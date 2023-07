Krypto News: Dogecoin pumpt dank Elon Musk in Richtung 0,10 $, WSM vor 20 Millionen $-Meilenstein

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der breite Markt läuft weiterhin seitwärts und der Dogecoin springt erneut an. Mit einem Kursplus von rund 4 % in den letzten 24 Stunden summieren sich die Kursgewinne in den letzten sieben Tagen mittlerweile schon auf 14 %. Der Dogecoin Kurs gewinnt an Fahrt und nimmt nun wieder die 0,10 $ ins Visier. Wie könnte es anders sein, zeigt sich erneut Elon Musk für den Kurssprung verantwortlich. Denn der nächste kryptische Tweet heizt in der Dogecoin-Community die Fantasie an, dass der DOGE bald zum Zahlungsmittel in der Super-App X wird und Elon Musk seiner Lieblingskryptowährung zu einer deutlichen höheren Bewertung verhilft.

Während der Dogecoin also weiterhin von der Gunst des Tesla-CEOs und Twitter-Eigentümers abhängig ist, generiert Wall Street Memes an Momentum und ist ein klar Community-basierter Meme-Coin. In der kommenden Woche dürfte WSM den 20 Millionen $-Meilenstein erreichen – ein starkes Signal, das das Interesse in der Krypto-Community widerspiegelt.

Dogecoin bester Top 10 Coin: Starke Handelswoche für DOGE

Der Dogecoin ist der beste Top 10 Coin. Unter den wertvollsten Kryptowährungen der Welt war DOGE sowohl in den vergangenen 24 Stunden als auch der letzten Woche der deutliche Outperformer. Beispielsweise konnte der Dogecoin den Bitcoin mit rund 15 % auf Wochensicht schlagen. Das Momentum stellte sich nach der Ankündigung von Elon Musk, dass Twitter zu X wird, deutlich bullischer dar.

Damit befindet sich der Dogecoin Kurs aktuell unter einem wichtigen Widerstandslevel. Sollte der Dogecoin über 0,082 $ springen, würde sich das Chartbild weiter aufhellen.

Elon Musk kündigt „something special“ an: Kommt der Dogecoin?

Primär ursächlich für den jüngsten Kurssprung dürfte erneut der Dogefather Elon Musk sein, der auf X (früher Twitter) „something special“ ankündigte.

Something special coming soon — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2023

Nun nehmen die Gerüchte zu, dass das „Besondere“ durchaus eine Implementierung des Dogecoins sein könnte.

Elon: “Something special coming soon”



The “something special”: pic.twitter.com/IsuGqzC6Vo — Doge Cuban (@DogecoinCuban) July 29, 2023

Dann dürfte der Kurs weiter haussieren. Doch Vorsicht. Wenn Elon Musk etwas Anderes meinte und erneut mit der Dogecoin-Community spielt, dürfte der Kurs direkt fallen.

Elon Musk posted “Something special coming soon”



Can it be #Dogecoin on X ? pic.twitter.com/ZvAPKNt0ha — Doge Whisperer (@TDogewhisperer) July 29, 2023

Meme-Coin Wall Street Memes (WSM) vor spektakulärem Meilenstein

Mit einem Raising Capital von mittlerweile 18,5 Millionen $ rückt der beeindruckende Meilenstein bei 20 Millionen $ immer näher. Die Dynamik bleibt im Presale von Wall Street Memes hoch. Der neue Krypto-Presale positioniert sich als Alternative zum Dogecoin oder Pepe und setzt dabei auf einen viralen Hype. Denn in den vergangenen Jahren wuchs die eigene Community auf über eine Million Follower, die an den Geist von WallStreetBets glauben. Gemeinsam möchten die Privatanleger ausreichend Stärke haben, um es mit der Finanzwelt aufzunehmen.

Die Tokenomics ist fair konzipiert. 50 % aller WSM Coins werden im Presale verkauft, 30 % verbleiben als Token-Rewards für eine wahrscheinlich umfangreiche, lukrative, Airdrop-Kampagne. WSM geht viral und könnte mit der starken Community einer der ersten Meme-Coins der letzten Zeit sein, der es wirklich mit Pepe & Co. aufnehmen könnte. Doch von der Marktkapitalisierung beim ICO bis zum Rekordhoch bei PEPE würde noch eine 30x Performance erforderlich sein.

