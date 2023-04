Krypto News: Explodiert Tamadoge nach der Tier-1-Notierung in acht Tagen? TAMA als besserer Dogecoin

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In einem etwas schwächer notierenden Kryptomarkt kann der Meme-Coin mit Utility Tamadoge (TAMA) die Kursgewinne aus der vergangenen Woche weitgehend halten. Denn kurz nach der Ankündigung, dass man eine Tier-1-CEX für eine Notierung von TAMA gewinnen konnte, pumpte der Tamadoge Token, der sich im Mittelpunkt des gleichnamigen Play-2-Earn-Ökosystems befindet. Zwischenzeitlich konnte der Kurs von 0,010 $ auf über 0,0140 $ schießen und damit über 40 % Kursgewinne generieren. Nach gänzlich normalen, kleineren Gewinnmitnahmen treiben die Händler aktuell die Konsolidierung voran, sodass der Tamadoge Token nach aggregierten Daten von CoinMarketCap bei 0,01311 $ gehandelt wird.

Der Hype könnte jedoch gerade erst beginnen – bis zum ATH, das kurz nach dem ICO mit einer 16x Performance bei 0,196 $ erreicht wurde, gibt es noch viel Spielraum. Sollte man jetzt Tamadoge vor dem nächsten CEX-Listing kaufen? Denn das Downside wird durch einen massiven Support bei 0,0115 $ aktuell begrenzt.

Acht Tage bis zum Tier-1-Listing: Pumpt TAMA jetzt?

Eine Tier-1-Krypto-Börse ist eine Krypto-Börse, die als besonders zuverlässig und sicher angesehen gilt und zugleich in der Regel ein hohes Handelsvolumen aufweist. Diese Börsen haben in der Regel strenge Sicherheitsmaßnahmen und -protokolle implementiert, um die Vermögenswerte ihrer Benutzer zu schützen. Regelmäßig spricht man bei einer Krypto-Börse in der Top 5 nach Handelsvolumen von einer Tier-1-Exchange. Charakteristisch sind die hohe Liquidität, weitreichende Sicherheitsmaßnahmen, ein guter Ruf und eine vergleichsweise strenge Regulierung.

Ein Listing bei einer Tier-1-Kryptobörse gilt als bullisch, weil normalerweise ein erhöhtes Interesse und Handelsvolumen entsteht. Wenn eine Kryptowährung an einer Tier-1-Börse gelistet wird, erhöht dies das Vertrauen der Investoren in die Kryptowährung und kann dazu führen, dass mehr Investoren in die Kryptowährung investieren.

Darüber hinaus kann das Listing einer Kryptowährung bei einer Tier-1-Börse die Sichtbarkeit und Bekanntheit erhöhen. Da Tier-1-Börsen ein hohes Handelsvolumen und eine große Anzahl von Benutzern haben, wird die Kryptowährung einer breiteren Zielgruppe präsentiert, die die Nachfrage antreibt.

Nun steht das Tier-1-Listing fest. Die Community rätselt, welche CEX den Tamadoge Token aufnehmen wird.

TOP 5 EXCHANGE LISTING!!!



Only 8 days to go until the announcement of our tier 1 exchange listing!#Crypto #ExchangeListing #TokenListing #Listing pic.twitter.com/HVQQNjMKDd — TAMADOGE (@Tamadogecoin) April 16, 2023

Tamadoge besser als Dogecoin?

Der Dogecoin erlebte in den vergangenen Wochen einen regelrechten Hype, nachdem Elon Musk kurzerhand das Twitter-Logo änderte und der Shiba Inu, der Dogecoin charakterisiert, im sozialen Netzwerk prangte. Doch die Rückkehr zum berühmten, blauen Vogel kostete dem Dogecoin die Gewinne. Aktuell sehen wir eine gesunde Erholungsbewegung, die auch kurzfristiges Kurspotenzial beim Dogecoin indiziert. Auf der Suche nach möglicherweise parabolischen Wertsteigerungen scheint Tamadoge (TAMA) kurzfristig mit dem Tier-1-Listing das bessere Chance-Risiko-Verhältnis zu haben und weist zugleich weniger Abhängigkeit von den Handlungen Elon Musks auf.

Tamadoge Play-2-Earn: Arcade-Games machen den Anfang, bald folgt die AR-App

„Das Team hat alle fünf Spiele pünktlich und wie versprochen ausgeliefert, was eine großartige Leistung ist. Die Spiele zeigen auch erste Anzeichen von Erfolg mit über 81.000 gekauften Credits, mehr als 17.000 MAUs (monatlich aktiven Nutzern) und einer Gesamtsumme von 270.323 $TAMA, die bereits an Spieler aus den Bestenlisten ausgezahlt wurden.“

Das führende P2E-basierte Meme-Coin Gaming-Ökosystem hat erfolgreich die ersten fünf Arcade-Spiele veröffentlicht, von denen Tama Run zuletzt gelauncht wurde. Damit erfüllt das Team die definierten Meilensteine der Roadmap zuverlässig.. Die Tamadoge-Community hat die Spiele gut angenommen. Alle Games enthalten kostenlosen Übungsmodus. Wer die P2E-Version spielen möchte, muss Credits kaufen und eine der drei Arten von Tamadoge NFTs verwenden. Die Tamadoge NFTs haben unterschiedliche Fähigkeiten, die die Erfolgschancen der Gamer verbessern. Jede Woche werden lukrative Preise an die Gewinner der Rangliste verteilt.

Die bisher veröffentlichten Arcade-Spiele sind: Tama Run, Tama Blast, Rocket Doge, To The Moon und Super Doge. Zugleich sollen die Arcade-Games ein Vorgeschmack auf das Hauptereignis sein – den Launch der Tamadoge AR-App. Die App wird bereits entwickelt und nutzt die Augmented-Reality-Technologie (AR), um ein interaktives Mixed-Reality-Erlebnis zu schaffen.

„Nachdem alle fünf Spiele ausgeliefert sind, konzentrieren wir uns auf die mobile App, die bereits in Arbeit ist. Unsere Spiele auf dem Handy zu haben, ist ein entscheidender Teil unseres schnellen Wachstumsplans und wird uns zeigen, dass unser Ansatz der beste Weg ist, um Web3-Spiele zu skalieren und zu monetarisieren. Mittlerweile spielen jeden Monat 22.000 Spieler die Arcade-Spiele von Tamadoge.“

TAMA Token vor Tier-1-Notierung kaufen: Tamadoge schon auf 15 Krypto-Börsen handelbar

Wie dargestellt kann eine Tier-1-Notierung ein bullischer Kurstreiber sein, der durch massenweise Liquidität einen neuen Kurssprung verursacht. Die gesunde Konsolidierung nach erstem Pump macht Hoffnung auf eine nachhaltige Wertsteigerung, auch angetrieben von fundamentalen Erfolgen nach der Veröffentlichung der ersten fünf Arcade-Games. Mittlerweile ist TAMA bereits auf 15 Krypto-Börsen handelbar, darunter die führende CEX OKX oder die beliebte Ethereum-DEX Uniswap.

