Finbold, BeInCrypto, FXStreet, NewsBTC, CryptoPotato, BTC-Echo und viele mehr. Hinzu kommen Gaming-Websites wie beispielsweise Game is Hard sowie unzählige Empfehlungen von Krypto-Analysten. Somit erhalten der Coin und das Games die Aufmerksamkeit, welche für einen Erfolg nötig ist.

Jetzt $MK Coins kaufen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.