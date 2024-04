Krypto News: Diese 3 Meme Coins haben Trader für die nächste Alt-Season im Visier

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Während sich die Krypto-Community auf die nächste Altcoin-Saison vorbereitet, ziehen aktuell besonders drei Memecoins die Aufmerksamkeit auf sich. Von einem Dogecoin-Verwandten, über einen Airdrop-Coin und einen Franchise Memecoin, bieten sich Anlegern hier aktuell drei ganz unterschiedliche Investitionsmöglichkeiten mit jeweils ganz eigenem Potenzial.

Coin Blockchain Launch/Doge Day Pre-Sale-Preis/ Aktueller Preis Investiertes Kapital Staking-Renditen Besonderheiten Dogecoin20s (DOGE20) Ethereum (ERC20) 20. April $0,00022 > $10 Millionen 56 % jährlich Hype um Dogeday, nachhaltiger dank PoS SMOG (SMOG) Solana & Ethereum (via bridging) Bereits gelaunched $0,17 > $100 Millionen Marktkapitalisierung 42 % jährlich Größter Airdrop auf Solana, Bridging zu Ethereum Sponge V2 (SPONGE) Ethereum & Polygon (via bridging) Bereits gelaunched $0,002 > $20 Millionen gebridged und gestaked 167 % jährlich (Ethereum), 367 % jährlich (Polygon) Hohe Staking-Renditen, Play-to-Earn Spiel in Entwicklung

1. Dogecoin20 – interessante Investitionsmöglichkeit kurz vor dem Doge Day

Unter den zahlreichen neuen Memecoins, die auf dem Kryptomarkt erscheinen, zeichnen sich drei besonders vielversprechende Kandidaten ab, unter denen Dogecoin20s (DOGE20) heraussticht. Der brandneue Memecoin kombiniert das Beste aus Dogecoin und Ethereum, indem er nicht nur den bekannten Namen Dogecoin trägt, sondern auch auf der Ethereum-Blockchain als ERC20-Coin basiert. Die Verbindung zum Dogecoin-Namen ermöglicht es DOGE20, von dem immensen Hype um den bekanntesten aller Memecoins zu profitieren. Besonders hervorzuheben ist, dass Dogecoin20 seinen Launch gezielt auf den Doge Day am 20. April legt, was ihm einen explosionsartigen Start auf den Kryptobörsen bescheren könnte.

Als ERC20-Coin auf der Ethereum Blockchain bietet Dogecoin20 eine nachhaltigere Alternative zum ursprünglichen, auf dem Proof of Work basierenden Dogecoin. Nutzer profitieren von der Möglichkeit, ihre Coins sicher in ERC20-kompatiblen Wallets aufzubewahren. Zudem ermöglicht der Proof of Stake Mechanismus das Staking von DOGE20, wodurch Anleger aktuell von einer attraktiven jährlichen Staking-Rendite von 56 Prozent profitieren können, zusätzlich zu den potenziellen Kurssteigerungen ihrer Coins.

Aktuell steht DOGE20 noch ganz am Anfang, kurz vor seinem ersten Börsenlisting. Genauer gesagt, befindet sich der Memecoin derzeit in der Pre-Sale-Phase, in der Anleger die Chance haben, zu besonders günstigen Konditionen in den Coin zu investieren. Der aktuelle Pre-Sale-Kurs von DOGE20 liegt bei lediglich 0,00022 Dollar pro Coin, und es wurden bereits über 10 Millionen Dollar investiert. All diese vielversprechenden Faktoren könnten den Coin in der nächsten Altcoin-Saison sprichwörtlich durch die Decke gehen lassen und machen ihn zu einem spannenden Kandidaten für Anleger, die auf der Suche nach neuen Gelegenheiten im Bereich der Memecoins sind.

2. Smog – Ein Solana Memecoin mit großen Airdrop Plänen

Ein weiterer Coin, der aktuell vielversprechend erscheint, ist SMOG. Er hat insbesondere aufgrund einer geplanten Aktion die Aufmerksamkeit von Anlegern auf sich gezogen: SMOG bereitet sich darauf vor, den bisher größten Airdrop in der Geschichte des Solana-Netzwerks durchzuführen. Um sich für den Airdrop zu qualifizieren, müssen Anleger lediglich SMOG-Coins erwerben, besitzen und staken. Als zusätzlichen Anreiz erhalten Staker dabei Renditen von 42 Prozent pro Jahr.

Jüngste Entwicklungen haben SMOG jedoch nicht nur als Solana-basierten Memecoin bekannt gemacht. Durch die kürzlich erfolgte Erweiterung mittels Bridging auf die Ethereum Blockchain ist SMOG nun einer noch breiteren Anlegergruppe zugänglich. Die Expansion macht den Coin nicht nur vielseitiger, sondern ermöglicht es auch, dass Investoren über Ethereum einen Rabatt von 10 Prozent auf ihre Investments in SMOG erhalten.

Nach seinem Börsenlisting hat sich SMOG bereits am Markt etablieren können und eine solide Marktkapitalisierung von über 100 Millionen Dollar aufgebaut. Diese Basis bietet eine gewisse Sicherheit gegen unerwartete Kurseinbrüche, lässt aber zugleich ein massives Rallyepotenzial für die nächste Altcoin-Saison erkennen.

Das einzigartige Drachenmaskottchen von SMOG und die Aussicht auf einen massiven Airdrop finden bei Anlegern offensichtlich großen Anklang. Die Faktoren, kombiniert mit den attraktiven Renditen durch Staking und dem neu erschlossenen Zugang über die Ethereum Blockchain, positionieren SMOG als einen aufstrebenden Coin mit beachtlichem Potenzial in der Kryptowelt.

3. SpongeV2 – Franchise Memecoin mit großem Rallyepotenzial

Sponge V2 erregt derzeit ebenfalls die Aufmerksamkeit vieler Anleger. Nach dem großen Erfolg der ersten Version des Coins, der eine beachtliche Rallye erlebte, streben die Entwickler nun danach, ihre Leistung mit dieser zweiten Version zu übertreffen. Den Investoren des ursprünglichen Coins wird die Möglichkeit geboten, ihre alten Coins nahtlos in die neuen V2 Coins zu überführen und diese für hohe jährliche Renditen zu staken. Bislang wurden bereits über 20 Millionen Dollar in SPONGE gebridged und gestaked, wobei die Staking-Renditen derzeit beeindruckende 167 Prozent pro Jahr erreichen. Allerdings gilt dieses Angebot ausschließlich für die Ethereum-Blockchain.

Neuerdings können die Coins jedoch auch über das MATIC-Netzwerk erworben und gestaked werden, wobei für das Staking im Polygon-Netzwerk sogar noch höhere Renditen von bis zu 367 Prozent pro Jahr locken. Die Entwickler von Sponge V2 setzen darüber hinaus auf Innovation und arbeiten aktuell an einem Play-to-Earn-Spiel, um Anlegern zusätzliche Renditemöglichkeiten zu bieten und das Projekt einem breiteren Publikum bekannt zu machen.

Die erste Version von SPONGE erreichte eine Marktkapitalisierung von über 100 Millionen Dollar, zog mehr als 13.000 Coin-Halter an und wurde an über zehn zentralisierten Börsen gelistet. Angesichts dieser beeindruckenden Zahlen blicken Anleger optimistisch auf Sponge V2 und spekulieren, dass dieses Projekt noch größere Erfolge erzielen könnte.

