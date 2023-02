Krypto News: Dubai launcht neue Freihandelszone für Krypto-Unternehmen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Dubai macht Ernst und setzt alles daran, zum Krypto-Hub der Zukunft zu werden. Die Vereinigten Arabischen Emirate positionierten sich bereits in den vergangenen Jahren zunehmend als attraktiver Standort für Unternehmen, die einen modernen Wandel vorantreiben. Dubai setzt auf steuerfreundliche Bedingungen und präferiert eine Krypto-offene Regulierung. Nun plant die RAK Digital Assets Oasis (RAK DAO) für das zweite Quartal 2023 eine neue Freihandelszone (Freezone) für nicht-regulierte Aktivitäten rund um virtuelle Vermögenswerte – in Dubai kommt somit eine Freihandelszone, die den Fokus auf Krypto-Unternehmen legt. Die Emirate schaffen weiterhin die besten Voraussetzungen, um sich als fortschrittlicher Standort im Herzen des digitalen Währungsmarkts zu positionieren.

Neue Freihandelszone für Kryptos: Das plant Dubai noch im Jahr 2023

Die RAK Digital Assets Oasis (RAK DAO) beabsichtigt, schon im zweiten Quartal 2023 eine neue Freihandelszone zu eröffnen. Diese soll eine „zweckbestimmte, innovationsfördernde Freezone für nicht regulierte Aktivitäten im Bereich der virtuellen Vermögenswerte“ werden. Die Freihandelszone zielt dabei insbesondere auf digitale und virtuelle Vermögenswerte ab, beispielsweise Unternehmen, die im Zusammenhang mit den folgenden Innovationen agieren werden: Metaverse, Blockchain, Utility Token, Virtual Asset Wallets, Non-Fungible Token (NFTs), dezentralen autonomen Organisationen (DAOs), dezentralen Anwendungen (DApps) oder das Web3.

Der neue Betreiber RAK International Corporate Centre will zu einem globalen Hub für Unternehmen werden, in denen diese 100 % Eigentümer ihrer Geschäftsidee werden und von den vorzugswürdigen Bedingungen in der VAE profitieren.

Obwohl die Freizone in Dubai ansässig ist, dürften Krypto-Börsen oder andere ESCA-regulierte Aktivitäten erst später folgen. Die Securities and Commodities Authority (SCA) ist eine der wichtigsten Finanzaufsichtsbehörden in den VAE und gemäß einem erst kürzlich verabschiedeten Gesetz für virtuelle Vermögenswerte auf Bundesebene verantwortlich, außer wenn eigene Finanzbehörden für die Freihandelszonen bestehen.

Die RAK DAO wird in Zukunft eine von 40 multidisziplinären Freihandelszonen in den VAE, die schon in den vergangenen Jahren zahlreiche Krypto-, Blockchain- und Web3-Unternehmen anzogen.

Die Freihandelszonen in Dubai: Große Bedeutung, noch größere Vielfalt

Bei der Freihandelszone in Dubai handelt es sich um ein Gebiet, das speziell für die Förderung von internationalen Geschäften eingerichtet wurde. Unternehmen, die in den sogenannten „Freezones“ gegründet werden, profitieren von zahlreichen Vorteilen, die sich insbesondere in geringen Steuern, fehlender Bürokratie und großer Rechtssicherheit darstellen. Die Freihandelszonen bieten Unternehmen Zugang zu einem wachsenden Netzwerk von internationalen Unternehmen sowie spezialisierten Dienstleistungen.

Dubai ist bekannt für die unterschiedlichen Freihandelszonen, die das wirtschaftliche Wachstum fördern und sich auch von ihrer Zweckrichtung deutlich unterscheiden. Wer ein Unternehmen in den Emiraten gründen möchte, kann über 40 Freihandelszonen wählen – nun eben auch eine Krypto-affine Freezone.

Freihandelszonen sind besonders attraktiv für Unternehmen, die international ausgerichtet sind. Dies dürfte die neue Freezone eben auch für Krypto-Unternehmen prädestinieren. Mit einer günstigen Geschäftsumgebung agieren Unternehmen kosteneffizienter und stärken ihre Wettbewerbsfähigkeit. Dubai schickt sich an, der Standort für die großen Krypto-Player der Zukunft zu werden.

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.