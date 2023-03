Krypto News: Dash 2 Trade (D2T) steigt um mehr als 70 % in 24 Stunden - Ist das erst der Anfang?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der März startet für viele Coins auf Coinmarketcap gut. Bitcoin, Ethereum und viele der Top 100 Kryptowährungen liegen auf 24 Stunden Sicht im Plus. Allerdings sind das meist eher Gewinne im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Beim D2T – dem Coin der Krypto-Analyseplattform Dash 2 Trade sieht das ganz anders aus. Auf Wochensicht hat dieser seinen Wert mehr als verdoppelt und allein in den letzten 24 Stunden steigt der Token um mehr als 70 % an. Was steckt hinter dem Pump?

Dash 2 Trade ist eine neue Krypto-Analyseplattform, die vor dem Launch bereits viele Investoren in Staunen versetzt hat. Einige waren danach enttäuscht, weil sie nicht die nötige Geduld aufbringen konnten, um den Erfolg abzuwarten. Das Projekt hat im ICO D2T-Token im zweistelligen Millionenbereich verkauft – eine Summe, die auch bei Krypto-Projekten nicht oft erreicht wird. Die Stimmung war extrem bullisch. Allerdings haben viele Käufer aus dem Vorverkauf die Gelegenheit nach dem Listing genutzt, ihre Buchgewinne zu realisieren und haben die Coins, die sie günstig gekauft haben, gleich beim Start um den höheren Listingpreis verkauft.

Das hat offensichtlich viele Anleger verärgert, die dem Projekt daraufhin gleich den Rücken gekehrt haben. Nun scheint allerdings Gras über die Sache gewachsen zu sein und das Kapital, das im Vorverkauf für die Realisierung des Projekts gesammelt wurde, wurde scheinbar bestens eingesetzt. Der Launch der Plattform schreitet nun gut voran und das Team hat den Launch des Presale-Dashboards angekündigt. Dieser soll am 11. April starten und die Nachricht hat das Vertrauen der Community wieder gestärkt, worauf der Kurs gleich mit einer Steigerung um mehr als 70 % reagiert.

HEY #D2T COMMUNITY 4⃣1⃣



Only 41 days till the Dashboard Full Beta Launch



The beta version of the #D2T #presale section is live and open for testing!



You can participate now using the link below https://t.co/t0nB9KqviW pic.twitter.com/7BBggWwVg9 — Dash 2 Trade (@dash2_trade) February 28, 2023

Nach den jüngsten Entwicklungen bewegt sich der D2T auf Gate.io unter den Rising Stars der Woche auf Platz 3 und gewinnt dadurch zusätzliche Dynamik. Coins, die in den Trends oder unter den besten Performern auf großen Börsen aufgelistet werden, werden direkt von Millionen Menschen wahrgenommen und können dadurch schnell noch weiter steigen. Außerdem hat das Team vor wenigen Stunden angekündigt, dass der D2T nun auch auf HitBTC erhältlich ist und auch Verhandlungen mit Top 10 Exchanges laufen. Gelingt es, den Token auch hier zu listen, dürfte der Kurssprung der letzten Tage erst der Anfang gewesen sein.

Exciting news for the #D2T community!



$D2T is now LIVE on @hitbtc



And we're not stopping there! We're also in discussions with multiple top 10 #exchanges! pic.twitter.com/jBLoji7yD8 — Dash 2 Trade (@dash2_trade) March 1, 2023

Auch wenn einige Investoren von dem kurzfristigen Abverkauf des D2T verärgert waren und den Glauben an das Projekt verloren haben, handelt es sich mittel- und langfristig um ein vielversprechendes, innovatives Vorhaben, das auf jeden Fall Zukunft haben kann. Dash 2 Trade liefert eine Krypto-Analyseplattform, auf der man mit Trading-Bots festgelegte Strategien automatisch handeln kann, Handelssignale erhält, wenn sich bei einem Coin was tut und viele weitere Vorteile für Krypto-Trader. Das Trading dürfte durch die Massenadaption von Kryptowährungen auch noch lange von Wachstum geprägt sein, wodurch auch eine Plattform wie Dash 2 Trade noch lange wachsen kann. Für Trade gehen mit dem Halten des D2T-Tokens zahlreiche Vorteile einher, die den Handel erleichtern, wodurch dieser mit dem Ausbau des Portals in Zukunft noch stark ansteigen dürfte.

Weitere Token im ICO, die bald an Kryptobörsen gelistet werden

Der Kryptomarkt ist dafür bekannt, dass er innerhalb kürzester Zeit extrem hohe Renditen einbringen kann. Durch die hohe Volatilität bleiben Kryptowährungen wohl auch noch lange Zeit unter den Risiko-Assets eingestuft und natürlich wird hier auch viel Geld verloren, wenn man nicht die Nerven hat, die Schwankungen auszuhalten. Allerdings bieten gerade neue Coins eben auch oft die Möglichkeit, wenige Tage, Wochen oder Monate nach ihrem Listing extreme Kurssprünge hinzulegen, die zu hohen Renditen führen können. So wie das aktuell beim D2T zu beobachten ist, könnte es auch schon bald beim $FGHT und dem $CCHG aussehen.

Der CCHG-Token von C+Charge könnte schon bald an E-Tankstellen zur Bezahlung der Ladung von Elektrofahrzeugen eingesetzt werden und setzt damit auf einen Wachstumsmarkt, der noch viele Jahre boomen wird. Außerdem soll es durch C+Charge möglich werden, für das Laden von E-Autos Emissionsgutschriften zu erhalten, die dann im Anschluss frei gehandelt werden können. Der CCHG ist aktuell noch im Presale erhältlich und wird am 31. März auch an den ersten Exchanges gelistet. Bis dahin steigt der Preis noch in mehreren Vorverkaufsstufen an.

Der $FGHT ist der native Token von Fight Out – einem Projekt, das die Fitnessbranche revolutionieren könnte. Hier erhält man nicht nur REPS-Token als Belohnung für Bewegung, sondern kann auch seinen Avatar-NFT, mit dem man durch das Metaverse reist durch Training der realen Welt entwickeln, gegen andere User in täglichen Challenges antreten und individuelle Trainingspläne direkt aus der Fight Out App abarbeiten. Der Preis für $FGHT steigt im Presale alle 12 Stunden an und 7 Kryptobörsen haben bereits bestätigt, dass sie den Coin ab April listen werden.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.