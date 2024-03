Krypto News: Dogwifhat-Rallye noch nicht zu Ende - WIF überholt BONK

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wer denkt, dass die Meme Coin-Rallye der letzten Tage bereits vorbei ist, der täuscht sich. Dogwifhat, der erst vor zwei Tagen die Milliarden Dollar Marke überschritten hat, pumpt weiter und legt erneut um 23 % zu. Damit liegt die Marktkapitalisierung inzwischen bei über 1,5 Milliarden Dollar. Dogwifhat hat es damit geschafft, BONK zu überholen. Bisher war BONK der erfolgreichste Meme Coin auf Solana. Zwar hat BONK in der Spitze eine noch höhere Bewertung erreicht, aktuell hat Dogwifhat aber die Nase vorn.

Erneut um 23 % gestiegen

Während sich die meisten Meme Coins nach der Rallye in dieser Woche abkühlen, gibt es bei Dogwifhat kein Halten mehr. Allein in der letzten Woche ist der Kurs um mehr als 340 % gestiegen. Erst vor kurzem hat WIF die Milliarden Dollar Marke überschritten, was für Trader offenbar kein Grund war, die Finger von den Meme Coin zu lassen. In den letzten 24 Stunden legt Dogwifhat erneut um 23 % zu.

(Dogwifhat Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden – Quelle: Coinmarketcap)

Es war zwar klar, dass früher oder später ein Meme Coin auf Solana BONK überholen wird, dass aber innerhalb von 3 Monaten gleich zwei weitere Coins die Milliarden Dollar Marke knacken und einer davon so schnell BONK überholt, hätten wohl nur die wenigsten gedacht. Nach den jüngsten Entwicklungen liegt Dogwifhat nun auf Platz 4 im Ranking der größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung.

(Top Meme Coins nach Marktkapitalisierung – Quelle: Coinmarketcap)

Unter den 5 größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung hat Dogwifhat als einziger auch heute nochmal eine starke Performance hingelegt. Floki konnte mit einem Plus von 0,61 % in den letzten 24 Stunden zumindest die Gewinne der letzten Woche halten, während es für PEPE, DOGE und SHIB bergab geht.

Wird PEPE überholt?

Auch der Abstand zu PEPE wird nach der jüngsten Rallye von Dogwifhat immer geringer. Noch liegt PEPE mit knapp 150 Millionen Dollar vorn. Da der PEPE-Kurs aber aktuell stark korrigiert, ist nicht auszuschließen, dass es hier im Laufe des Tages noch zu einem Machtwechsel kommt. Auffällig ist auch das relativ niedrige Handelsvolumen von Dogwifhat im Vergleich zu PEPE und BONK, die beide in etwa gleich viel wert sind.

WIF reicht ein Handelsvolumen von 328 Millionen Dollar, um in den letzten 24 Stunden um 17 % zuzulegen, während PEPE bei einem Volumen von 1,4 Milliarden Dollar fast 16 % verliert. Das zeigt, dass die Bullen bei WIF fest entschlossen sind und es verhältnismäßig wenige Verkäufe inzwischen gegeben hat.

Folgen nun MYRO und SMOG?

Ein Blick auf die Zahlen zeigt auch, dass Dogwifhat in den letzten 24 Stunden zwar nochmal ordentlich zugelegt hat, innerhalb einer Stunde ist der Kurs aber um 9,55 % eingebrochen. Die Gewinne, die hier abgezogen werden, fließen teilweise bereits in den nächsten Meme Coin im Solana-Ökosystem, wobei MYRO durch den Run auf 170 Millionen Dollar in den letzten Tagen auf sich aufmerksam gemacht hat und vor allem SMOG, der erst kürzlich ein neues Allzeithoch erreicht hat, zu den großen Gewinnern gehören kann.

(SMOG Kursentwicklung – Quelle: Dextools)

Schon in den ersten Tagen hat $SMOG die Aufmerksamkeit der Trader auf sich gezogen, das der Kurs innerhalb von 72 Stunden um mehr als 4.000 % explodiert ist. Nach den ersten Gewinnmitnahmen hat sich der Kurs nun nicht nur erholt, sondern auch ien neues Allzeithoch erreicht. Während die meisten Meme Coins die Gewinne der letzten Tage abgeben, steigt $SMOG in den letzten 24 Stunden erneut um 25 %. Um Trader länger bei Laune zu halten, haben sich die Entwickler einiges einfallen lassen.

Zum einen überzeugt der Smog-Token mit einer Staking-Funktion, die denjenigen, die ihre Token für mindestens eine Woche im Staking Pool binden, eine Rendite von 42 % APY einbringt. Außerdem wird $SMOG mit einer der größten Airdrop-Kampagnen im Solana-Ökosystem, wobei Trader Quests auf der Website abschließen können, um Erfahrungspunkte (XP) zu sammeln. Je mehr XP man am Ende hält, desto mehr Token kann man über den Airdrop bekommen. Dieser Ansatz könnte dazu beitragen, dass $SMOG nach seinem Run auf über 100 Millionen Dollar noch lange nicht fertig ist und hier der nächste Milliarden Dollar Meme Coin unterwegs sein könnte.

