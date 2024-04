Krypto News: Diese Meme Coins könnten bis zum Sommer um 10x explodieren

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Auch in diesem Bull Run gehören Memecoins mal wieder zur den belibtesten aller Kryptowährungen unter Anlegern. Mit dem Sommer vor der Tür könnte für einige dieser Memecoins eine außerordentliche Wachstumsphase anstehen. Doch welcher von ihnen ist aktuell am vielversprechendsten und in welche Memecoins kann man aktuell noch im PreSale investieren?

Coin Name Blockchain Besonderheiten PreSale Information Zusätzliche Anreize Dogeverse Multichain Erster Doge-Multichain Token, Nutzung von Bridging-Technologien Über $3,5 Mio. im PreSale gesammelt, Preis: $0,000294 282% jährliche Staking-Rendite SMOG Solana Großer Airdrop, Bridging zu Ethereum bereits an Kryptobörsen gelistet 42% jährliche Staking-Rendite, 10% Rabatt für Ethereum-Investoren DOGE20 Ethereum ERC-20, umweltfreundlich, Doge Day Release PreSale-Preis: $0,00022, über $10 Mio. investiert 46% jährliche Staking-Rendite Slothana Solana Faultier-Maskottchen, ambitionierte Marktkapitalisierungs-Ziele Schnelles Erreichen von $10 Mio., 1 SOL für 10.000 SLOTH Direkter Token-Zugriff nach PreSale, hohe Skalierbarkeit der Solana-Blockchain

Dogeverse – PreSale nimmt Fahrt auf und Interesse am Multichain-Token steigt

Aktuell sorgt unter anderem der PreSale von Dogeverse für viel Aufsehen. Als erster Memecoin seiner Art, der das Multichain-Konzept aufgreift, ist Dogeverse ein Pionier im Sektor. Der innovative Token hat das Potenzial, die traditionellen Grenzen des Memecoin-Marktes zu sprengen, indem er gleich auf einer Reihe führender Blockchains wie Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche und Base implementiert wird. Der Ansatz erlaubt es Dogeverse, eine umfangreiche Zugänglichkeit und eine erweiterte Nutzerbasis über verschiedene Netzwerke hinweg zu erreichen.

Mit einem charmanten Maskottchen namens “Cosmo the Doge” bietet Dogeverse nicht nur eine technologische Neuerung, sondern auch eine emotionale Verbindung für seine Anhänger. Cosmo the Doge symbolisiert die Brücke zwischen den Communitys der verschiedenen Blockchains, gestärkt durch das populäre Doge-Meme, das ja bereits eine umfangreiche Anhängerschaft genießt.

Um technische Barrieren zu minimieren und die Benutzerfreundlichkeit zu maximieren, verwendet Dogeverse fortschrittliche Bridging-Technologien wie PortelBridge. Die Technologie ermöglicht es Anwendern, $DOGEVERSE-Tokens nahtlos und mit geringen Kosten zwischen den unterstützten Netzwerken zu transferieren.

Seit dem Start des PreSales hat Dogeverse ein beeindruckendes Interesse geweckt. Mit über 3,5 Millionen Dollar, die bereits in den ersten Tagen generiert wurden, zeigt sich das hohe Vertrauen und die Begeisterung der Investoren. Der PreSale-Preis von nur 0,000294 Dollar pro Token macht Dogeverse zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit, und die Möglichkeit, die Tokens mit einer aktuellen Jahresrendite von 282 Prozent zu staken, erhöht die Attraktivität weiter.

Die Zusammenkunft des bevorstehenden Doge Days und des Bitcoin-Halvings am 20. April könnten zusätzlich einen explosiven Start für Dogeverse bedeuten. Die Ereignisse versprechen, die Nachfrage nach dem Token zu steigern und könnten dazu führen, dass Dogeverse neue Höhen im Kryptomarkt erreicht.

Smog – ein Solana Memecoin mit großem Airdrop in Aussicht

Auch der Memecoin SMOG auf der Solana-Blockchain zieht durch die Ankündigung eines historisch umfangreichen Airdrops gerade verstärkt die Aufmerksamkeit auf sich. Das Event wird als der größte seiner Art innerhalb des Solana-Netzwerks beworben und hat bereits eine Welle der Begeisterung unter Krypto-Investoren ausgelöst. Um an diesem Airdrop teilzunehmen, müssen Anleger SMOG-Coins erwerben und diese staken, wobei sie sich auf jährliche Renditen von 42 Prozent freuen können.

Die Attraktivität von SMOG wurde kürzlich durch die Implementierung eines Bridgings zur Ethereum Blockchain weiter gesteigert. Diese strategische Erweiterung ermöglicht es SMOG, eine breitere Basis von Investoren zu erreichen und bietet Ethereum-Nutzern einen Anreiz in Form eines 10-prozentigen Rabatts auf ihre Investitionen in SMOG.

Nach seiner erfolgreichen Einführung auf Kryptobörsen wie Jupiter hat SMOG eine Marktkapitalisierung von über 80 Millionen Dollar erreicht. Die beeindruckende Zahl bildet eine robuste Grundlage für den Coin und schützt ihn vor extremer Volatilität, die bei vielen anderen ganz neuen Memecoins ein häufiges Problem darstellt. Gleichzeitig steht die erste mögliche explosive Rallye jedoch noch bevor.

Das charakteristische Drachenmaskottchen von SMOG und der bevorstehende Airdrop tragen erheblich zur Beliebtheit und zum charmanten Image von SMOG bei. Auch dieser Coin könnte somit im Sommer das Potenzial besitzen, seinen Wert noch einmal um ein Vielfaches zu steigern.

Dogecoin20 – Memecoin könnte pünktlich zum Doge Day explodieren

Der neue Memecoin DOGE20 stellt eine spannende Fusion aus der lebhaften Community von Dogecoin und der technologischen Fortschrittlichkeit der Ethereum-Blockchain dar. Als ERC-20 Coin konzipiert, zielt DOGE20 darauf ab, die ikonische Kultur und Popularität von Dogecoin mit den umweltfreundlichen und effizienten Mechanismen von Ethereum zu verbinden. Die Verbindung verspricht einen innovativen und nachhaltigen Weg für Anleger, um in die Welt der Kryptowährungen einzutauchen.

Im Kontext des alljährlich gefeierten Doge Days, der am 20. April stattfindet, hat DOGE20 das Potenzial, von der Namensähnlichkeit und der damit verbundenen Aufmerksamkeit zu profitieren. Die Entwickler des Coins haben den Start von DOGE20 geschickt auf diesen Tag gelegt, was die Chancen auf eine hohe Anfangsnachfrage und somit auf eine starke Kurssteigerung unmittelbar nach dem Launch erhöht.

Aktuell befindet sich DOGE20 noch in der PreSale-Phase, was Anlegern die Möglichkeit bietet, zu einem sehr attraktiven Einstiegspreis von nur 0,00022 Dollar pro Token zu investieren. Angesichts von bereits über 10 Millionen Dollar, die in den Coin geflossen sind, spiegelt das breite Interesse das große Potenzial von DOGE20 wider, einen markanten Markteintritt zu erzielen. Das könnte insbesondere nach dem Ende des PreSales zu einer signifikanten Wertsteigerung führen.

Ein weiterer entscheidender Vorteil von DOGE20 gegenüber dem traditionellen Dogecoin liegt in seiner umweltbewussten Ausrichtung. Indem der Coin auf der Ethereum-Blockchain basiert, die kürzlich auf das Proof of Stake-Verfahren umgestellt hat, bietet er eine effizientere und umweltfreundlichere Alternative zum herkömmlichen Mining-Prozess. Das ermöglicht es Anlegern nicht nur, ihre Coins zu staken und attraktive Renditen von bis zu 46 Prozent pro Jahr zu erzielen, sondern trägt auch zu einer nachhaltigeren Kryptowährungslandschaft bei.

Slothana – ein weiterer Solana Memecoin mit Rallyepotenzial

Slothanas SLOTH ist ein weiterer aufstrebender Memecoin auf der Solana-Blockchain, der schnell das Interesse und Kapital von Investoren angezogen hat. Mit seinem Faultier-Maskottchen und ehrgeizigen Zielen hat Slothana bereits kurz nach seinem PreSale-Start erstaunlichen Erfolg. Der PreSale des neuen Projekts startete, indem am ersten Tag bereits mehr als eine halbe Million Dollar eingesammelt wurde. Die anfängliche Begeisterung hat das Investitionsvolumen von Slothana rasch auf über 10 Millionen Dollar ansteigen lassen, was das Potenzial für eine bedeutende Rallye in der Zukunft andeutet.

Der PreSale von Slothana bietet Anlegern besonders attraktive Konditionen. Für jedes Solana (SOL), den Investoren investieren, erhalten sie 10.000 SLOTH-Token. Das Angebot scheint viele Anleger anzulocken, die auf der Suche nach neuen und vielversprechenden Investitionsmöglichkeiten sind. Nach Abschluss des PreSales wird den Anlegern direkter Zugriff auf ihre Tokens gewährt, was ihnen volle Kontrolle über ihre Investitionen ermöglicht und das Vertrauen in das Projekt stärkt.

Die Solana-Blockchain, bekannt für ihre herausragende Geschwindigkeit und Skalierbarkeit, dient als perfekte Grundlage für das Slothana-Projekt. Solana hat sich als ernsthafter Herausforderer von Ethereum etabliert und bietet eine optimale Plattform für die Entwicklung und Skalierung von Projekten wie Slothana.

Trotz des doch sehr ambitionierten Ziels, eine Marktkapitalisierung von 420 Millionen US-Dollar zu erreichen, zeigt die bisherige Dynamik des PreSales, dass in der volatilen Welt der Memecoins alles möglich ist. Wenn Slothana seine Community weiterhin erfolgreich mobilisiert und die technischen Vorteile von Solana effektiv nutzt, könnte es gut positioniert sein, um in zukünftigen Rallyes starke Erfolge zu erzielen und vielleicht noch in diesem Sommer die Wunsch-Marktkaitalisierung von 420 Millionen Dollar zu erreichen.

